BITCOIN (BTC)

Metaplanet ilk çeyrekte Bitcoin gelirini üçe katladı, hisseler geriledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Metaplanet ilk çeyrekte operasyonel kârını Bitcoin gelirleriyle yüzde 73’ün üzerine taşıdı.
  • 📉 Aynı dönemde $BTC fiyatı %24 düştü, bu da bilanço zararına yol açtı.
  • 📊 Şirket, halka açık Bitcoin rezervinde üçüncü sıraya yükseldi ve portföyünü büyüttü.
  • ⚡️ En önemli nokta: Kâr artarken, Bitcoin fiyatı şirketin varlıklarını aşağı çekti.
Japonya merkezli Metaplanet, 2026 mali yılının ilk çeyrek sonuçlarında, Bitcoin işlemlerinden elde ettiği gelir sayesinde güçlü bir operasyonel performans sergiledi. Şirketin açıklamalarına göre, yılın ilk üç ayında faaliyet kârı 2,27 milyar Japon yeni (yaklaşık 14,38 milyon dolar) olurken, net satışlar 19,5 milyon doları buldu. Operasyonel kâr marjı %73,6 olarak gerçekleşti. Buradaki artışta, Bitcoin üzerinden elde edilen opsiyon ve türev gelirlerinin etkili olduğu görüldü.

İçindekiler
1 Bitcoin fiyatındaki düşüş finansalları etkiledi
2 Bitcoin portföyü büyüdü, finansman yükü arttı
3 Hisselerde değer kaybı ve piyasa tepkisi

Bitcoin fiyatındaki düşüş finansalları etkiledi

Aynı dönemde Bitcoin’in fiyatı yaklaşık %24 gerileyerek, yılın başında 87 bin dolardan mart sonunda 66 bin dolara düştü. Bu düşüş, Metaplanet’in bilançosunda kayıplara yol açtı. Şirket, nakit çıkışı gerektirmeyen değerleme zararları nedeniyle yaklaşık 728 milyon dolar “sıradan zarar” yazdı. Böylece operasyonel anlamda kâr elde edilmiş olsa da, bu zarar bilanço rakamlarına yansıdı.

Yılın ilk çeyreğinde, geçen yıla kıyasla şirketin geliri üç katına çıktı. Opsiyon primleri ve türev değer artışları, toplam satışların büyük kısmını oluşturdu. Otelcilik gibi diğer iş kolları ise daha küçük ve istikrarlı gelir sağladı.

Şirket, hisse başına 0,63 dolarlık temel zarar açıkladı. Bu, geçen yıl açıklanan 0,078 dolarlık zarardan daha yüksek. Metaplanet, 2026 yılının tamamı için net satışlarda 101 milyon dolar, operasyonel kârda ise 72 milyon dolar hedefini değiştirmedi. Ancak, net veya düzenli gelir tahmini paylaşmadı; bu kararın, Bitcoin fiyatlarındaki dalgalanmanın etkili olabileceği belirtildi.

Bitcoin portföyü büyüdü, finansman yükü arttı

Metaplanet çeyrek sonunda toplam 40.177 adet Bitcoin’e sahipti. Yılın başında bu rakam 35.102 idi. Böylece şirket, 5.075 adetlik yeni ekleme ile halka açık Bitcoin rezervinde dünyada üçüncü sırada yer aldı. Bu büyümeye, özkaynak artışı ve Bitcoin teminatlı borçlanma imkanları katkı sağladı.

Tam pay bazında hesaplandığında, hisse başına düşen Bitcoin miktarı 0,0240486 BTC’den 0,0247319 BTC’ye çıktı. Şirket yönetimi, bu artışı özsermaye değerinin göstergesi olarak vurguluyor. İlk çeyrekte %2,8’lik BTC verimi sağlandı.

Şirketin toplam net varlıkları ise yıl başında 2,96 milyar dolarken, mart sonunda 2,60 milyar dolara geriledi. Bitcoin’deki değer kayıpları, çeyrek boyunca elde edilen özkaynak artışından daha büyük etki yaptı.

Kısa vadeli borçlanmalarda da artış gözlemlendi. Şirket, Bitcoin teminatlı 500 milyon dolarlık kredi limitinden daha fazla kullandı; 13 Mayıs 2026 itibarıyla 302 milyon dolarlık borç bakiyesi bulunduğu ifade edildi.

Hisselerde değer kaybı ve piyasa tepkisi

Metaplanet’in hisseleri, Tokyo borsasında çarşamba günü yaklaşık 327 Japon yeni (2,07 dolar) seviyesinden işlem gördü. Bir önceki gün kapanışına göre %3,82’lik bir düşüş yaşandı. Şirketin açıklamaları ve Bitcoin fiyatındaki dalgalanma, pay sahiplerinin kararlarını etkiledi.

Metaplanet yönetimi, “Bitcoin portföyümüzü çeyrekte belirgin şekilde artırırken, değer kaybı nedeniyle net varlıklarda azalma yaşadık. Hisse başına düşen Bitcoin miktarını ise artırmayı başardık; bu kriteri paydaşlarımız için önemli bir performans göstergesi olarak görüyoruz,” şeklinde açıklama yaptı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

