SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu vadeli işlemlerinde 24 saatte yüzde 306’lık çıkış

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu vadeli işlemlerinden çıkan para 24 saatte 4,25 milyon dolar oldu.
  • 🟠 $SHIB fiyatı son bir günde %0,4 düşüşle 0,00000561 dolara indi.
  • 📉 Piyasada genel isteksizlik öne çıkarken, yatırımcılar büyük oranda yatay seyreden coin’leri izlemeye geçti.
  • ℹ️ Kritik durum: Vadeli işlemlerdeki bu hızlı azalma piyasada kaldıraçlı risk alma isteğinin zayıfladığına işaret ediyor.
Son 24 saatte Shiba Inu vadeli işlemlerinde gözle görülür bir düşüş kaydedildi. CoinGlass verileri, Shiba Inu vadeli işlemlerindeki toplam girişlerin 3,82 milyon dolar olduğunu, buna karşın çıkışların ise 4,25 milyon dolara ulaştığını gösterdi. Bu gelişmeyle birlikte vadeli işlemlerden çıkan para miktarının, giren parayı açık şekilde geride bıraktığı dikkat çekiyor.

Vadeli işlemlerden hızla çıkış

Vadeli işlemlerdeki çıkış ve girişler, kripto türev piyasasında yatırımcıların hangi yönde hareket ettiğine dair ipuçları sunar. Girişler genelde vadeli işlemlerde pozisyon açmak üzere borsalara yatan fonları, çıkışlar ise marjin ya da vadeli hesaplardan ayrılan varlıkları gösterir. Shiba Inu tarafında çıkışların girişleri aşması, daha fazla yatırımcının pozisyon kapatıp piyasadan para çektiğine ya da teminatlarını soğuk cüzdanlara taşıdığına işaret ediyor.

Son verilere bakıldığında Shiba Inu’da çıkış ve giriş farkı -431.100 dolar oldu. Bu fark, yüzde 306,58’lik çarpıcı bir düşüş anlamına geliyor.

Mini sözlük: Vadeli işlem (Futures), ilerleyen tarihte belirli bir fiyattan alım veya satım yapılmasını sağlayan sözleşmelerdir. Kriptoda ise spot piyasadan farklı olarak, kaldıraç ve marjin gibi araçlar içerir; genellikle kısa vade ve risk yönetimi için kullanılır.

Fiyat dalgalanıyor, ilgi zayıflıyor

Habere konu dönemde Shiba Inu, son 24 saatte yüzde 0,4 değer kaybederek 0,00000561 dolara geriledi. CryptoAppsy ekranlarına yansıyan güncel verilere göre SHIB fiyatı, büyük kripto paralardaki durgun seyirle uyumlu şekilde düşük volatilite gösterdi. Bu zaman diliminde büyük hacimli coinlerde de anlamlı bir hareket yaşanmadı; piyasada genel anlamda zayıf bir ilgi dikkat çekiyor.

Piyasada yalnızca sayılı birkaç kripto para yükselişe çıkarken, çoğu varlık yatay seyrediyor. Analistler, bu eğilimin yatırımcıların fonlarını tamamen piyasadan çekmek yerine farklı coin’lere ve ürünlere yeniden dağıttığı şeklinde yorumlanabileceğini belirtiyor.

Shiba Inu’da teknik seviyeler

Geçtiğimiz pazar günü 0,00000549 dolara düşen Shiba Inu, bu seviyeden kısmen toparlansa da, fiyat hareketleri yaklaşık olarak mayıs ayı ortasından bu yana bir bant içinde devam ediyor. Son aylarda görülen en yüksek seviye, 11 Mayıs’ta test edilen 0,00000669 dolar olarak kayıtlara geçti. Son günlerde boğaların fiyatı yukarı taşımak için yaptığı hamleler sonuç vermeyince, SHIB zayıf performans sergilemeye devam etti.

Teknik olarak fiyatın mevcut seviyeden yukarı yönlü hareket edebilmesi durumda, kısa vadede 0,000006 ve 0,0000066 dolar civarındaki 50 günlük hareketli ortalama hedef olarak öne çıkıyor. Aksi senaryoda ise destek bölgeleri sırasıyla 0,0000052 ve 0,000005 seviyelerinde yer alıyor.

SeviyeÖnemFiyat
Son FiyatGüncel0,00000561 $
Düşük SeviyePazar günü görülen dip0,00000549 $
50G HOKısa vadeli direnç0,000006 $
Temel destekOlası düşüşlerde0,0000052 $ / 0,000005 $

Piyasa psikolojisinde nötr sinyal

Kripto piyasasındaki genel duygu durumu da yavaşça toparlanmaya başlıyor. CoinMarketCap’in aktardığı “Korku ve Açgözlülük Endeksi” kısa süre önce 39’dan 40’a yükselerek, nötr seviyeye yaklaştı. Bu gelişme, yatırımcıların panik havasından uzaklaştığı ve piyasanın kademeli olarak sakinleşmeye başladığı şeklinde değerlendiriliyor.

Shiba Inu vadeli işlemlerinde son 24 saatte toplam çıkış 4,25 milyon dolara ulaştı. Girişler ise 3,82 milyon dolar seviyesinde kaldı. Aradaki fark, yatırımcıların pozisyonlarını azalttığına veya daha az kaldıraç kullandığına işaret ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
