Solana, haftalık aktif adreslerde büyük ağları geride bıraktı

Solana ağı, son 7 günde 18 milyon aktif adresle büyük blokzincirler arasında ilk sıraya yerleşti. Solana Hub tarafından paylaşılan veriler, ağdaki kullanıcı ve işlem hareketliliğinin güçlü seyrini koruduğunu ortaya koydu. Buna karşın SOL fiyatı, yüksek zincir üstü aktiviteye rağmen dar bir bantta hareket etmeyi sürdürüyor.

Aktif adres verisinde Solana öne çıktı

Solana Hub’ın yayımladığı sıralamada Solana, haftalık aktif adres sayısında BNB Chain, TRON, Bitcoin ve Ethereum gibi ağların önünde yer aldı. Aktif adres sayısı, bir blokzincirin ne ölçüde kullanıldığını izlemek için yakından takip edilen temel göstergeler arasında bulunuyor.

Solana Hub, son 7 günlük aktif adres sıralamasında Solana’nın takip edilen tüm büyük blokzincirler arasında ilk sırada yer aldığını açıkladı.

Adres etkinliğindeki artış, uygulama kullanımı, işlem yoğunluğu ve ekosistem katılımı açısından talebin sürdüğüne işaret edebilir. Bu nedenle söz konusu veri, yalnızca kısa vadeli ilgiye değil, ağın genel sağlığına ve benimsenme düzeyine dair de önemli sinyaller veriyor.

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Fiyat kritik destek ve direnç arasında sıkıştı

SOL, son verilere göre 74,33 dolar seviyesinde işlem görüyor. Son 24 saatteki artış yüzde 0,50 ile sınırlı kaldı. Haziran diplerinden gelen toparlanmanın ardından fiyatın 74 dolar civarında dengelenmeye çalıştığı görülüyor.

TradingView grafiğinde 78 dolar bölgesi önemli direnç alanı olarak öne çıkıyor. Aşağıda ise 73 dolar kısa vadeli ilk destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin altında 68 dolar bölgesi daha güçlü bir destek alanı olarak izleniyor.

Alıcılar 78 dolar direncini geri kazanabilirse kısa vadeli görünüm güçlenebilir; 73 dolar desteğinin kaybedilmesi halinde ise 68 dolar seviyesi bir sonraki önemli hedef olarak öne çıkıyor.

Yüksek ağ kullanımı fiyatı neden hemen taşımadı?

Ağdaki güçlü faaliyete rağmen fiyatın sınırlı tepki vermesi, daha geniş kripto para piyasasındaki temkinli görünümle ilişkilendiriliyor. Birçok altcoin, yatırımcıların risk iştahının zayıf kalması nedeniyle yukarı yönlü ivmeyi kalıcı hale getirmekte zorlanıyor.

Bununla birlikte güçlü kullanım verileri, her zaman anlık fiyat yükselişi getirmese de uzun vadeli temel görünümü destekleyebilir. DefiLlama verilerine göre Solana ekosistemindeki toplam kilitli değer yaklaşık 5 milyar dolar seviyesinde istikrarını koruyor. Bu tablo, son dönemdeki yatay seyre rağmen ağ katılımının canlı kaldığını gösteriyor.

Piyasa oyuncuları şimdi alım yönlü daha belirgin bir ivme arıyor. 78 doların üzerine yerleşecek bir hareket kısa vadeli algıyı iyileştirebilir. Buna karşılık 73 dolar desteğinin kırılması durumunda gözler 68 dolar seviyesine çevrilebilir. Mevcut görünüm, Solana’da yön tayini için yeni bir katalizör beklendiğine işaret ediyor.