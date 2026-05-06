Shiba Inu toplam yatırımcı sayısı 1.585.022 ile rekor kırdı

Shiba Inu, piyasa değeri açısından dünyanın en büyük ikinci “meme” kripto parası olarak dikkat çekiyor. Son günlerde bu varlığın yatırımcı sayısı önemli bir artış gösterdi. Son veriler, Shiba Inu ekosistemine katılanların sayısının 1.585.022’ye ulaşarak yeni bir zirveye çıktığını ortaya koydu. Bununla birlikte ağdaki zincir üstü işlem hareketleri de ciddi şekilde hızlandı.

Yeni yatırımcı akını ve güçlü talep

Shiba Inu’nun uzun bir süre dalgalı seyreden fiyatının ardından piyasadaki olumlu havayla birlikte talep yeniden yükselişe geçiyor. Geçmişteki inişli çıkışlı döneme rağmen, son zamanlarda SHIB’e olan ilginin arttığı görülüyor. Yatırımcılar hem fiyat artışlarını hem de genel atmosferdeki iyimserliği fırsat olarak değerlendiriyor. Son 24 saatte ağda 1.100’den fazla yeni cüzdan oluştuğu kaydedildi. Bu durum, kripto yatırımlarında yeni kullanıcıların SHIB’a yöneldiğini gösteriyor.

On-chain hareketlilikte çarpıcı artış

Ekibin paylaştığı bilgilere göre, yatırımcı sayısındaki artışa paralel olarak ağ üzerindeki işlem trafiği de hız kazandı. Bu dönemde borsalardan çıkışlar özellikle dikkat çekiyor. Toplamda 133 milyar adetten fazla SHIB, son günlerde doğrudan cüzdanlara çekildi. Bu tür büyük çıkışlar genellikle yatırımcıların ellerindeki varlığı satmak yerine uzun vadede saklamayı tercih ettiğine işaret ediyor ve varlık üzerinde satış baskısının azaldığını gösteriyor. Uzmanlar bu tür zincir üstü hareketlerin fiyat için olumlu sinyal olarak değerlendirilmesinin mümkün olduğunu belirtiyor.

Ekosistemde büyüme sinyalleri

Shiba Inu ekibi tarafından yapılan açıklamada, elde edilen yeni rekorun SHIB ekosisteminin güçlü büyümesini yansıttığı ifade edildi. Üstelik, yatırımcıların art arda ekosisteme dahil olmaya devam etmesi de topluluk için önemli bir ilerleme sayılıyor. Son dönemde hem mevcut yatırımcıların ilgisi canlı kalırken hem de yeni oyuncuların katılımıyla ağın dinamiği gelişiyor. Diğer yandan, CryptoAppsy verilerine göre SHIB fiyatı son yükseliş sırasında %3’ten fazla artış gösterdi.

Shiba Inu ekibinin açıklamasında, “Son dönemde kullanıcı sayısında ulaşılan rekor rakam, topluluktaki büyümenin ve ekosisteme olan ilginin göstergesi olarak öne çıkıyor. Ayrıca zincir üstü veriler, yatırımcı kitlesinin SHIB’i uzun vadeli olarak elinde tutmaya istekli olduğunu ortaya koyuyor,” vurgusu yapıldı.

Bu gelişmeler ışığında, Shiba Inu’nun hem yatırımcı tabanında hem de ağdaki aktivitede yeni bir döneme girdiği gözleniyor. Zincir üstü verilere bakıldığında, SHIB bir kez daha kripto para piyasalarında geniş kitlelerin ilgisini çektiğini ortaya koyuyor.