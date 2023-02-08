Ethereum rakibi Solana kısa süre önce önemli bir duyuru daha yaptı. 62 milyon kullanıcıyı ilgilendiriyor.

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FTX iflasının ardından kurumsal fonların kaçıştığı Solana’da bazı yeni adımlar atılıyor. Vitalik Buterin’in desteği sonrası Ethereum rakibine ilgi yeniden arttı. Popüler layer1 çözümü BONK sayesinden sosyal medya hakimiyetini ele geçirmişti ancak bu balon birkaç haftada söndü. Şimdi de yeni ortaklıklar marifetiyle gündemde yer ediniyor.

Solana Haberleri

Solana (SOL), Brave New Browser ile yeni bir ortaklık kurdu ve bu gelişmenin ardından fiyatı 23,66 dolara ulaştı. Twitter’da Brave, Solana dApp desteğinin artık tarayıcıda mevcut olduğunu duyurdu. Brave kullanıcıları artık DeFi ve NFT ile ilgili işlemlerini gerçekleştirmek için Magic Eden, Orca, Jupiter Exchange ve diğer Solana ekosistemindeki uygulamalara erişebilecek. Solana entegrasyonu, tarayıcının hem mobil hem de web sürümlerinde artık tamamlandı.

Platformun kullanımı kapsayıcı ve esnektir ve kullanıcılar Basic Attention Token (BAT) cinsinden ödülleri tarayıcı kullanarak alabiliyor. Solana’nın Brave’e entegrasyonu, tarayıcının dünya çapında 62 milyondan fazla aktif kullanıcısı olduğu gerçeği göz önüne alındığında Solana ekosisteminin geleceği açısından olumlu görünüyor. Özellikle FTX iflasından sonra ağdan kaçan kullanıcıları düşünürsek bu ortaklık bir nebze ağ aktivitesine katkı sağlayabilir.

Solana Yorum

Solana, bu yıl şimdiye kadar en iyi performans gösteren altcoinlerden oldu. 8 dolara düşen fiyatı kurumsal satışlarla alıcıları tepe taklak eder seviyedeydi. Şimdilik 20 doların üzerinden tekrar tutunmayı başarsa da uzun vadede yeniden 200 dolarlı seviyeleri aşması iyimser bir beklenti olabilir. Kurumsalların sattığı varlıkları toplayacak büyük bir kitlenin oluşması zaman alabilir veya böyle bir talep gelecekte hiç doğmayabilir.

Sonuç olarak Solana, ekosistemini yeniden canlandırabilecek ve SOL‘un kitlesel satın alımını harekete geçirebilecek çok benzersiz ve olumlu bir temele ihtiyaç duyuyor. DeFi alanında TVL önemli ölçüde düştü ve NFT tarafında popüler koleksiyonlar rakip ağlara taşınmaya devam ediyor. Bu durumun yavaş yavaş Solana’yı hayalet bir kasabaya dönüştürmesinden endişe ediliyor. SOL Coin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 23,7 dolarda bulunuyor, Bitcoin ise 23.060 dolar.