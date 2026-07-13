Strategy nakit rezervini 3 milyar dolara çıkardı

Strategy, geçen hafta gerçekleştirdiği hisse satışlarıyla ABD doları rezervini 466,7 milyon dolar artırarak 3 milyar dolara yükseltti. Şirketin pazartesi günü sunduğu düzenleyici bildirimde, bu kaynağın piyasadan doğrudan hisse satışı programı kapsamında toplandığı görüldü.

Rezerv artışı ve finansman yapısı

Strategy, bu rezervi imtiyazlı hisselerine ilişkin temettü ödemeleri ile dolaşımdaki borçlarına ait faiz yükümlülüklerini karşılamak için tuttuğunu belirtti. Şirket, son dönemde bitcoin alımı ya da satımı yapmadı ve toplam varlığı 843.775 BTC seviyesinde kaldı.

Strategy, eski adıyla MicroStrategy olarak bilinen ve bilançosunda yüklü miktarda bitcoin tutmasıyla öne çıkan ABD merkezli bir yazılım ve hazine yönetimi şirketi konumunda bulunuyor. Son bildirim, şirketin nakit tamponunu büyütürken bitcoin pozisyonunu değiştirmediğine işaret etti.

Strategy, hisse satışlarından elde edilen yeni kaynakla dolar rezervini 3 milyar dolara çıkarırken bitcoin varlığını 843.775 BTC seviyesinde sabit tuttu.

Bitcoin varlığı değişmedi

Şirketin elindeki 843.775 BTC için toplam alım maliyeti, ücret ve masraflar dahil yaklaşık 63,69 milyar dolar oldu. Ortalama alım fiyatı ise bitcoin başına 75.476 dolar olarak açıklandı. Bu tablo, mevcut piyasa fiyatının şirketin ortalama maliyetinin altında seyrettiğini gösterdi.

Kalem Veri Nakit rezerv artışı 466,7 milyon dolar Toplam nakit rezervi 3 milyar dolar Bitcoin varlığı 843.775 BTC Toplam bitcoin maliyeti 63,69 milyar dolar Ortalama alım fiyatı 75.476 dolar

Şirketin bitcoin pozisyonunda değişikliğe gitmemesi, son haftadaki finansman hamlesinin doğrudan yeni kripto varlık alımına yönelmediğini ortaya koydu. Yönetimin önceliği, bilanço içindeki likidite alanını genişletmek ve mevcut yükümlülükleri desteklemek oldu.

Piyasa tepkisi

MSTR hisseleri, piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık %3 geriledi. Aynı dönemde bitcoin de hafta sonu boyunca düşüş göstererek 62.800 dolar seviyesine indi. Böylece şirket hisselerindeki zayıflık, hem piyasa koşulları hem de bitcoin fiyatındaki geri çekilmeyle aynı zamana denk geldi.

Şirketin nakit rezervini büyütmesine karşın bitcoin alımı yapmaması, yatırımcıların odağını bilanço dayanıklılığı ile kripto fiyatlarındaki kısa vadeli baskıya çevirdi.

Son bildirim, Strategy’nin bitcoin merkezli bilanço yaklaşımını korurken kısa vadede nakit pozisyonunu güçlendirmeyi tercih ettiğini gösterdi. Şirketin önümüzdeki dönemde bu rezervi nasıl kullanacağı, borç ve temettü yükümlülüklerinin seyriyle birlikte izlenecek.