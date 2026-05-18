Shiba Inu’da 303 milyar token borsalara girdi satış baskısı arttı

Shiba Inu’da (SHIB) son on-chain veriler, borsalara aktarılan token miktarının hızlı şekilde artmasıyla birlikte güçlü bir satış baskısının gündeme geldiğini gösteriyor. Bu gelişme, genel olarak memecoin piyasasında son dönemde gözlenen zayıf performansla birleşince, yatırımcıların risk iştahında belirgin bir düşüşe işaret etti.

Borsalara Yönelik Yoğun SHIB Akışı

Son 24 saatte borsalara 303 milyardan fazla SHIB gönderildi. Özellikle en büyük 10 cüzdanın oluşturduğu akışın 6,1 milyar tokenı geçtiği görüldü. Buna karşılık, borsalardan çıkan SHIB miktarı bu artışın gerisinde kaldı. Bu durumun, daha fazla yatırımcının tokenlerini satma eğiliminde olduğunu gösterdiği anlaşılıyor.

Borsalardaki SHIB rezervlerinin toplam dolar değeri de, son gün yüzde 0,34 düşerken, genel olarak son dönemde yüzde 3’ten fazla azaldı. Bu da fiyatlardaki zayıflıkla rezervlerin beraber gerilediğini ortaya koyuyor.

Piyasa Yapısı ve Alım Satım Dinamikleri

Aktif cüzdan sayısında hafif bir artış oldu fakat bu hareketin yeni alımlar yerine transfer kaynaklı olduğu gözlemlendi. Önemli ortalama fiyat seviyelerini yukarıya taşıyamayan SHIB, yükselen bir takoz formasyonunu aşağı kırdı. Güncel fiyatlar, 50-, 100- ve 200-günlük önemli hareketli ortalamaların altında seyrediyor. Bu tablo, satışların ağırlığını koruduğuna işaret ediyor.

Göreli Güç Endeksi (RSI) de nötr seviye olan 50’nin üzerinde tutunamayarak hızlı bir düşüş yaşadı ve aşırı satım bölgesine yaklaştı. Artan borsa girişleriyle birlikte bu sinyal, alımdan ziyade satış baskısının ağırlık kazandığı şeklinde yorumlanıyor.

Borsalara milyarlarca SHIB aktaran büyük yatırımcıların bu hareketi, özellikle bireysel yatırımcılar arasında endişeye neden oluyor; bu tür işlemler genellikle dağıtım hazırlığının bir işareti olarak görülüyor.

Piyasa Duyarlılığı ve Olası Senaryolar

Memecoin piyasalarında duyarlılığın çok hızlı değişebildiği göz önünde bulundurulursa, yatırımcıların fiyat hareketlerindeki ivme kaybolduğunda ya daha güvenli alanlara yöneldiği ya da pozisyonlarını tamamen kapattığı belirtiliyor. Kaldıraçlı yatırım yapan kesimin de riskten kaçış eğilimiyle pozisyon küçültmesi, SHIB’de fiyatların belirleyici seviyelerin altında kalmaya devam etmesi durumunda yeni bir aşağı dalga başlatabilir.

Buna rağmen, borsalara yönelen girişlerin hız kesmesi ve aktif adres sayısının istikrarlı şekilde artması halinde SHIB’in mevcut seviyelere yakın bir taban oluşturma olasılığı bulunuyor. Bunun önündeki en büyük engel olarak ise Bitcoin ve genel kripto para piyasasının yukarı yönlü bir hareketi başlatamaması öne çıkıyor.

Şu aşamada zincir üzerindeki göstergeler baskının sürdüğüne işaret ediyor. Net bir alım ilgisinin kısa vadede ortaya çıkmaması halinde, tüm memecoin piyasasında volatilitenin yüksek seyretmesi bekleniyor.