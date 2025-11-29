Bitcoin 92 Bin Doları Aşarken Piyasada FOMO Ateşi Yeniden Mi Yandı?



Bitcoin $90,846.46, haftanın sakin ilerleyen seanslarını bir anda geride bırakarak 92.300–92.500 dolar bandına güçlü bir atak yaptı. Bu yükseliş, klasik teknik formasyonlardan çok, piyasada ani şekilde oluşan yoğun alım iştahıyla desteklendi. Veriler, fiyatın yavaş yavaş değil, neredeyse tek nefeste bu seviyelere taşındığını gösteriyor. Özellikle büyük alım emirlerinin yarattığı “slippage” etkisi, yükselişin perde arkasındaki ana itici güç olarak öne çıkıyor. Piyasanın uzun süre dar bir bantta sıkışmasının ardından gelen bu sert kırılım, yatırımcı psikolojisinde yeni bir iyimserlik dalgası yarattı.

Yükselişi Ne Tetikledi?

Zincir üstü veri sağlayıcısı CryptoQuant topluluğunda yapılan değerlendirmelere göre, Bitcoin fiyatındaki sıçramanın ana tetikleyicisi 163 BTC’lik ani alım yönlü slippage oldu. Bu veri, son günlerde görülen en güçlü alım baskılarından biri olarak kayda geçti. Normal koşullarda fiyat hareketleri kademeli ilerlerken, bu kez spot piyasada Bitcoin’in 91.740 dolardan 92.315 dolara adeta atlayarak yükseldiği izlendi. Piyasanın alıştığı “yavaş tırmanış” modeli bu hareketle tamamen bozuldu.

Hyblock verileri de bu tabloyu destekliyor. Yükseliş öncesinde “Max Buy” göstergesi 14 seviyesinde seyrederken, “Max Sell” 16,9 seviyesindeydi ve bu değerler neredeyse iki gün boyunca değişmedi. Bitcoin bu süreçte 90.800–92.000 dolar arasında dar bir bantta yatay hareket etti. Ancak son mumda, 92.000–92.300 dolar aralığındaki likidite tek hamlede temizlendi. Alıcılar, normalden daha büyük piyasa emirleriyle satış duvarını eriterek fiyatı doğrudan üst banda taşıdı. Bu hareket, genellikle piyasada erken FOMO (fırsatı kaçırma korkusu) dönemlerine özgü bir sinyal olarak yorumlanıyor.

Yeni Hedefler ve Piyasanın Beklentisi

Analistlere göre Bitcoin için bir sonraki önemli direnç bölgesi 93.500–94.000 dolar aralığı olarak öne çıkıyor. Daha önce bu bölgede işlem akışının yavaşladığı biliniyor. Özellikle 92.800 dolar üzerinde derinlik haritasında belirgin likidite boşlukları bulunması, yeni yüksek slippage hareketlerinin fiyatı kısa sürede bu bölgeye taşıyabileceğine işaret ediyor. Uzmanlar, yükselişin şu an mum formasyonlarından çok doğrudan emir akışı ve likidite yapısı tarafından yönlendirildiğinin altını çiziyor.

Bu gelişmeler yaşanırken küresel kripto piyasasında da hareketlilik artıyor. ABD’de spot Bitcoin ETF’lerine yönelik günlük işlem hacimlerinin yeniden yükselişe geçtiği, kurumsal tarafta risk iştahının güçlendiği yönünde haberler geliyor. Ayrıca Asya piyasalarında bazı büyük fonların Bitcoin pozisyonlarını büyüttüğüne ilişkin haberler de yatırımcı güvenini destekliyor. Bu tür gelişmeler, spot piyasadaki likiditeyi doğrudan etkileyerek fiyatın daha agresif hareket etmesine zemin hazırlıyor.

Sonuç olarak mevcut tablo, Bitcoin’in teknik görünümden ziyade likidite ve piyasa psikolojisiyle yön bulduğunu gösteriyor. Slippage kaynaklı bu ani yükseliş, kısa vadede fiyatı daha yukarı taşıyabilir; ancak benzer hızda geri çekilmelerin de mümkün olduğu unutulmamalı. Özellikle FOMO dönemlerinde piyasaya geç giren yatırımcıların risk yönetimine her zamankinden fazla önem vermesi gerekiyor. Önümüzdeki günlerde 93.500–94.000 dolar bandında oluşacak fiyat davranışı, yükselişin devam edip etmeyeceği açısından belirleyici olacak.