Yedi yıldır hareketsiz kalan balina 2931 Bitcoin taşıdı

Bitcoin 6.500 dolar civarında işlem görürken son kez aktif olan bir cüzdan, son günlerde 188 milyon dolar değerindeki varlığını taşıdı. Zincir üstü veriler, yaklaşık yedi yıl sonra gerçekleşen bu hareketin 2.931 Bitcoin’i kapsadığını gösterdi.

Balina cüzdanı yeniden hareket etti

Arkham verilerine göre transfer pazar günü yapıldı. 2.931 BTC, 356my olarak izlenen cüzdandan bc1qn adresine gönderildi. Bitcoin’in yaklaşık 64.000 dolar seviyesinde bulunduğu dönemde gerçekleşen işlem, uzun süredir hareketsiz kalan büyük yatırımcı cüzdanlarının yeniden gündeme gelmesine yol açtı.

Onchain Lens, söz konusu varlıkların son hareket ettiği döneme kıyasla yaklaşık 10 kata yakın bir değer artışı yaşadığını hesaplıyor. Bu tablo, cüzdan sahibinin kağıt üzerindeki kazancının oldukça yüksek seviyeye ulaştığına işaret ediyor.

Arkham verileri, yedi yıldır hareketsiz kalan cüzdanın pazar günü 2.931 BTC’yi yeni bir adrese taşıdığını gösteriyor.

Borsalara giden Bitcoin akışında balinalar öne çıkıyor

Büyük tutarlı transferler, yıl başından bu yana kripto para borsalarına yönelen Bitcoin akışının önemli bölümünü oluşturuyor. Coinglass, en az 10 milyon dolarlık hareketleri balina transferi olarak sınıflandırıyor. Bu ölçüte göre büyük yatırımcıların işlemleri, borsalara giren Bitcoin miktarında belirgin ağırlık taşıyor.

CryptoQuant verilerine göre borsalara yatırılan BTC’nin yaklaşık %99’u, en büyük 10 tekil transferden geliyor. Platformun izlediği borsa balina oranı 0,99 seviyesinde bulunuyor. Bu oran, toplam girişlerde büyük cüzdanların payının olağan dışı biçimde yükseldiğini ortaya koyuyor.

Gösterge Veri Taşınan miktar 2.931 BTC Yaklaşık değer 188 milyon dolar Borsa balina oranı 0,99 En büyük 10 transferin payı Yaklaşık %99

CryptoQuant, yüksek borsa balina oranını tarihsel olarak aşağı yönlü bir sinyal olarak değerlendiriyor. Bunun nedeni, yüksek tutarlı girişlerin sıradan bireysel yatırımcı hareketlerinden çok, daha büyük satış emirlerinin öncesinde görülme eğilimi taşıması.

CryptoQuant, borsalara girişlerde balinaların ağırlığının artmasının tarihsel olarak zayıf fiyat görünümüne işaret ettiğini vurguluyor.

ETF çıkışları satış baskısını artırıyor

Balina transferleri, spot Bitcoin ETF’lerinden kaynaklanan satış baskısının sürdüğü bir döneme denk geldi. ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’leri cuma gününe kadar olan haftada 197 milyon dolar net giriş kaydetti.

Buna karşılık haziran ayında bu fonlardan toplam 4,51 milyar dolar net çıkış yaşandı. Farside Investors verileri, bunun şimdiye kadarki en zayıf aylık performans olduğunu ortaya koydu. Büyük cüzdan hareketleriyle ETF kaynaklı çıkışların aynı dönemde öne çıkması, piyasada satış baskısının yakından izlendiği bir tablo oluşturdu.