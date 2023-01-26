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Kripto Boğası Başladı Mı? CryptoQuant CEO Bugün Açıkladı!

En yetkili isimlerden biri bu sorunun cevabını verdi. 2023 başında da söylediğimiz gibi "sevinmek için erken fakat korkmak için geç kalınmış bir zamandayız" peki kripto para boğası başladı mı?
15:35
26 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin 15.500 dolarlık dip seviyesinden artık çok uzakta ve birçok altcoin yüzde 200’ü aşan kazançlar elde etti. Yatırımcıların piyasaya dair hissiyatı da iyileşiyor. Bunlar harika çünkü geçtiğimiz yıl yaşanan ara rallilerde yatırımcıların ekserisi bu yükselişlerin düşüşü bitiremeyeceğine inanıyordu. Nitekim öyle de oldu. Peki bu son ralli neden farklı?

Kripto Boğası Başladı Mı?

Piyasanın kararsızlığı, Ocak ayında başlayan rallinin ivmesinin kaybolmasının ardından son birkaç gündür kripto para yatırımcıları için önemli bir risk faktörü oldu. Ancak kripto para analitik şirketinin CEO’su Bitcoin‘in çoktan yükseliş evresine girdiğine inanıyor. Ufak bir parantez açalım, birçok analist Bitcoin’in altını izleyeceği varsayımını güçlü biçimde kabul ediyor. Ve Bitcoin henüz altının yaşadığı kadar bir yükseliş görmedi. Buna göre de yükselişin devam etme ihtimali ara düzeltmeler olsa da ağır basıyor.

Konumuza dönecek olursak CryptoQuant CEO’suna göre PnL tabanlı göstergeler çoğu yatırımcının hala zararda olduğunu ve piyasa katılımcılarının çoğunun önemli bir zararla satış yapmaya istekli olmadığını, bu da gerçekleşmemiş zararı olan önemli bir yatırımcı katmanı yarattığını gösteriyor.

Kripto Para Boğası Ne Zaman?

Young Ju, piyasada var olan satış baskısının çoğunun, büyük fonların veya kripto ile ilgili şirketlerin iflası nedeniyle başlayan tasfiye sürecinin bir parçası olduğunu varsayıyor. Ayrıca, devlet tarafından el konulan varlıklar da piyasada neredeyse anında realize ediliyor. Bitcoin şu anda erken bir yükseliş evresinde hareket ediyor olsa da, makro riskler ve zincirleme iflas riskleri devam ediyor. Yeni iflasların açıklanması kesinlikle satış baskısında bir artışa yol açacaktır. Piyasa buna hazır değilse, 2021’de başlayan uzun süreli bir düşüş trendinin devam ettiğini göreceğiz. Ve bu tarihin en uzun süren düşüş trendlerinden biri olacak.

On-chain veriler halen balinaların %40’lık yükselişe rağmen önemli bir satış yapmadığını gösteriyor. Varlıklarını hareket ettirmeyen balinalar ya hedeflerini çok daha yüksek seviyelere koydu ya da varlıklarını gerçekleşmemiş önemli bir zararla tutmaya kararlılar. Öyle ya da böyle, balina seviyesinde Bitcoin satışının olmaması, piyasanın yatırımcıların baskısıyla uğraşmak zorunda kalmadan yukarı doğru hareket etmesini sağlayan bir yükseliş faktörüdür.

Bitcoin için bir sonraki ilgi patlamasının 25.000 dolar seviyesi aşıldığında başlaması bekleniyor. Bugün erken saatlerde 24.000 dolar sınırına kadar dayanan Bitcoin fiyatının 25.000 dolarda kalıcılık elde etmesi, kripto paralarla ilgilenmeyen potansiyel yatırımcıların da gözünü buraya çevirmesini sağlayacak. Önümüzdeki yıl Fed’in faiz indirimleri (en geç) başlayacak ve bu ortamda risk piyasalarının çok ciddi fiyatlamalar yapması bekleniyor.

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