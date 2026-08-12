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Solana (SOL)

Solana, 73,5 ile 74 dolar desteğini korursa 120 dolar hedefi güçleniyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana, 73.5 ile 74 dolar desteğini korursa $SOL için 120 dolar beklentisi güç kazanıyor.
  • 📊 ETF tarafında günlük 8.8 milyon dolarlık net giriş, 12 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
  • 🧩 Stabilcoin büyümesi, tokenizasyon ve ağ yükseltmeleri Solana ekosistemini desteklemeyi sürdürüyor.
  • 🌍 Bitcoin'deki zayıflık altcoinleri baskılarken, piyasa Solana'nın kritik destek bölgesine odaklandı.
Onur Atam
Onur Atam

Solana, son günlerde sınırlı geri çekilmeye rağmen teknik görünümde yukarı yönlü yapısını koruyor. Alıcıların önemli destek seviyelerinde devreye girmesi ve daha yüksek dipler oluşturma çabası, piyasada toparlanma beklentisini canlı tutuyor. Kurumsal ilginin artması, ETF tarafındaki girişler ve ağdaki büyümenin sürmesi de bu görünümü destekleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde kritik destek öne çıkıyor
2 ETF girişleri ve ağ verileri dikkati çekiyor
3 Ağ yükseltmeleri uzun vadeli görünümü destekliyor

Teknik görünümde kritik destek öne çıkıyor

SOL, haberin hazırlandığı sırada 75.51 dolardan işlem görüyordu. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 1.42 milyar dolar, piyasa değeri ise 43.92 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Son 24 saatte yüzde 1.48 değer kaybetmesine karşın, fiyat yapısında belirgin bir bozulma görülmedi.

Kripto para analisti Michael van de Poppe, Solana’da potansiyel olarak olumlu piyasa yapısının korunduğunu ve alıcıların daha yüksek dipler oluşturmaya çalıştığını belirtiyor. Analistler özellikle 73.5 ile 74 dolar aralığını yakından izliyor. Bu bölgenin destek olarak korunması, mevcut toparlanmanın sürmesi açısından belirleyici kabul ediliyor.

Michael van de Poppe, Solana’da alıcıların daha yüksek dipler oluşturmaya çalıştığını ve bu yapının korunmasının fiyat görünümü açısından önem taşıdığını vurguluyor.

Piyasa bu aralığın üzerinde kalabilirse yukarı yönlü momentumun korunabileceği, daha geniş ölçekte ise 120 dolar ihtimalinin masada kalacağı değerlendiriliyor. Buna karşılık, 73.5 ile 74 dolar bandının aşağı kırılması halinde mevcut formasyon üzerinde ek baskı oluşabileceği ifade ediliyor.

ETF girişleri ve ağ verileri dikkati çekiyor

Santiment Intelligence verileri, Solana tarafında kurumsal talebin güç kazandığına işaret ediyor. Buna göre ETF’lere günlük net 8.8 milyon dolarlık giriş kaydedildi. Bu seviye, 12 Mayıs’tan bu yana görülen en yüksek akış olarak öne çıktı. Daha önce ETF etkinliğinin zayıf kaldığı bir dönemin ardından gelen bu hareket, yatırımcı ilgisinde yeniden canlanmaya işaret ediyor.

Santiment, zincir üstü veri ve piyasa davranışı takibi sunan bir analiz platformu olarak biliniyor. Kurum, özellikle sosyal veri, cüzdan hareketleri ve sermaye akışları üzerinden kripto piyasasındaki eğilimleri izliyor.

GöstergeSeviye
SOL fiyatı75.51 dolar
24 saatlik hacim1.42 milyar dolar
Piyasa değeri43.92 milyar dolar
Günlük ETF net girişi8.8 milyon dolar
Kritik destek bölgesi73.5 ile 74 dolar
İzlenen yukarı hedef120 dolar

Ağ yükseltmeleri uzun vadeli görünümü destekliyor

Solana ağında yalnızca fiyat tarafı değil, temel göstergeler de izleniyor. Gerçek dünya varlıkları, stabilcoin arzı, tokenleştirilmiş hisse işlemleri ve vadeli sürekli kontrat işlemlerinde büyümenin sürdüğü aktarılıyor. Bu alanlardaki genişleme, ağın kullanım çeşitliliğini artıran başlıklar arasında sayılıyor.

Alpenglow’un 150 milisaniye kesinleşme hedefi üzerinde çalıştığı, Agave 4.2 sürümünün ana ağa yaklaşdığı ve xStocks çözümünün tokenleştirilmiş hisse işlemlerini kolaylaştırdığı belirtiliyor.

Mini sözlük: Finality, bir işlemin ağ üzerinde geri döndürülemez biçimde kesinleşmesi anlamına gelir. Tokenizasyon ise hisse senedi gibi geleneksel varlıkların blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulmasını ifade eder.

Santiment Intelligence verileri, Solana ETF’lerine günlük 8.8 milyon dolarlık net giriş yaşandığını ve bunun 12 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviye olduğunu ortaya koyuyor.

Buna karşın SOL hâlen daha temkinli bir fiyat bölgesinde hareket ediyor. Bitcoin‘deki zayıflığın genel kripto piyasasını aşağı çekmesi, altcoinler üzerinde de baskı yaratıyor. Bu nedenle Solana’nın bir sonraki yönü büyük ölçüde 73.5 ile 74 dolar destek bölgesini koruyup koruyamayacağına bağlı kalmayı sürdürüyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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