Avrupa’da kripto saklama yarışı hızlandı! 400 milyar euroluk adımda neler yaşandı?

İspanya merkezli saklama bankası Cecabank, kripto varlık saklama hizmetini devreye aldığını açıkladı. Hizmet, İspanyol kripto platformu Bit2Me ile kurulan iş birliğiyle başlatıldı. Şirket, 2026 başı itibarıyla yönetim altındaki varlıklarının 400 milyar euronun üzerinde olduğunu bildirmişti.

MiCA lisansı sonrası yeni adım

Bu gelişmeyle Cecabank, Avrupa Birliği’nin Kripto Varlık Piyasaları düzenlemesi MiCA sonrasında kripto alanına yönelen geleneksel Avrupalı saklama bankaları arasına katıldı. Banka, 2025 yılında İspanya’nın sermaye piyasası düzenleyicisi CNMV’den MiCA lisansını aldıktan sonra bu alandaki hizmetini hayata geçirdi. Kurum ayrıca Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi ESMA’ya da kaydoldu.

Mini sözlük: MiCA, Avrupa Birliği’nin kripto varlık hizmet sağlayıcıları için hazırladığı ortak düzenleme çerçevesidir. Bu yapı, lisanslama, yatırımcı koruması ve operasyonel yükümlülükler konusunda üye ülkelerde daha uyumlu bir sistem kurulmasını amaçlar.

Bit2Me, CoinMarketCap verilerine göre günlük spot işlem hacmi 280 milyon doların üzerinde olan bir platform olarak öne çıkıyor. Ortaklık kapsamında Bit2Me hem teknoloji ortağı hem de ilk müşteri olarak konumlandı.

Cecabank, kripto varlık saklama hizmetini mevcut kurumsal faaliyetlerinin doğal bir uzantısı olarak değerlendirdi ve bu yapının, kurumsal müşterilerin halihazırda kullandığı altyapı üzerine inşa edildiğini aktardı.

Doğrudan bireysel müşteriye hizmet vermiyor

Cecabank, bireysel kullanıcılara doğrudan hizmet sunan bir banka değil. Kurum, tüketicilerin kullandığı 100’den fazla finans kuruluşuna takas, saklama ve depo hizmetleri sağlayan bir altyapı oyuncusu olarak faaliyet gösteriyor. Bankanın hizmet ağı 70’ten fazla uluslararası pazara uzanıyor.

Bu yönüyle Cecabank’ın hamlesi, son kullanıcıya dönük bir ürün lansmanından çok, kurumsal finans ekosistemine kripto saklama hizmeti eklenmesi anlamına geliyor. Banka, bu alanda erken davranmış olsa da tek başına hareket etmiyor.

ABD ve Avrupa’da bankalar kriptoya yöneliyor

2025 boyunca ve 2026’ya girilirken ABD’de de bankalar kripto hizmetlerine yönelik adımlar attı. Temmuz 2025’te ABD Para Birimi Denetleme Ofisi, Federal Reserve ve Federal Mevduat Sigorta Kurumu, ulusal bankaların yeterli risk yönetimi ve uyum programları kurmaları şartıyla kripto saklama hizmeti verebileceğini ortak açıklamayla doğruladı.

Bitcoin finansal hizmetler şirketi River’ın paylaştığı verilere göre, ABD’deki en büyük 25 bankanın %60’ı Bitcoin bağlantılı ürünleri ya başlattı ya da kamuoyuna açıkladı. Bu başlıklar arasında saklama, alım satım ve kripto teminatlı kredi çözümleri de yer aldı.

Citi’nin menkul kıymet hizmetleri biriminin başındaki Shahmir Khaliq, kripto saklama platformu kurmanın kritik önemde olduğunu söyledi. Varlık büyüklüğü bakımından ABD’nin en büyük bankaları arasında yer alan JPMorgan Chase ve Wells Fargo da kripto hizmetleri yönünde adımlar atan kurumlar arasında gösterildi.

Rekabet giderek sıkışıyor

Avrupa tarafında MiCA’nın 2024 sonlarında tam olarak yürürlüğe girmesi, Cecabank gibi oyunculara erken konum alma fırsatı verdi. Banka bu süreçte yalnızca ürün tarafında değil, coğrafi olarak da genişledi. Lüksemburg’da yeni ofis açan kurum, Lüksemburg Bankacılar Birliği ABBL’nin yönetimine katıldı ve burada Depositary Cluster başkanlığını üstlendi.

Bununla birlikte kripto saklama alanında rekabet giderek yoğunlaşıyor. Standard Chartered, dijital varlık saklama şirketi Zodia Custody’yi satın almak için anlaşma yaptığını duyurdu. Citi kendi platformunu geliştirirken, ABD’de daha küçük ölçekli bankalar da mevcut mobil uygulamalar üzerinden Bitcoin hizmeti sunmak için fintech ortaklarıyla çalışıyor.

Cecabank açısından önümüzdeki dönemde asıl belirleyici unsur, kurumsal iş modeli, erken alınan MiCA lisansı ve Avrupa’nın büyük fon merkezlerinden birindeki yeni varlığının kalıcı bir avantaja dönüşüp dönüşmeyeceği olacak.