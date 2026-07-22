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Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)

Kripto türevlerinde en hızlı büyüyen alan: Tokenleştirilmiş hisselerde işlem hacmi $470 milyara ulaştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 📈 RWA sürekli vadeli işlem hacmi haziranda 470 milyar doları aştı.
  • 🪙 Tokenleştirilmiş hisse sözleşmelerindeki hacim altı ayda yaklaşık 7 kat arttı.
  • 🚀 SpaceX ve yarı iletken şirketlerine dayalı ürünler büyümeye öncülük etti.
  • 🏦 Binance, Hyperliquid ve OKX toplam hacmin yüzde 80'inden fazlasını topladı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Tokenleştirilmiş hisselere yönelik talebin hızla artması, gerçek dünya varlıklarına dayalı sürekli vadeli işlemlerde aylık hacmi 470 milyar doların üzerine taşıdı. Haziran verileri, bu piyasanın yılın ilk yarısında kripto türevlerinin en hızlı büyüyen alanlarından biri haline geldiğini gösterdi.

İçindekiler
1 İşlem hacmi beş ayda beş kattan fazla arttı
2 Kesintisiz işlem imkanı talebi destekledi
3 Hacmin büyük bölümü üç platformda toplandı

İşlem hacmi beş ayda beş kattan fazla arttı

The Block tarafından yayımlanan verilere göre büyük kripto para borsalarındaki RWA sürekli vadeli işlem hacmi ocak ayında yaklaşık 85 milyar dolar seviyesindeydi. Aylık hacim haziranda 470 milyar doları aşarak yaklaşık beş buçuk katına çıktı.

Büyümenin merkezinde tokenleştirilmiş hisse sözleşmeleri yer aldı. Bu ürünlerdeki sürekli vadeli işlem hacmi ocak ile haziran arasında yaklaşık yedi kat arttı.

İşlem faaliyetinde halka arz edilmemiş SpaceX hisselerine dayalı sözleşmeler öne çıktı. Micron, Intel ve SK Hynix gibi yarı iletken şirketleriyle bağlantılı ürünler de hacim artışına önemli katkı sağladı.

GöstergeDönem veya platformVeri
RWA vadeli işlem hacmiOcakYaklaşık 85 milyar dolar
RWA vadeli işlem hacmiHaziran470 milyar doların üzerinde
Tokenleştirilmiş hisse hacmiOcak ile haziran arasıYaklaşık 7 kat artış

Kesintisiz işlem imkanı talebi destekledi

Tokenleştirilmiş hisse sürekli vadeli işlemleri, yatırımcılara geleneksel borsa saatleri dışında da pozisyon alma imkanı sunuyor. Kaldıraç kullanılabilmesi ve işlemlerin dünyanın farklı bölgelerinden kesintisiz sürdürülebilmesi, bu ürünlere yönelik ilgiyi güçlendiren başlıca unsurlar arasında bulunuyor.

Tokenleştirilmiş hisse sürekli vadeli işlemlerinin temel cazibesi açık. Bu ürünler, geleneksel aracı kurumlarda yalnızca sınırlı saatlerde ve müşterini tanı süreçleri tamamlandıktan sonra işlem görebilen varlıklara kaldıraçlı ve kesintisiz küresel erişim sağlıyor.

Hacmin büyük bölümü üç platformda toplandı

Binance, Hyperliquid ve OKX, haziran ayında tokenleştirilmiş hisse sürekli vadeli işlemlerindeki toplam hacmin yüzde 80’inden fazlasını oluşturdu. Bu oran, faaliyetlerin sınırlı sayıdaki büyük platformda yoğunlaştığını ortaya koydu.

Binance tek başına yaklaşık yüzde 50 pazar payına ulaştı. Hyperliquid ve OKX ise kalan büyük hacmin önemli bölümünü paylaşarak tokenleştirilmiş hisse türevleri piyasasında öne çıkan diğer platformlar oldu.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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