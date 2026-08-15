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ONDO

Ondo Finance, 11 blokzincirde 3,48 milyar dolarlık TVL’ye ulaştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ondo Finance, 11 blokzincirde 3,48 milyar dolarlık TVL'ye ulaştı.
  • 📈 Analistler, alıcılar desteği korursa $ONDO için 0,50 dolar hedefinin öne çıktığını aktarıyor.
  • 🔗 Ethereum, 1,88 milyar dolarla Ondo ekosistemindeki en büyük ağ olmayı sürdürüyor.
  • 📊 Kısa vadeli yön, yakın direnç seviyesindeki olası kırılma ve hacim artışına bağlı kalıyor.
Onur Atam
Onur Atam

Ondo Finance’in yerel tokenı ONDO, alıcıların kritik destek seviyelerini koruduğu bir sıkışma sürecinde hareket ediyor. Fiyatın dar bir aralıkta seyretmesi, piyasada yön arayışının sürdüğünü gösterirken, bazı analistler yukarı yönlü bir kırılma ihtimalinin güç kazandığına dikkat çekiyor.

İçindekiler
1 Fiyat görünümünde sıkışma öne çıkıyor
2 Çoklu ağ büyümesi ve RWA odağı dikkat çekiyor
3 Piyasa yönü Bitcoin ile birlikte izleniyor

Fiyat görünümünde sıkışma öne çıkıyor

ONDO, haberin yazıldığı sırada 0,3266 dolardan işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 63,11 milyon dolar, piyasa değeri ise 1,59 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatte yüzde 2,63 gerileyen token, buna rağmen teknik görünüm açısından izlenmeye devam ediyor.

Kripto para analisti MikyBullCrypto, ONDO fiyatının son piyasa hareketlerinin ardından konsolidasyon evresine girdiğini ve alıcılarla satıcılar arasında kontrol mücadelesinin sürdüğünü belirtiyor. Analiste göre bu yapı, daha güçlü bir yön hareketi öncesinde hazırlık aşamasına işaret edebilir.

Alıcıların önemli destek bölgelerini korumayı sürdürmesi halinde, güçlenen momentum ONDO’da yukarı yönlü kırılma için zemin hazırlayabilir.

Yakın direnç bölgesinin aşılması durumunda yükseliş senaryosunun kuvvet kazanabileceği değerlendiriliyor. İşlem hacmindeki artışla desteklenecek olası bir kırılmanın, piyasadaki ilgiyi artırabileceği ve fiyatı bir sonraki hedef olarak öne çıkan 0,50 dolar seviyesine taşıyabileceği ifade ediliyor.

Çoklu ağ büyümesi ve RWA odağı dikkat çekiyor

Ondo Finance, geleneksel finansal varlıkların blokzincir üzerinde temsil edilmesine odaklanan bir proje olarak gerçek dünya varlıkları alanında faaliyet gösteriyor. Şirketin çoklu ağ stratejisi, bu ürünleri daha geniş kullanıcı tabanlarına ve farklı likidite havuzlarına ulaştırmayı amaçlıyor.

MSB Intel verilerine göre Ondo Finance’in toplam kilitli varlık değeri 11 farklı blokzincirde 3,48 milyar dolara ulaştı. Ethereum, 1,88 milyar dolarlık payla ağlar arasında ilk sırada yer aldı ve toplam TVL’nin yarısından fazlasını oluşturdu.

MetrikDeğer
ONDO fiyatı0,3266 dolar
24 saatlik hacim63,11 milyon dolar
Piyasa değeri1,59 milyar dolar
Toplam kilitli varlık değeri3,48 milyar dolar
Ethereum üzerindeki TVL1,88 milyar dolar
Hedef seviye0,50 dolar

Projeye yönelik ilginin DeFi ve tokenleştirilmiş varlık piyasalarında artması, Ondo’nun pazar konumunu destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor. 11 ayrı blokzincirde faaliyet göstermesi, hem erişimi hem de likidite imkanlarını genişletiyor.

Piyasa yönü Bitcoin ile birlikte izleniyor

Buna karşın ONDO fiyatı kısa vadede aşağı yönlü baskı altında kalmayı sürdürüyor. Bu görünümde, Bitcoin fiyatındaki yatay seyirle birlikte genel kripto para piyasasında görülen temkinli havanın da etkili olduğu değerlendiriliyor.

ONDO’nun kısa vadeli yönü, mevcut destek seviyelerinin korunup korunamayacağına ve yakın direnç bölgesinin aşılıp aşılamayacağına bağlı kalmayı sürdürüyor.

Fiyatın bundan sonraki seyrinde alıcıların desteği ne ölçüde savunacağı belirleyici olacak. Hacim artışıyla teyit edilen bir kırılma yaşanması halinde 0,50 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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