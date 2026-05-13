Kayıt Banner
Solana (SOL)

Telegram’da hesap silme kripto dünyasında güven krizine yol açtı

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡ Telegram’da hesabı silinen Ethereum mühendisi olay yarattı.
  • Bağımsız geliştiriciler yılların emeğini bir anda kaybedebiliyor.
  • WhatsApp ve Signal gibi alternatifler tartışılmaya başlandı.
  • 🔒 En önemli nokta: Web3 topluluğu kullanıcı güvenliğini artıracak somut adımlar bekliyor.
COINTURK
COINTURK

Telegram’da yaşanan hesap silme olayı, kripto para topluluğunda ciddi bir tartışma başlattı. Tanınmış Ethereum mühendisi Dominik Clemente’nin hesabı, kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilmesinin ardından, Telegram destek ekibi tarafından tamamen silindi ve verilerin kurtarılması mümkün olmadı. Bu durum, Telegram’ın özellikle bağımsız geliştiriciler için yetersiz koruma sunduğu eleştirilerinin yeniden gündeme gelmesine sebep oldu.

İçindekiler
1 Bağımsız geliştiriciler risk altında mı?
2 Web3 ve blokzinciri topluluğu endişeli
3 Platform tercihleri ve gelecek tartışmaları

Bağımsız geliştiriciler risk altında mı?

Helius şirketi yöneticisi Mert Mumtaz, bu vakayı örnek göstererek kripto para ekosistemine ve yazılımcı topluluğuna Telegram ile olan ilişkilerini temel düzeyde yeniden değerlendirme çağrısı yaptı. Mumtaz, Telegram’ın artık Web3 endüstrisinin temel ihtiyaçlarına yanıt veremediğini ve büyük bir çıkmaz içinde olduğunu savundu. Kendi çalışmalarıyla öne çıkan Helius, Solana ağında blok zinciri altyapı hizmetleri sağlıyor ve geliştiricilere teknik destek sunmasıyla tanınıyor. Mert Mumtaz ve olaydan doğrudan etkilenen dcbuilder.eth birlikte, mesajlaşma platformunda etkili destek ile hesap güvenliğinin ancak büyük kurumsal ortaklara ayrıcalıklı şekilde sunulduğuna dikkat çekti.

Bağımsız geliştiriciler ise herhangi bir saldırı veya oltalama girişiminde otomatik hesap silme sistemleriyle baş başa kalıyor. Bu durum, çoğu zaman yıllara yayılan çalışmaların, bağlantıların ve önemli iletişim kanallarının aniden kaybedilmesiyle sonuçlanabiliyor.

Web3 ve blokzinciri topluluğu endişeli

Telegram, kurucusu Pavel Durov’un öncülüğünde, kendi blok zinciri ekosistemi TON’u tanıtarak platformu başlıca Web3 mesajlaşma aracı olarak konumlandırmaya çalışıyor. Ancak son dönemde Solana ve Zcash gibi ekosistemlerde faaliyet gösteren bazı teknoloji uzmanları, Telegram’ın sunduğu güvenlik ortamının yetersiz olduğunu ve platformun potansiyel tehditler barındırabileceğini tartışmaya başladı.

Bazı uzmanlar, Telegram’ın özellikle bağımsız Web3 geliştiricilerine yönelik zayıf kullanıcı desteğiyle ilgili, “Etkili destek ve güvenliğin yalnızca büyük kurumlara verilen bir ayrıcalık haline gelmesi, sektörde ciddi bir güven kaybına yol açabilir” görüşünü öne sürdü.

Hesapların kolaylıkla silinebilmesi ya da kurtarılamaması, blokzinciri topluluğunda uzun vadede veri güvenliğine dair soru işaretlerini de büyütüyor. Telegram’ın mevcut politikaları, birçok girişimci ve bağımsız yazılımcının platforma olan yaklaşımını yeniden gözden geçirmesine yol açıyor.

Platform tercihleri ve gelecek tartışmaları

Teknoloji dünyasında mesajlaşma uygulamaları, özellikle kripto ve Web3 projeleri açısından hayati öneme sahip. Haliyle, Telegram’ın geliştirdiği bu politika bazı ekiplerin alternatif kanallar aramaya başlamasına neden oldu. Bazı uzmanlara göre, kullanıcı güvenliği konusunda yüksek standartlar sağlanmadığı sürece merkeziyetsiz projelerin Telegram’a olan ilgisi azalabilir.

Olayın ardından sosyal medya ve geliştirici platformlarında da konuya dair sık sık tartışmalar yapılıyor. Topluluk, benzer vakaların tekrar etmemesi için Telegram’dan daha şeffaf ve kapsamlı bir güvenlik yaklaşımı talep ediyor. Kurumsal kullanıcılarla bağımsız geliştiriciler arasındaki destek farkı ise platformun geleceğine ilişkin endişeleri beslemeye devam ediyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Upexi üçüncü çeyrekte 109 milyon dolar zarar açıkladı Solana değer kaybı bilanço üzerinde etkili oldu

Solana ETF’lerine 26,57 milyon dolarlık rekor giriş gerçekleşti

Solana kısa vadeli düşüş trendini kırdı fiyat 96 dolar direncini test ediyor

Spot SOL ETF’lerinde yılın en yüksek haftalık girişleriyle $120 hedefi gündeme geldi

Solana ETF’lerinde haftalık net girişler 39,23 milyon dolara yükseldi SOL 120 dolar direncine yaklaştı

Solana’da Alpenglow güncellemesi test ağına geçti ana ağ için takvim hızlandı

Solana açık pozisyon hacmi yıllık zirveye yaklaşırken SOL 100 dolara tırmanıyor

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Şimdi dananın kuyruğu koptu, Kripto paraların işi çok zor
Bir Sonraki Yazı Metaplanet ilk çeyrekte Bitcoin gelirini üçe katladı, hisseler geriledi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

SHIB’de borsalardan çıkışlar yedi gün sonra yeniden artıya döndü
SHIBA INU (SHIB)
Metaplanet ilk çeyrekte Bitcoin gelirini üçe katladı, hisseler geriledi
BITCOIN (BTC)
Şimdi dananın kuyruğu koptu, Kripto paraların işi çok zor
Kripto Para
ABD’nin OFAC listesine eklenen İran Merkez Bankası’nın TRON cüzdanlarına Arkham haritası erişimi sağladı
Tether (USDT)
Son Dakika: Veri Berbat! ABD ÜFE verisi açıklandı, Fed’in faiz rotası şekilleniyor
Ekonomi
Lost your password?