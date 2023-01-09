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Lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’un (ETH) geliştirme etkinliği Polkadot (DOT) ve Cardano (ADA) gibi diğer kripto para birimlerine kıyasla azaldı. Bu düşüşün, Ethereum’un uzun vadeli beklentileri üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Ethereum’u nasıl bir fiyat hareketi bekliyor? İşte ETH’ın güncel verileri!

ETH’da Geliştirme Faaliyeti!

Ethereum’da azalan geliştirme etkinliğinde yaşanan olumsuzluğun ardından geliştiricilerinin yeni önerisi nedeniyle geliştirme faaliyeti artabileceğine dair yeni umutlar var. Yeni Poseidon teklifi, Poseidon kriptografik karma algoritmasını kullanan yeni bir sözleşme türü getirmeyi içeriyor. Planlanan yeni sözleşme, farklı sistemlerin birlikte çalışmasına izin verecek ve ayrıca Ethereum Sanal Makinesi’ne kriptografik karma için daha fazla seçenek ekleyecek. Bunlar, Ethereum Sanal Makinesi ve geçerlilik özetlerini içerdiği belirtiliyor.

Bunlara ek olarak yeni sözleşme, bilgi kanıtları ve ihtiyat kanıtı kullanımını daha kolay ve daha ucuz hale getirebilir. Ethereum ağındaki Merkle tabanlı kanıtlar içerecek. Ayrıca Ethereum holder’ları sayısı artmaya devam etti. Glassnode’dan elde edinilen verilere göre 10 veya daha fazla kripto para tutan adres sayısının tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 352.501’e ulaştı. Holder’ların sayısı artmaya devam etse de, Ethereum’un genel zincir üstü etkinliği düşmeye devam etti.

Ethereum Holder’ları

Bununla birlikte Ethereum’un ağ büyümesi geçtiğimiz ay içerisinde önemli ölçüde azaldı. Bu da ilk kez ETH transferi yapan yeni adreslerin sayısında düşüş yaşandığına işaret edebilir. Ayrıca günlük aktif adresler de azaldı. Ancak bu faktörlere rağmen, Ethereum’un hızı büyük bir artışa tanık oldu. Bu, ETH’nin adresler arasında alınıp satılma sıklığının arttığını gösterebilir. Artan hız ile birlikte, Ethereum’un piyasa değerinin gerçekleşen değere (MVRV) oranı da iyileşti. Holder’ların çoğunun kar veya zararını ölçen MVRV oranı geçtiğimiz hafta içerisinde arttı.

Yaşanan durum çoğu holder’ların kripto para birimini satmaya karar vermesi halinde kar elde edecekleri anlamına gelebilir. Ayrıca uzun-kısa vadeli farkın negatif olması, birçok kısa vadeli yatırımcının kârlı olduğunu gösteriyor. Kısa vadeli holder’ların yakın gelecekte ETH pozisyonlarını satma olasılıkları daha yüksek. Geliştirme faaliyetindeki düşüşün ve diğer faktörlerin Ethereum’un değeri üzerinde kalıcı bir etkisinin olup olmayacağı henüz belli değil.