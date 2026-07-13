SBI ve Solana, Japonya’nın ilk zincir üstü finans pazarını kuracak

Japon finans grubu SBI Holdings ile Solana Foundation, Japonya kaynaklı bir zincir üstü finans pazarı oluşturmak amacıyla stratejik ortaklık kurdu. Taraflar, Japonya’da geliştirilecek dijital finansal varlıkları Solana ağının küresel ekosistemiyle buluşturmayı hedefliyor.

SBI R3 Japan, SBI Solana Global adını alacak

Ortaklık kapsamında Solana Foundation, SBI R3 Japan şirketine ortak olacak. SBI Holdings ve Sumitomo Mitsui Financial Group’un da hissedarları arasında bulunduğu şirketin ilerleyen dönemde SBI Solana Global olarak yeniden adlandırılması planlanıyor.

SBI Holdings, Japonya’nın finansal varlıklarını, piyasa katılımcılarını ve dijital varlıklara yönelik yasal altyapısını Solana’nın küresel ağıyla doğrudan birleştirmeyi amaçlıyor. Grup, bu yapı üzerinden Japonya’yı Asya’daki zincir üstü finans faaliyetlerinin merkezlerinden biri haline getirmeyi planlıyor.

Yeni yapının, Japonya’da oluşturulan dijital finansal varlıkları küresel likiditeyle buluşturarak ihraçtan dağıtıma ve mutabakata kadar bütünleşik bir piyasa altyapısı sunması hedefleniyor.

Mini sözlük: Zincir üstü finans, finansal varlıkların ihraç, dağıtım ve mutabakat işlemlerinin blockchain üzerinde tamamlanmasını ifade eder. RWA ise tahvil, fon ve gayrimenkul gibi gerçek dünya varlıklarının dijital tokenlarla temsil edilmesidir.

Stablecoin ve tokenlaştırılmış varlıklar odakta

SBI Solana Global, Solana ağı üzerinde JPYSC dahil stablecoinlerin ihraç ve dağıtımını desteklemeyi planlıyor. Şirket ayrıca kurumsal tahviller, kısa vadeli borçlanma araçları, fonlar ve gayrimenkuller gibi gerçek dünya varlıklarının tokenlaştırılması için altyapı sağlayacak.

Faaliyet alanı Planlanan çalışma Stablecoinler JPYSC dahil varlıkların ihracı ve dağıtımı Tokenlaştırılmış varlıklar Tahvil, fon ve gayrimenkul desteği Sınır ötesi ödemeler Yeni ödeme ve mutabakat altyapısı Kurumsal hizmetler Zincir üstü finans çözümleri Yapay zeka temsilcileri Yeni nesil ödeme altyapısı

Yeni şirket yalnızca teknik altyapı sağlamakla sınırlı kalmayacak. Finansal varlıkların ihraç edilmesi, yatırımcılara dağıtılması ve işlemlerin sonuçlandırılması aşamalarını kapsayan bütünleşik hizmetler geliştirecek.

SBI Group ve Solana Foundation, ilk aşamada Japonya pazarına odaklanacak. Ortaklığın daha sonra Asya ve diğer küresel piyasalarla bağlantı kurarak Japonya kaynaklı zincir üstü finansal ürünlerin uluslararası alanda kullanılmasını desteklemesi planlanıyor.