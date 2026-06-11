Michael Saylor, Strategy’nin sermaye yapısında sulanma tartışmasına karşı bilanço savunusu yaptı

Strategy’nin son dönemde tartışma yaratan sermaye artırımı ve olası sulanma etkisi, Çarşamba günü BTC Prague etkinliğinde yeniden gündeme geldi. Oturumda Strategy İcra Kurulu Başkanı Michael Saylor ile Strike ve Twenty One Capital CEO’su Jack Mallers, yatırımcıların şirketin giderek daha karmaşık hale gelen sermaye yapısını hangi ölçütlerle değerlendirmesi gerektiğini ele aldı.

mNAV hesabında hangi kalemler dikkate alınıyor

Jack Mallers, Saylor’a çoklu net aktif değer oranını, yani mNAV’i nasıl tanımladığını sordu. Mallers, bazı yatırımcıların hesaplamalarına kullanım fiyatının altında kalan menkul kıymetleri de dahil ettiğini hatırlattı ve bu yaklaşımın doğru olup olmadığını gündeme taşıdı. Haberde aktarılan verilere göre Strategy’nin şu anda 6,7 milyar dolarlık dönüştürülebilir borcu bulunuyor ve bu borçlar, hissenin mevcut 115 dolarlık fiyatı üzerinden özkaynağa dönüşmesi beklenmeyen araçlar arasında yer alıyor.

Mini sözlük: mNAV, bir şirketin piyasa değerinin net varlıklarına göre kaç kat primli ya da iskontolu işlem gördüğünü gösteren bir çarpandır. Dönüştürülebilir borç ise belirli şartlar altında hisseye çevrilebilen borçlanma aracını ifade eder; kullanım fiyatının altında kaldığında dönüşüm ekonomik açıdan cazip görülmeyebilir.

Saylor ise mNAV’in, dönüştürülebilir borcun nominal değeri, adi hisse sermayesi ve imtiyazlı hisse senetleri birlikte dikkate alınarak hesaplanabileceğini belirtti. Bununla birlikte, bu yöntemin tek değerleme çerçevesi olmadığını vurguladı. Yatırımcıların hisse başına brüt varlık ve hisse başına net varlık gibi farklı göstergelere de bakabileceğini, bu hesaplamalarda imtiyazlı hisselerin veya dönüştürülebilir borcun dışarıda bırakılabileceğini ifade etti.

Saylor, mNAV’in kullanılabilecek ölçütlerden yalnızca biri olduğunu, yatırımcıların hisse başına brüt ve net varlık gibi alternatif göstergelerle de değerlendirme yapabileceğini anlattı.

Sulanma tartışmasına bilanço yanıtı

Mallers, nakit karşılığında hisse ihracının sulanma sayılmaması halinde gerçekten sulandırıcı bir işlemin neye örnek gösterilebileceğini de sordu. Bu bölüm, tartışmanın merkezini oluşturdu. Strategy daha önce MicroStrategy adıyla bilinen ve bilançosunda büyük miktarda Bitcoin tutmasıyla öne çıkan bir şirket olarak kripto para piyasasında yakından izleniyor.

Saylor’a göre nakit karşılığında hisse ihracı, tek başına doğası gereği sulandırıcı bir işlem değil. Çünkü hissedarlar bunun karşılığında nakit ya da Bitcoin gibi somut bir varlık elde ediyor. Saylor, sermaye toplanmasının bilançoyu güçlendirdiğini, sermaye tabanını büyüttüğünü ve şirketin kredi niteliğini desteklediğini savundu.

Saylor, hisse ihracı karşılığında şirkete nakit veya Bitcoin girdiği sürece bunun otomatik olarak sulanma anlamına gelmediğini, tersine bilançoyu güçlendirebileceğini dile getirdi.

Bu görüşünü desteklemek için Strategy’nin kısa süre önce ABD doları rezervlerine yaklaşık 100 milyon dolar eklediğini söyledi. Böylece şirketin dolar cinsinden toplam rezervinin yaklaşık 1 milyar dolara ulaştığını belirtti. Saylor’un değerlendirmesine göre borç ve imtiyazlı hisselerin toplam varlık tabanı içindeki payı sınırlı kaldığında, hangi hesaplama yönteminin seçildiği daha az belirleyici hale geliyor.

BTC Prague’daki bu tartışma, Strategy’nin sermaye yapısının yalnızca Bitcoin varlıkları üzerinden değil, borç, imtiyazlı hisse ve özkaynak bileşimiyle birlikte okunması gerektiğini bir kez daha öne çıkardı. Yatırımcıların, özellikle mNAV gibi oranları yorumlarken hangi kalemleri dahil ettiklerine dikkat etmesi gerektiği mesajı öne çıktı.