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Yatırımcılar Dikkat: Bu Veri Bitcoin (BTC) İçin Ters İndikatör Olabilir!

CryptoQuant’ın açıklamalarına göre eğer yatırımcılar sadece sosyal medya duyarlılığına göre işlem yapıyorsa hatalı adım atıyor olabilir. 
17:18
7 Ekim 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin ile ilgili sosyal medya platformlarından gelen veriler, diğer araçlarla birlikte tahminlerde kullanılıyor. Elde edilen son verilere göre Bitcoin ile ilgili yükseliş paylaşımları yapıldığında lider kripto para biriminin ters tepki verdiği ve düşüşe geçtiği görülüyor.

Yatırımcıların Tercihleri Ne Belirliyor?

CryptoQuant, tarafından yapılan açıklamalara göre eğer yatırımcılar sadece sosyal medya duyarlılığına göre işlem yapıyorsa hatalı adım atıyor olabilir. Birçok kripto para yatırımcısı, favori kripto paraları ve tokenleri için mükemmel satın alma sinyaline karar vermelerine yardımcı olacak farklı taktikler benimsiyor. Bazı yatırımcılar, kararlarını yönlendirmek için Teknik Analize (TA) ve Temel Analize (FA) güvenirken bazılarının sosyal medya paylaşımlarına göre hareket ettikleri görülüyor.

Bu noktada uzman isimler sosyal medya duyarlılığına göre hareket eden yatırımcıların belli paylaşımları  satın alma veya satma sinyalleri olarak gördüklerini ifade ediyor.

Ters İndikatör Mü?

Kripto para analiz platformu CryptoQuant’ın yakın tarihli bir raporuna göre, Twitter’daki diğer yatırımcıların duygularına dayalı işlem yapmak iyi bir fikir değil çünkü işler genellikle beklendiği gibi gitmiyor.

Bir CryptoQuant analisti, yılın başından beri, “moon (ay)”, satın alma (buy), ve satma (sell) gibi kripto para birimiyle ilgili belirli anahtar kelimeler için Twitter’ı takip ettiğini açıkladı. Analist, dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin’in fiyatını, bu anahtar kelimeler Twitter’da en çok bahsedildiğinde kontrol ettiğini dile getirdi.

Rapora göre, piyasada önemli bir yükseliş yaşandığını göstermek için kullanılan “moon” anahtar kelimesinin Twitter’da en çok bahsedildiği günlerde, Bitcoin fiyatı büyük ölçüde düştü. Örneğin; Twitter’da 19 Ocak 2022’de en çok kullanılan kelime “moon” oldu. Ancak bu dönemde Bitcoin fiyatı tam tersi hareket etti ve %22,8 gibi bir düşüş yaşadı.

Benzer bir gelişmede, 6 Temmuz 2022’de Twitter’da en çok bahsedilen kelime “moon” oldu. Bitcoin’in fiyatı günün erken saatlerinde %8,9 arttı ve gün bitmeden %15,38 düştü.

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