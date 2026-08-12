Bitcoin ve Ethereum dar bantta kalırken HYPE toparlanmakta zorlanıyor

Kripto para piyasasında kısa vadeli görünüm karışık seyrini koruyor. Hyperliquid ekosisteminin tokeni HYPE, Ethereum ve Bitcoin teknik açıdan önemli eşiklerin altında hareket ederken, alıcıların henüz belirgin bir üstünlük kuramadığı görülüyor. Shiba Inu tarafında ise son haftalardaki oynaklığın ardından yeniden kritik destek seviyeleri test ediliyor.

HYPE direnç bölgesinin altında kaldı

HYPE, 70 ile 76 dolar aralığından gelen sert düzeltmenin ardından ivmesini yeniden kazanmakta zorlanıyor. Token son durumda 54,54 dolar seviyesinde işlem görürken, 56,65 ile 56,90 dolar aralığında kümelenen hareketli ortalamalar kısa vadede temel direnç bölgesi olarak öne çıkıyor.

Ağustos başındaki geri çekilmenin ardından fiyat bu alana doğru kısa süreli bir toparlanma gösterse de alıcılar 57 doların üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Bu nedenle son yükseliş denemesinin yeni bir güçlü trendden çok yatay sıkışmaya işaret ettiği değerlendiriliyor. Yukarıda 61,09 dolar seviyesi daha güçlü bir direnç olarak izleniyor.

HYPE için ilk olumlu teknik işaretin 57 doların aşılmasıyla gelebileceği, daha güçlü bir dönüş sinyalinin ise 61 doların üzerindeki bir hareketle güç kazanabileceği görülüyor.

Aşağı yönlü harekette 50,77 dolar civarındaki uzun vadeli hareketli ortalama en önemli destek konumunda bulunuyor. 50 ile 51 dolar bandı, son düzeltme boyunca korunması nedeniyle teknik açıdan kritik kabul ediliyor. Bu alanın kaybedilmesi halinde fiyatın 40 doların üst bölümüne çekilme riski artabilir. Göreceli güç endeksi ise 43,3 seviyesinde bulunuyor ve zayıf ama aşırı satım bölgesine girmemiş bir momentuma işaret ediyor.

Ethereum 1.900 dolar eşiğinin hemen altında

Ethereum, haziran diplerinden gelen tepkinin ardından 1.900 doların hemen altında sıkışmış durumda. ETH yaklaşık 1.880 dolarda işlem görürken, kısa vadeli hareketli ortalamasının hafif üzerinde kalmasına karşın 1.922 dolar civarındaki direncin altında seyrediyor. Temmuz sonundan bu yana 1.900 ile 1.925 dolar bandında alımların sık sık duraksadığı görülüyor.

Haziranda 1.550 dolara kadar yaşanan düşüşün ardından daha yüksek dipler oluşması olumlu bir unsur olarak öne çıksa da, 2.140 dolar civarındaki uzun vadeli ortalamanın belirgin biçimde altında kalınması daha geniş trendde henüz teyit edilmiş bir yükseliş yapısı oluşmadığını gösteriyor. RSI göstergesinin 53,5 seviyesinde olması da piyasanın net bir yön seçmediğine işaret ediyor.

ETH açısından kısa vadede en önemli teknik gelişme, 1.925 doların üzerinde günlük kapanış görülmesi olabilir; bu durumda 2.000 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir.

Buna karşılık 1.875 dolar desteğinin kaybedilmesi halinde 1.800 ile 1.810 dolar bandına geri çekilme olasılığı artabilir. Yukarı yönlü devamın teknik açıdan daha güçlü kabul edilmesi için alıcıların önce 1.900 ile 1.925 dolar aralığını aşması gerekiyor.

Bitcoin dar düşüş trendinde kalmayı sürdürüyor

Bitcoin 63.900 dolar civarında dar bir bantta işlem görüyor. Fiyatın yön tayin etmekte zorlandığı bu görünümde 63.000 ile 67.000 dolar aralığı mevcut yapının merkezi haline geldi. Kısa vadeli iki hareketli ortalama arasına sıkışan Bitcoin için en yakın destek 63.325 dolar civarında bulunuyor.

Yukarıda ise 66.000 ile 67.000 dolar bandı ilk önemli engel olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 66.742 dolardaki düşen hareketli ortalamanın altında kalınması, toparlanma girişimlerini sınırlıyor. RSI göstergesinin 48,4 seviyesine gerilemesi de momentumun zayıf kaldığını ortaya koyuyor. 63.300 doların altına sarkılması halinde 60.000 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir, ardından haziran dibine yakın 58.000 dolar bölgesi izlenebilir.

Shiba Inu kritik desteği yeniden sınıyor

Shiba Inu da benzer şekilde zayıf bir kısa vadeli görünüm sergiliyor. SHIB yaklaşık 0.00000450 dolarda işlem görürken, 0.00000445 dolardaki hareketli ortalama ile neredeyse aynı seviyede bulunuyor. Daha hızlı ortalamanın yer aldığı 0.00000462 doların altına inilmesi, kısa vadeli ivmenin zayıfladığını gösteriyor.

Temmuz sonundaki sert sıçramayla 0.0000058 dolara yönelen fiyatın bu hareketi koruyamaması sonrası 0.00000495 dolar ana kısa vadeli direnç haline geldi. RSI 45,1 seviyesine gerilerken, 0.00000440 ile 0.00000445 dolar aralığı kritik destek olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin kırılması halinde 0.00000410 ile 0.00000420 dolar aralığındaki temmuz konsolidasyon bölgesi yeniden test edilebilir.