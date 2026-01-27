Hyperliquid (HYPE)

HYPE Coin’de Şaşırtan Ralli: Yüzde 25 Yükselişle Piyasadan Ayrıştı

Özet

  • Bitcoin 88 bin dolar altında yön bulmakta zorlanıyor.
  • Altcoinlerde genel görünüm sınırlı yükselişlere işaret ediyor.
  • HYPE yüzde 25’lik yükselişle piyasadan ayrıştı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Kripto para piyasası haftanın başında yön arayışını sürdürürken Bitcoin 88 bin doların altında sıkışmaya devam ediyor. Günlük işlemlerde belirgin bir ivme yakalayamayan en büyük kripto para, yatırımcıların temkinli duruşunu yansıtıyor. Aynı zaman diliminde, altcoin cephesinde seçici hareketler öne çıkarken Hyperliquid ekosisteminin ana ağ varlığı HYPE coin sert yükselişiyle dikkatleri üzerine çekti. Piyasanın genel görünümü, makro belirsizlikler ve zayıf risk iştahının etkisi altında şekilleniyor.

İçindekiler
1 Bitcoin 88 Bin Dolar Eşiğinde Zorlanıyor
2 Altcoinlerde Seçici Ralli, HYPE Öne Çıkıyor

Bitcoin 88 Bin Dolar Eşiğinde Zorlanıyor

Bitcoin’deki baskı, geçen hafta başında Asya borsalarının ve vadeli piyasaların açılmasıyla birlikte hız kazandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’ne yönelik gümrük tarifesi tehditleri, küresel risk algısını bozarken kripto piyasasında da sert satışları tetikledi. Saatler içinde 3 bin doların üzerinde değer kaybeden Bitcoin, 92 bin dolardan 87.200 dolar seviyelerine kadar geriledi.

Hafta ortasında gelen sınırlı toparlanma, cuma günü kısa süreli bir iyimserlik yarattı ve fiyat 91 bin doların üzerine taşındı. Ancak alıcıların bu seviyede kalıcı olamaması, yükselişin devamını engelledi. Bitcoin hızla yeniden 90 bin doların altına dönerken, söz konusu direnç seviyesi son günlerde aşılamadı.

Pazar akşamı yaşanan yeni satış dalgası, fiyatı 86 bin dolarla çok haftalı dip seviyeye sürükledi. Ardından gelen tepki alımları 89 bin dolarda sınırlı kaldı. Güncel durumda Bitcoin 88 bin doların altında işlem görüyor. Piyasa değeri yaklaşık 1,75 trilyon dolar seviyesine gerilerken, altcoinlere karşı hâkimiyet oranı yüzde 57,4 civarında yatay seyrini koruyor.

Altcoinlerde Seçici Ralli, HYPE Öne Çıkıyor

Bitcoin’in kararsız görünümüne karşın, büyük ölçekli bazı altcoinler son 24 saatte sınırlı yükselişler kaydetti. Ethereum 2.900 dolar seviyesini test ederken, BNB 880 doların üzerinde tutunmayı başardı. XRP ise 1,90 dolar eşiğine yaklaşmasına rağmen güçlü direnç bölgesinin altında kalmayı sürdürdü.

Solana, Bitcoin Cash ve Monero tarafında daha belirgin kazanımlar izlendi. Bununla birlikte RAIN ve ZEC gibi görece daha küçük hacimli altcoin’lerde yükseliş oranları daha dikkat çekici seviyelere ulaştı. Bu tablo, yatırımcıların geniş çaplı bir ralli yerine belirli projelere yöneldiğini gösteriyor.

Günün asıl öne çıkan varlığı ise Hyperliquid’in ana ağ varlığı HYPE oldu. Coin yüzde 25’lik sert bir artışla 27 doların üzerine çıkarak çok haftalı zirvesini gördü. PUMP ve HASH de yükselenler arasında yer aldı. Buna rağmen toplam kripto piyasa değeri günlük bazda belirgin bir ivme kazanamadı ve yaklaşık 3,05 trilyon dolar seviyesinde durağan kaldı.

