İngiltere, tokenizasyonla 2035’e kadar 33 milyar sterlin hedefliyor

İngiltere, tokenlaştırılmış finansal piyasalarda lider konuma gelmesi halinde 2035 yılına kadar yıllık ekonomik çıktısına 33 milyar sterlin ekleyebilir. Bu öngörü, İngiltere Hazine Bakanlığı tarafından dijital piyasalar stratejisinin uygulanmasına destek vermek üzere görevlendirilen Chris Woolard’ın ilk raporunda yer aldı.

12 aylık yol haritası açıklandı

Chris Woolard’ın sektör temsilcileriyle birlikte hazırladığı rapor, blokzincir kullanımını menkul kıymetlerin nakit borçlanmak için teminat olarak kullanıldığı bir finansal işlemde test etmeyi amaçlayan 12 aylık bir plan ortaya koydu. Raporda ayrıca İngiltere’nin ilk tokenlaştırılmış devlet tahvilini 2027’nin ilk çeyreğine kadar ihraç etmesi çağrısı yapıldı.

Plan, İngiltere’de tokenizasyon alanını sınırlı pilot uygulamaların ötesine taşıyarak canlı piyasalara açmayı hedefliyor. Buna göre menkul kıymetlerin alınıp satılması, takasının tamamlanması ve teminat olarak kullanılması için daha geniş bir piyasa yapısı kurulması öngörülüyor.

Görev artık pilot uygulamalardan ölçeğe geçmek ve hedefleri somut adımlara dönüştürmek olarak tanımlanıyor.

Dijital tahvil planı genişletildi

Tokenlaştırılmış devlet tahvili fikri İngiltere için yeni değil. Hükumet, Dijital Gilt Aracı pilotunu ilk kez Kasım 2024’te duyurmuştu. Temmuz 2025’te yayımlanan güncellemede zincir üstü takas, tezgah üstü işlemler ve ikincil piyasa geliştirme planları paylaşılmıştı. 12 Şubat’ta ise pilotu desteklemek üzere HSBC’nin Orion platformu seçildi.

Yeni rapor, mevcut çerçeveye net bir takvim eklerken bu finansal aracın kullanım alanını da genişletti. Yalnızca ilk ihracı değil, sonraki dijital tahvil ihraçlarını, canlı ikincil piyasa işlemlerini ve bu varlıkların merkez bankası teminatı olarak kabul edilmesini de gündeme taşıdı.

Mini sözlük: Repo, menkul kıymet teminatı karşılığında kısa vadeli nakit sağlanan finansal işlemdir. Gilt ise İngiltere devlet tahvillerine verilen isim olarak kullanılır.

Başlık Tarih veya hedef Amaç Dijital Gilt Aracı pilotu Kasım 2024 Tokenlaştırılmış devlet tahvili altyapısını başlatmak Piyasa güncellemesi Temmuz 2025 Zincir üstü takas ve ikincil piyasa planlarını netleştirmek İlk tokenlaştırılmış devlet tahvili hedefi 2027 ilk çeyrek Canlı piyasada ihraç sürecini başlatmak

Merkez bankası teminatı ve ödeme altyapısı öne çıktı

Raporda, tokenlaştırılmış menkul kıymetlerin yalnızca ihraç edilmesinin yeterli olmayacağı vurgulandı. Bu varlıkların gerçek değer kazanabilmesi için işlem görmesi ve nakit sağlamak amacıyla kullanılabilmesi gerektiği belirtildi. Bu nedenle İngiltere Merkez Bankası’nın dijital devlet tahvillerini teminat olarak kabul etmesi istendi.

Londra merkezli Fnality de bu piyasaları destekleyebilecek bir ödeme altyapısı sunuyor. Şirket, 23 Eylül 2025’te merkez bankası rezervlerine bağlı sterlin bazlı bir ödeme sistemi başlattı. Söz konusu yapı, gerçek zamanlı repo işlemleri, tokenlaştırılmış menkul kıymet takası ve farklı para birimleri arasında ödeme süreçlerini desteklemek üzere tasarlandı.

Görev gücünün sektör üyeleri arasında yer alan Ripple da girişime destek verdi. Ripple, zincir üstü fonlar, tahviller ve repo işlemlerinin artık deney aşamasında olmadığını, bu araçların geleneksel muadillerine kıyasla daha düşük maliyetli, daha verimli ve daha hızlı sonuçlar sunduğunu savundu. Ripple, sınır ötesi ödeme çözümleri ve dijital varlık altyapısıyla bilinen bir teknoloji şirketi olarak finansal tokenizasyon çalışmalarında da aktif rol alıyor.

Ripple, zincir üstü fonlar, tahviller ve repo işlemlerinin deney olmaktan çıktığını, bu araçların mevcut finansal yapılara göre daha ucuz, daha iyi ve daha hızlı işlediğini savunuyor.