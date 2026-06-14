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Hedera (HBAR)

HBAR, 10 Haziran güncellemesi öncesi $250 milyonluk OTC hareketliliğiyle $0,085 ile $0,095 aralığında sıkıştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 HBAR, 10 Haziran güncellemesi öncesinde gelen $250 milyonluk OTC hareketliliğine rağmen $0,085 ile $0,095 aralığında kaldı.
  • 📊 Piyasada alıcılar $0,085 desteğini savunurken, $HBAR için $0,095 seviyesi yukarı yönlü denemeleri sınırladı.
  • 🧭 Yaklaşık 3,97 milyar tokenlik arz genişlemesi, yatay seyirde ek satış baskısı oluşturdu.
  • 🔎 Direncin aşılması halinde $0,102, desteğin kaybedilmesi halinde ise $0,080 seviyesi izleniyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

HBAR, son dönemde düşük oynaklığın öne çıktığı dar bir bantta işlem görürken piyasa odağı, Hedera ağındaki güncelleme ve büyük yatırımcıların tezgah üstü işlemlerine çevrildi. Fiyat, $0,085 desteği ile $0,095 direnci arasında sıkışık seyrini korudu.

İçindekiler
1 Balina işlemleri ve fiyat aralığı
2 Arz baskısı ve izlenen seviyeler

Balina işlemleri ve fiyat aralığı

Piyasada, 10 Haziran’daki Hedera güncellemesi öncesinde toplam $250 milyon tutarında büyük OTC işlemi gerçekleştiği bildirildi. Hedera, kurumsal kullanıma odaklanan dağıtık defter ağı olarak biliniyor. Bu hareketlilik, ağdaki teknik değişiklikler öncesinde pozisyonlanmanın arttığına işaret etti.

Mini sözlük: OTC, alım satım işlemlerinin borsa emir defteri dışında, taraflar arasında doğrudan gerçekleştirilmesi anlamına gelir. Bu yöntem, yüksek tutarlı işlemlerde fiyat üzerinde ani dalgalanmayı sınırlamak için tercih edilebilir.

Cheeky Crypto tarafından X platformunda paylaşılan değerlendirmede, HBAR balinalarının 10 Haziran güncellemesinden önce $250 milyonluk OTC transferi yaptığı belirtildi. Paylaşımda bu hareketin, ağdaki değişiklikler öncesi yapılan hazırlıkla bağlantılı olabileceği aktarıldı.

Cheeky Crypto’nun paylaşımında, HBAR balinalarının 10 Haziran güncellemesi öncesinde $250 milyonluk OTC hareketi yaptığı ve bu adımın ağ değişiklikleri öncesindeki pozisyonlanmayla ilişkilendirildiği kaydedildi.

Aynı dönemde fiyat hareketi orta bant çevresinde sıkıştı ve oynaklık zayıfladı. Üst sınır yakınında satış baskısı tekrar ederken, alt bölgelerde alıcıların devreye girdiği görüldü. Bu yapı, kısa vadede ne yukarı ne de aşağı yönde belirgin bir kırılmanın oluşmadığını gösterdi.

GöstergeSeviyeAnlamı
Destek$0,085Alıcıların savunduğu kısa vadeli bölge
Direnç$0,095Yukarı yönlü denemeleri sınırlayan seviye
Aşağı hedef$0,080Desteğin kaybı halinde izlenen psikolojik eşik
Yukarı hedef$0,102Direncin aşılması halinde gündeme gelebilecek seviye

Arz baskısı ve izlenen seviyeler

Fiyat görünümünde yalnızca büyük yatırımcı hareketleri değil, ekosistemdeki arz artışı da etkili oldu. Yaklaşık 3,97 milyar tokenin ekosistem finansmanı kapsamında dolaşıma girmesinin planlandığı, bunun da yatay piyasa koşullarında dönemsel satış baskısı yaratabildiği belirtildi.

Buna karşın HBAR, $0,080 psikolojik eşiğinin üzerinde kalmayı sürdürdü. $0,085 bölgesi kısa vadeli talep alanı olarak izlenirken, bu seviyenin her testinde alımların derinleşen düşüşü sınırladığı aktarıldı. Öte yandan $0,095 seviyesi, yukarı yönlü devam denemelerini sınırlayan arz bölgesi olmayı sürdürdü.

Kalıcı bir kapanışın $0,095 direncinin üzerinde gerçekleşmesi halinde fiyatın $0,102 seviyesine doğru alan bulabileceği, buna karşılık $0,085 desteğinin kaybedilmesi durumunda yeniden $0,080 bölgesinin gündeme gelebileceği değerlendirildi.

Genel görünüm, HBAR’da nötr ve bant içi fiyat yapısının korunduğuna işaret etti. İşlem davranışı, bir yandan kurumsal benimsenme anlatılarıyla, diğer yandan dolaşımdaki arz ayarlamalarıyla şekillendi. Belirgin bir kırılma oluşana kadar fiyatın mevcut aralık içinde yatay hareketini sürdürmesi bekleniyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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