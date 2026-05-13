SHIB’de borsalardan çıkışlar yedi gün sonra yeniden artıya döndü

Shiba Inu (SHIB) için borsa net akışlarında yaşanan son gelişme, kripto para piyasasında dikkat çekiyor. Yedi günlük pozitif akışın ardından SHIB’in borsalardaki net hareketi, uzun bir süreden sonra ilk kez yeniden negatife döndü. Bu durum, borsalarda tutulan SHIB miktarının azaldığı ve yatırımcıların coinlerini daha çok özel cüzdanlara aktardığı anlamına geliyor.

En güncel veri, SHIB’in toplam borsa net akışının yaklaşık -42,4 milyar token olarak kayda geçtiğini gösteriyor. Bu değer önceki döngülerdeki rekorlara kıyasla yüksek olmasa da yön değişikliğinin özellikle önemli olduğu vurgulanıyor. Çünkü geçtiğimiz hafta boyunca piyasada daha çok borsalara girişler öne çıkmış ve rezervlerde gözle görülür bir artış olmuştu.

Teknik Görünümde Yükseliş Sinyalleri

Kripto para yatırımcıları, genellikle bir varlığın borsalardan dışarı taşınmasını, kısa vadeli satış baskısının azaldığına dair bir işaret olarak yorumluyor. Böylece piyasada satış için hazır bekleyen SHIB sayısı azalıyor ve fiyat üzerindeki ani baskı hafifliyor. Uzmanlar, özellikle negatif net akışların artışında, yatırımcıların fonlarını uzun vadeli cüzdanlara almaya başladığını belirtiyor.

Shiba Inu’nun teknik grafikleri ise son haftalarda olumlu bir tablo çiziyor. Şubat ayındaki düşük seviyelerinden toparlanan SHIB, Mart ayı başından itibaren art arda daha yüksek dipler oluşturarak yukarı yönlü bir yapı kurmayı sürdürüyor. Coin fiyatı, aylardır yükselişlerin önünü kesen 100 günlük üstel hareketli ortalamaya yaklaşırken, kısa vadeli direnç seviyesinin de üzerinde kapanış yaptı. Şu anda SHIB fiyatı 0,0000064 dolar civarında işlem görüyor.

Momentum ve Piyasa Dinamikleri

Teknik göstergelerde de olumlu sinyaller öne çıkıyor. Göreli güç endeksi tarafında aşırı alım bölgesine yaklaşılmadığı için fiyat artış potansiyeli sürdürülebilir görünüyor. RSI’ın nötr bölgenin üzerinde kalmaya devam etmesi, alıcıların bir süre daha gücünü koruyabileceğine işaret ediyor.

Bununla birlikte, fiyat henüz 200 günlük üstel hareketli ortalamanın üzerine çıkabilmiş değil. Uzun vadeli yükseliş trendinin başlaması için bu seviyenin aşılması gerekiyor. SHIB gibi popüler meme coin’lerin, genel kripto piyasasının hareketlerine ve Bitcoin’in performansına karşı oldukça hassas olduğu da unutulmamalı. Gelişmiş zincir üzeri göstergelere rağmen, makroekonomik koşullar veya piyasa genelinde bir düşüş yaşanırsa, SHIB fiyatı tekrar hızla düşüşe geçebilir.

Uzmanlara göre, “Borsalardan çıkan SHIB miktarının artmış olması ve fiyatın teknik olarak güçlenmesi, geçtiğimiz haftalara göre olumlu bir piyasa ortamı yaratıyor. Eğer SHIB 100 günlük ortalamanın üstünde tutunursa, yatırımcılar mevcut toparlanmayı geçici bir yükselişten daha fazlası olarak görmeye başlayabilir.”

Piyasa Beklentileri ve Takip Edilecek Seviyeler

Piyasadaki satış baskısının bir süreliğine hafiflemiş olması, kısa vadede SHIB için olumlu hava oluşturdu. Art arda gelen yüksek borsa girişlerinden sonra akış yönünün değişmesi, yatırımcıların risk algısında da bir iyileşme olduğuna işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde, fiyatın 100 günlük üstel hareketli ortalamanın üstünde kalıp kalamayacağı piyasada yakından izlenecek. Eğer SHIB bu seviyeyi destek olarak korumayı başarırsa, yükselişin devam etmesi mümkün olabilir. Piyasanın genel havası ise Bitcoin ve diğer majör kripto varlıkların seyrine bağlı olarak değişebilir.