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SHIBA INU (SHIB)

Shytoshi Kusama’nın X sessizliği 74 güne yaklaşırken SHIB yakımları sürdü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shytoshi Kusama'nın X sessizliği 13 Mayıs sonrası 74 güne yaklaştı.
  • 📌 Topluluk, gelişmeleri ekosistem katkı sunan isimler ve zincir üstü verilerden izliyor.
  • 🔥 Son 24 saatte $SHIB tarafında 7,15 milyon token yakıldı ve günlük oran %66 arttı.
  • 🗓️ Mayıs 2021'deki 410 trilyon SHIB yakımı, toplam yakım verisinde belirleyici olmayı sürdürüyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Shiba Inu topluluğu, projenin baş elçisi Shytoshi Kusama’nın X platformundaki sessizliğinin 74 güne ulaşmasını izliyor. Kusama, 13 Mayıs’tan bu yana X’te ne paylaşım yaptı ne de herhangi bir gönderiyle etkileşime girdi.

İçindekiler
1 Sessizlik yeni değil
2 Yakım faaliyetleri devam ediyor
3 Toplam yakımda Buterin etkisi sürüyor

Sessizlik yeni değil

Kusama’nın zaman zaman sosyal medyada geri planda kalmayı tercih ettiği biliniyor. Benzer bir paylaşım arası 2025’in sonlarında ve 2026’nın bir bölümünde de görülmüştü. Shiba Inu ekosisteminde toplulukla en sık iletişim kuran isimlerden biri olan Kusama, geçmişte X biyografisi ve konum bilgisi üzerinden dolaylı mesajlar vermiş, zaman zaman canlı yayınlarla da görüşlerini paylaşmıştı.

Ocak ayında Kusama, bu sessizliğini bir şeyler inşa etmeye bağlamış ve üzerinde çalıştığı bağımsız bir yapay zeka projesini açıklamıştı. Ancak iki ayı aşan son durgunluk, topluluğun gelişmeleri bu kez ekosistem katkı sunan isimlerden ve zincir üstü verilerden takip etmesine yol açtı.

Kusama’nın geçmişte benzer aralardan sonra yeni güncellemelerle geri dönmesi, bu kez de olası bir açıklama beklentisini canlı tutuyor. Buna karşın şu aşamada yakın zamanda büyük bir duyuru yapılacağı doğrulanmış değil.

Yakım faaliyetleri devam ediyor

Kusama’nın sessizliğine rağmen topluluk öncülüğündeki SHIB yakım faaliyetleri sürüyor. Shibburn verilerine göre son 24 saatte 7,15 milyon SHIB yakıldı. Günlük yakım oranı ise %66 arttı.

Son yedi günde yakılan toplam miktar 60,58 milyon SHIB’e ulaştı. Son 30 günlük toplam yakım ise 288,61 milyon SHIB olarak kaydedildi. Aylık bazda en büyük yakımı Robinhood gerçekleştirdi ve 106 işlemle 152.792.823 SHIB’i erişilemeyen cüzdanlara gönderdi.

Shibburn, SHIB yakım işlemlerini izleyen topluluk odaklı bir takip platformu olarak biliniyor. Yakım, dolaşımdaki arzı azaltmak için tokenların geri alınamayacak cüzdanlara gönderilmesi anlamına geliyor.

DönemYakılan SHIB
Son 24 saat7,15 milyon
Son 7 gün60,58 milyon
Son 30 gün288,61 milyon

Toplam yakımda Buterin etkisi sürüyor

Şimdiye kadar toplam 410.840.455.020.349 SHIB, 21.280 işlemle yakıldı. Bu toplam içinde en büyük paylardan biri, Ethereum‘un kurucusu Vitalik Buterin’in Mayıs 2021’de gerçekleştirdiği 410 trilyon SHIB yakımından geldi.

Topluluk, Kusama’nın sessizliği sürerken ekosistemdeki hareketi büyük ölçüde katkı sunan geliştiriciler ve zincir üstü işlemler üzerinden izliyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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