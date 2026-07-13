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Strategy nakit rezervini 3 milyar dolara çıkardı

Bilmeniz Gerekenler

  • 📌 Strategy, hisse satışıyla nakit rezervini 466,7 milyon dolar artırdı.
  • 💼 Şirketin toplam dolar rezervi 3 milyar dolara yükseldi.
  • ₿ Strategy, $BTC varlığını 843.775 coin seviyesinde değiştirmeden korudu.
  • 📉 MSTR hisseleri, bitcoinin 62.800 dolara gerilediği süreçte piyasa öncesinde %3 düştü.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Strategy, geçen hafta gerçekleştirdiği hisse satışlarıyla ABD doları rezervini 466,7 milyon dolar artırarak 3 milyar dolara yükseltti. Şirketin pazartesi günü sunduğu düzenleyici bildirimde, bu kaynağın piyasadan doğrudan hisse satışı programı kapsamında toplandığı görüldü.

İçindekiler
1 Rezerv artışı ve finansman yapısı
2 Bitcoin varlığı değişmedi
3 Piyasa tepkisi

Rezerv artışı ve finansman yapısı

Strategy, bu rezervi imtiyazlı hisselerine ilişkin temettü ödemeleri ile dolaşımdaki borçlarına ait faiz yükümlülüklerini karşılamak için tuttuğunu belirtti. Şirket, son dönemde bitcoin alımı ya da satımı yapmadı ve toplam varlığı 843.775 BTC seviyesinde kaldı.

Strategy, eski adıyla MicroStrategy olarak bilinen ve bilançosunda yüklü miktarda bitcoin tutmasıyla öne çıkan ABD merkezli bir yazılım ve hazine yönetimi şirketi konumunda bulunuyor. Son bildirim, şirketin nakit tamponunu büyütürken bitcoin pozisyonunu değiştirmediğine işaret etti.

Strategy, hisse satışlarından elde edilen yeni kaynakla dolar rezervini 3 milyar dolara çıkarırken bitcoin varlığını 843.775 BTC seviyesinde sabit tuttu.

Bitcoin varlığı değişmedi

Şirketin elindeki 843.775 BTC için toplam alım maliyeti, ücret ve masraflar dahil yaklaşık 63,69 milyar dolar oldu. Ortalama alım fiyatı ise bitcoin başına 75.476 dolar olarak açıklandı. Bu tablo, mevcut piyasa fiyatının şirketin ortalama maliyetinin altında seyrettiğini gösterdi.

KalemVeri
Nakit rezerv artışı466,7 milyon dolar
Toplam nakit rezervi3 milyar dolar
Bitcoin varlığı843.775 BTC
Toplam bitcoin maliyeti63,69 milyar dolar
Ortalama alım fiyatı75.476 dolar

Şirketin bitcoin pozisyonunda değişikliğe gitmemesi, son haftadaki finansman hamlesinin doğrudan yeni kripto varlık alımına yönelmediğini ortaya koydu. Yönetimin önceliği, bilanço içindeki likidite alanını genişletmek ve mevcut yükümlülükleri desteklemek oldu.

Piyasa tepkisi

MSTR hisseleri, piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık %3 geriledi. Aynı dönemde bitcoin de hafta sonu boyunca düşüş göstererek 62.800 dolar seviyesine indi. Böylece şirket hisselerindeki zayıflık, hem piyasa koşulları hem de bitcoin fiyatındaki geri çekilmeyle aynı zamana denk geldi.

Şirketin nakit rezervini büyütmesine karşın bitcoin alımı yapmaması, yatırımcıların odağını bilanço dayanıklılığı ile kripto fiyatlarındaki kısa vadeli baskıya çevirdi.

Son bildirim, Strategy’nin bitcoin merkezli bilanço yaklaşımını korurken kısa vadede nakit pozisyonunu güçlendirmeyi tercih ettiğini gösterdi. Şirketin önümüzdeki dönemde bu rezervi nasıl kullanacağı, borç ve temettü yükümlülüklerinin seyriyle birlikte izlenecek.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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