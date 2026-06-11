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SHIBA INU (SHIB)

SHIB’de dikkat çeken veri geldi! Toparlanma neden hız kazanmadı?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SHIB’de borsa akışları toparlandı, ancak fiyat tepkisi sınırlı kaldı.
  • 📉 Mart ile mayıs arasındaki yükselen kanalın kırılması sonrası satış baskısı sürdü.
  • 📊 300 milyardan fazla tokenin borsalardan çıktığı günler görülse de $SHIB’de güçlü alım gelmedi.
  • 🧭 0,0000052 ile 0,0000055 dolar bandı aşılmadan daha güçlü bir toparlanma zor görünüyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Shiba Inu cephesinde kısa süreli toparlanma çabasının ivme kaybediyor olabileceği değerlendiriliyor. Zincir üstü verilere göre SHIB, borsalardaki net akışta art arda dört gün süren negatif seyrin ardından günlük yaklaşık 17,9 milyar tokenlık pozitif bir okuma kaydetti. Bu tablo, satış baskısının kısa vadede hafifleyebileceğine işaret etse de fiyat tarafındaki tepki zayıf kaldı.

İçindekiler
1 Fiyat görünümünde zayıflık sürüyor
2 Zincir üstü veriler ile fiyat aynı yönde ilerlemiyor
3 Kritik direnç bölgesi izleniyor

Fiyat görünümünde zayıflık sürüyor

Grafik tarafında ise görünüm daha temkinli bir tablo ortaya koyuyor. SHIB hâlen önemli hareketli ortalamaların altında işlem görüyor ve güçlü bir düşüş eğilimi içinde kalmayı sürdürüyor. Mart ile mayıs arasında fiyat hareketini taşıyan yükselen kanalın aşağı kırılması, piyasa yapısında belirgin bir bozulmaya yol açtı.

Bu kırılmanın ardından gelen her toparlanma denemesinde satış baskısının yeniden arttığı görüldü. Son fiyat hareketi de buna örnek oldu. SHIB, 0,0000045 dolar bölgesine doğru yaşanan sert geri çekilmenin ardından dengelenip sınırlı bir tepki verse de yukarı yönlü güçlü bir ivme üretemedi.

SHIB’de borsa çıkışları birikim eğilimine işaret etse de, fiyatın önemli hareketli ortalamaların altında kalması ve tepkinin zayıf seyretmesi, alıcıların henüz belirleyici bir üstünlük kuramadığını gösteriyor.

Zincir üstü veriler ile fiyat aynı yönde ilerlemiyor

Verilerde öne çıkan asıl nokta, zincir üstü göstergeler ile fiyat hareketinin birbirini doğrulamaması oldu. Normal şartlarda borsalardan token çıkışının artması, yatırımcıların satış yerine elde tutmayı tercih ettiği şeklinde yorumlanabiliyor. Ancak SHIB’de bu sinyal, şu aşamada fiyat üzerinde güçlü bir karşılık bulmuş görünmüyor.

Önceki günlerde 300 milyardan fazla SHIB’in işlem platformlarından çekildiği bir oturum da dahil olmak üzere dikkat çekici çıkışlar yaşandı. Buna rağmen piyasa katılımcılarının bu görünümü agresif alımlara dönüştürmediği anlaşılıyor. Bu da birikim benzeri davranışın henüz net bir yükseliş hikayesine dönüşmediğini gösteriyor.

Kritik direnç bölgesi izleniyor

Teknik göstergeler, satıcıların üstünlüğünü koruduğuna işaret ediyor. Aşırı satım bölgesinden sınırlı bir toparlanma görülse de göreceli güç endeksi genel olarak zayıf kalıyor. İlk sert düşüşün ardından işlem hacmindeki gerileme de düşük fiyatlara rağmen alıcı iştahının güçlü olmadığını ortaya koyuyor.

Daha ikna edici bir toparlanma senaryosunun oluşabilmesi için SHIB’in 0,0000052 ile 0,0000055 dolar aralığındaki eski destek bölgesini yeniden kazanması gerekiyor. Bu alan artık önemli hareketli ortalamalarla çakışıyor ve direnç görevi görüyor. Bu seviye aşılmadıkça mevcut yükseliş denemesi, trend dönüşünden çok denge arayışı olarak değerlendiriliyor.

Buna karşın token sahipleri açısından olumlu görülebilecek unsur, borsa çıkışlarının birikim işareti vermeyi sürdürmesi. Yine de grafik tarafında bu eğilimi doğrulayan net bir yapı oluşmuş değil. SHIB şu an için iyileşen zincir üstü sinyaller ile zayıf teknik görünüm arasında sıkışmış durumda bulunuyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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