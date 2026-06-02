Ripple Washington’da büyüdü! ABD’de kripto kuralları için perde arkasında neler yaşanıyor?

Ripple, Washington’daki ofisini büyüterek ABD’nin dijital varlıklara yönelik politika tartışmalarında daha görünür bir konuma geçti. Şirketin bu adımı, Kongre ve düzenleyici kurumlarda kripto piyasa yapısı, stabilcoin denetimi ve ödeme sistemlerinin yenilenmesi gibi başlıklarda görüşmelerin hızlandığı bir dönemde geldi.

Karar merkezlerine daha yakın olma hedefi

Şirket açısından bu genişleme yalnızca daha büyük bir ofis anlamına gelmiyor. Asıl amaç, blokzincir tabanlı finansın geleneksel finans sistemiyle nasıl birleşeceğine yön verecek yasama ve düzenleme süreçlerine daha yakın olmak. Ripple, bu hamleyle Washington’daki karar alma mekanizmalarıyla doğrudan temasını güçlendirmeyi hedefliyor.

Ripple Baş Hukuk Sorumlusu Stu Alderoty, şirketin yaklaşımının düzenleyicilerden uzak durmak yerine onlarla doğrudan temas kurmaya dayandığını belirtti. Alderoty, net ve uygulanabilir kuralların hem yeniliği destekleyebileceğini hem de tüketicilerin korunmasına katkı sağlayabileceğini savundu.

Stu Alderoty’ye göre Ripple, dijital varlıkların geleceğinin politika yapıcılar ve düzenleyicilerle birlikte inşa edilmesi gerektiğine inanıyor; Washington’daki genişleme de yapıcı diyalog, düzenleyici netlik ve ABD’nin finansal yenilikte liderliği için uzun vadeli bağlılığı yansıtıyor.

Washington ofisine yüklenen rol

Washington ofisinin, düzenleyiciler, yasa yapıcılar, finans kuruluşları ve sektör temsilcileri arasında politika diyaloğu için bir merkez olarak çalışması bekleniyor. Bu çerçevede özellikle ödemelerde blokzincir kullanımının pratik sonuçları öne çıkabilir. Daha hızlı mutabakat, sınır ötesi işlemlerde daha düşük maliyet ve geleneksel finans altyapısıyla dijital ağlar arasında daha güçlü uyum, tartışmaların ana eksenini oluşturuyor.

Ripple, bu kullanım alanlarının yalnızca teorik düzeyde kalmadığını, farklı küresel pazarlarda fiilen devreye alındığını vurguluyor. Şirket, kendisini yerleşik finans sistemi ile yeni blokzincir altyapısı arasında köprü kuran bir oyuncu olarak konumlandırıyor. Kurumsal tarafta ise daha geniş benimsemenin önündeki temel başlıklardan birinin düzenleyici belirsizlik olduğu değerlendiriliyor.

Mini sözlük: RLUSD, Ripple tarafından geliştirilen dolar destekli bir stabilcoindir. Stabilcoinler, değerini genellikle ABD doları gibi bir varlığa sabitlemeyi amaçlayan dijital varlıklar olarak kullanılır.

ABD içi temas, küresel büyüme ile birlikte ilerliyor

Bu genişleme, Ripple’ın iki yönlü stratejisinin de bir parçası olarak görülüyor. Şirket bir yandan ABD’de politika yapıcılarla ilişkilerini derinleştirirken, diğer yandan yurt dışındaki operasyonel varlığını büyütüyor. Son dönemde Orta Doğu gibi bölgelerde atılan adımların da blokzincir tabanlı finansal altyapının kurumsal kullanımını hızlandırma amacı taşıdığı aktarılıyor.

Bu çerçevede Washington, stabilcoinler, tokenlaştırılmış varlıklar ve dijital ödemelerle ilgili kuralları şekillendiren kurumlara yakınlığı nedeniyle stratejik bir dayanak noktası haline geliyor. Ripple, ABD’nin doğru düzenleyici çerçeve kurulması halinde dijital finans alanında öncü rol üstlenebileceği görüşünü öne çıkarıyor.

Öte yandan şirketin RLUSD stabilcoini etrafındaki ivmenin de sürdüğü belirtiliyor. Metinde, RLUSD’nin Türkiye pazarına girişinin ardından düzenlenmiş ve kurumsal kullanıma uygun dijital mutabakat çözümlerine yönelik küresel talebin arttığına işaret edildi.