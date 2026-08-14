Shiba Inu ağında token yakımı son 24 saatte %618 arttı

Shiba Inu ağında son haftalardaki belirgin durgunluğun ardından hareketlilik yeniden hızlandı. Zincir üstü veriler, ağdaki günlük yakım faaliyetinin son bir haftanın en yüksek seviyesine çıktığını gösterdi. Bu gelişme, ekosistemde toparlanma yönünde yeni bir ivme oluşabileceğine işaret etti.

Yakım oranında sert artış görüldü

Güncel verilere göre Shiba Inu’nun yakım oranı son 24 saatte %618’in üzerinde yükseldi. Bu süre içinde toplam 11,35 milyon SHIB dolaşımdan çıkarıldı. Söz konusu rakam, 27 Temmuz’da kaydedilen ve yılın en güçlü yakım günlerinden biri olarak öne çıkan dönemin ardından görülen en yüksek günlük artış oldu.

Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde geliştirilen ve topluluk etkisiyle öne çıkan bir meme coin olarak biliniyor. Ağdaki yakım işlemleri, token arzını azaltmayı amaçlayan mekanizma kapsamında yürütülüyor.

Son 24 saatteki %618’i aşan artışla 11,35 milyon SHIB’in dolaşımdan çıkarılması, son haftanın en güçlü günlük yakımına işaret etti.

Aylık toplam veriler de dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Son 30 günde dolaşımdan çıkarılan SHIB miktarı 3,35 milyara ulaştı. Bu tutarın güncel fiyatlarla değeri 17 bin doların üzerine çıktı.

Dönem Yakılan SHIB Değişim Son 24 saat 11,35 milyon %618’in üzerinde artış Son 30 gün 3,35 milyar 17 bin doların üzerinde değer

Fiyat baskısı sürüyor

Token yakımları her zaman doğrudan ve hızlı bir fiyat toparlanması yaratmasa da, dolaşımdaki arzın azalması nedeniyle varlık üzerinde kıtlık etkisini güçlendirebiliyor. Bu durum, talebin desteklenmesi halinde fiyat üzerinde yukarı yönlü bir alan açabilir.

Buna karşın Shiba Inu fiyatı zayıf seyrini koruyor. Temmuz ayındaki güçlü yükselişin ardından aşağı yönlü eğilim devam etti ve SHIB fiyatı 0.0000044 dolar civarında işlem gördü. Varlık, ağustos ayında ise %5,11 oranında negatif getiri kaydetti.

Güçlü ağ etkinliğine rağmen SHIB fiyatı düşük seviyelerde kalırken, piyasa katılımcıları bu ay net bir toparlanma konusunda temkinli duruyor.

Piyasadaki mevcut görünüm, zincir üstü aktivitedeki canlanma ile fiyat performansı arasındaki ayrışmayı öne çıkardı. Ağ tarafında dikkat çeken artış yaşanırken, işlem fiyatındaki baskının kısa vadede tamamen ortadan kalkıp kalkmayacağı belirsizliğini koruyor.