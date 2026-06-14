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Ethereum (ETH)

ETH 1.700 dolar eşiğine dayandı! Piyasada yönü hangi sinyal belirleyecek?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum, 1.674 dolar civarında 1.650 ile 1.700 dolar direnç bandını yeniden test etti.
  • 📉 ABD spot Ethereum ETF’lerinde hafta boyunca 14,8 milyon dolar net çıkış görüldü.
  • 🔒 Ağda staking talebi arttı ve $ETH için giriş kuyruğu yaklaşık 3 milyon coin seviyesine ulaştı.
  • 🛠️ 2026’nın ilk yarısında planlanan Glamsterdam güncellemesi ağ verimliliği için izleniyor.
Onur Atam
Onur Atam

Ethereum, piyasada yakından izlenen önemli bir direnç bölgesinde işlem görüyor. Fiyatın 1.674 dolar civarında tutunduğu belirtilirken, kısa vadeli yön arayışında işlem hacmi, kurumsal hareketlilik ve ağdaki teknik gelişmeler öne çıkıyor.

İçindekiler
1 Direnç bölgesinde hacim takibi öne çıktı
2 Staking talebi güçlü kalırken ağ güncellemeleri izleniyor

Direnç bölgesinde hacim takibi öne çıktı

ETH, son dönemde 1.500 ile 1.600 dolar arasındaki destek alanının üzerinde kalmayı sürdürdü. Şimdi ise gözler 1.650 ile 1.700 dolar aralığındaki arz bölgesine çevrilmiş durumda. Piyasa oyuncuları, bu bandın aşılması halinde hareketin kalıcı olup olmayacağını değerlendirmeye çalışıyor.

Kripto analisti Gerla’nın X üzerinden paylaştığı değerlendirmeye göre, mevcut görünümde ana eğilimi 1.650 ile 1.700 dolar arasındaki arz bölgesi belirliyor. Analist, güçlü hacim olmadan gelecek bir kırılmanın yanıltıcı bir yükseliş işareti olabileceğini, üçgen yapının yukarı kırılması ve 200 EMA seviyesinin geri alınması halinde ise tablonun hızlı biçimde değişebileceğini aktardı.

Analize göre 1.750 doların üzerindeki bir hareket, üst taraftaki satış baskısını belirgin biçimde azaltabilir. Bu durumda 1.800 dolar seviyesi daha görünür hale gelebilir. Buna karşılık günlük fiyat hareketinin halen sınırlı kalması, alıcıların bu direnç alanını destekleyecek kadar güçlü olup olmadığı sorusunu gündemde tutuyor.

Kurumsal tarafta ise tablo karışık seyrediyor. ABD’de spot Ethereum ETF’leri haftalık bazda toplam 14,8 milyon dolar net çıkış gördü. Tek bir günde kaydedilen 4,95 milyon dolarlık çıkışta BlackRock’ın ETHA fonu öne çıktı. Bu veri, yakın vadeli piyasa algısı üzerinde baskı yaratmış görünüyor.

Buna rağmen bazı şirketlerin Ethereum biriktirmeyi sürdürdüğü aktarılıyor. Bitmine Immersion Technologies, Ethereum varlıklarını artırarak toplam pozisyonunu 5,54 milyon ETH’ye çıkardı. Şirket, dijital varlık ve altyapı tarafında faaliyet gösteren bir kurum olarak biliniyor.

Staking talebi güçlü kalırken ağ güncellemeleri izleniyor

Ethereum ağında staking tarafındaki talep de dikkat çekiyor. Doğrulayıcı çıkış kuyruğunun neredeyse sıfıra gerilemesi, mevcut katılımcılardan gelen çıkış baskısının sınırlı olduğuna işaret ediyor. Buna karşılık staking giriş kuyruğu yaklaşık 3 milyon ETH’ye ulaştı ve yeni doğrulayıcıların ağa katılması için 50 güne varan bekleme süreleri oluştu.

Hafta içinde Ethereum, piyasa değeri bakımından ikinci sıradaki yerini kısa süreliğine Tether’a bıraktı. Bu değişimde USDT arzındaki hızlı artış ile ETH fiyatındaki görece zayıflığın etkili olduğu belirtildi. Daha sonra Ethereum yeniden ikinci sıraya yükseldi.

Geliştirici tarafında ise 2026’nın ilk yarısı için planlanan Glamsterdam hard fork güncellemesi izleniyor. Bu güncellemenin, EIP 7732 kapsamında Proposer Builder Separation yapısını ağ seviyesinde destekleyerek ölçeklenebilirliği ve verimliliği artırmasının hedeflendiği kaydedildi.

Mini sözlük: Proposer Builder Separation, blok teklif eden doğrulayıcı ile blok içeriğini oluşturan yapıyı ayıran bir mimari yaklaşım olarak biliniyor. Bu modelin, verimliliği artırırken bazı ağ içi yoğunluk ve düzen sorunlarını azaltmaya yardımcı olabileceği değerlendiriliyor.

Bunun yanında blok düzeyinde erişim listeleri, EIP 8182 kapsamında yerel gizlilik odaklı transfer çerçevesi ve uzun vadeli güvenliği güçlendirmeyi amaçlayan kuantum dirençli SPHINCS tabanlı cüzdan standardı üzerinde de çalışmalar yürütülüyor. Böylece Ethereum’da hem fiyat görünümü hem de ağın teknik yol haritası yatırımcıların yakın takibinde kalmayı sürdürüyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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