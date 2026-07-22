Kripto türevlerinde en hızlı büyüyen alan: Tokenleştirilmiş hisselerde işlem hacmi $470 milyara ulaştı

Tokenleştirilmiş hisselere yönelik talebin hızla artması, gerçek dünya varlıklarına dayalı sürekli vadeli işlemlerde aylık hacmi 470 milyar doların üzerine taşıdı. Haziran verileri, bu piyasanın yılın ilk yarısında kripto türevlerinin en hızlı büyüyen alanlarından biri haline geldiğini gösterdi.

İşlem hacmi beş ayda beş kattan fazla arttı

The Block tarafından yayımlanan verilere göre büyük kripto para borsalarındaki RWA sürekli vadeli işlem hacmi ocak ayında yaklaşık 85 milyar dolar seviyesindeydi. Aylık hacim haziranda 470 milyar doları aşarak yaklaşık beş buçuk katına çıktı.

Büyümenin merkezinde tokenleştirilmiş hisse sözleşmeleri yer aldı. Bu ürünlerdeki sürekli vadeli işlem hacmi ocak ile haziran arasında yaklaşık yedi kat arttı.

İşlem faaliyetinde halka arz edilmemiş SpaceX hisselerine dayalı sözleşmeler öne çıktı. Micron, Intel ve SK Hynix gibi yarı iletken şirketleriyle bağlantılı ürünler de hacim artışına önemli katkı sağladı.

Gösterge Dönem veya platform Veri RWA vadeli işlem hacmi Ocak Yaklaşık 85 milyar dolar RWA vadeli işlem hacmi Haziran 470 milyar doların üzerinde Tokenleştirilmiş hisse hacmi Ocak ile haziran arası Yaklaşık 7 kat artış

Kesintisiz işlem imkanı talebi destekledi

Tokenleştirilmiş hisse sürekli vadeli işlemleri, yatırımcılara geleneksel borsa saatleri dışında da pozisyon alma imkanı sunuyor. Kaldıraç kullanılabilmesi ve işlemlerin dünyanın farklı bölgelerinden kesintisiz sürdürülebilmesi, bu ürünlere yönelik ilgiyi güçlendiren başlıca unsurlar arasında bulunuyor.

Tokenleştirilmiş hisse sürekli vadeli işlemlerinin temel cazibesi açık. Bu ürünler, geleneksel aracı kurumlarda yalnızca sınırlı saatlerde ve müşterini tanı süreçleri tamamlandıktan sonra işlem görebilen varlıklara kaldıraçlı ve kesintisiz küresel erişim sağlıyor.

Hacmin büyük bölümü üç platformda toplandı

Binance, Hyperliquid ve OKX, haziran ayında tokenleştirilmiş hisse sürekli vadeli işlemlerindeki toplam hacmin yüzde 80’inden fazlasını oluşturdu. Bu oran, faaliyetlerin sınırlı sayıdaki büyük platformda yoğunlaştığını ortaya koydu.

Binance tek başına yaklaşık yüzde 50 pazar payına ulaştı. Hyperliquid ve OKX ise kalan büyük hacmin önemli bölümünü paylaşarak tokenleştirilmiş hisse türevleri piyasasında öne çıkan diğer platformlar oldu.