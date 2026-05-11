Hedera (HBAR)

HBAR fiyatı 0,10 dolar sınırına yaklaşırken teknik analizciler çıkışı takip ediyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 HBAR fiyatı 0,10 dolara yaklaşarak teknik analistlerin odağına girdi.
  • Son haftalarda hem fiyat hem de momentum göstergelerinde yükseliş sinyali görüldü.
  • Fiyatın kısa sürede 0,10 dolar üzerine çıkması, haftalık kırılımı güçlendirebilir.
  • 🔎 Kritik durum: Yatırımcılar $HBAR ’da yükselişin sürdürülebilirliğini yakından izliyor.
Hedera’nın HBAR tokenı, son dönemde grafiğinde görülen belirgin yükseliş hamleleriyle birlikte analistlerin dikkatini çekmeye başladı. Özellikle haftalık grafikte yaşanan hareketlilik, fiyatın uzun süreli düşüş trendinden çıkmaya çalıştığını gösteriyor. Analist CRYPFLOW, hem fiyat yapısında hem de RSI indikatöründe “çift kırılım” olarak tanımladığı bir dönüş sinyalini vurguladı. Bu yorumlara göre HBAR, aylardır süren sıkışmadan çıkma aşamasında bulunuyor.

Teknik göstergelerde dönüş işareti

CRYPFLOW’a göre HBAR’ın haftalık grafiği, genellikle büyük döngü dönüşlerinde görülen üç aşamalı bir yapıya giriyor. Bu aşamalar, önce mevcut düşüş trendinin sıkışması, ardından fiyat yapısında bir kırılma ve son olarak mum grafiklerinde yükseliş genişlemesi olarak sıralanıyor. Analist, son fiyat hareketinin hem fiyat hem de momentumu birlikte yukarı taşımasının önemli olduğunu belirtti; zira büyük zaman dilimlerinde gerçekleşen kırılımların momentum indikatörleriyle desteklenmesi çıkışların daha kalıcı olabileceği anlamına geliyor.

Analist, kısa vadede ise stokastik RSI’da olası bir olumsuz çapraz bulunabileceğini ve bunun yükseliş hareketini yavaşlatabileceğini de ifade etti. Ancak bu gelişmenin genel yükseliş yapısını tamamen geçersiz kılmayıp, sadece kısa süreli güç toplama dönemi olarak değerlendirilebileceğinin altı çizildi.

CRYPFLOW, “Fiyat ve momentumdaki eş zamanlı değişim, yüksek zaman dilimlerinde pozisyon alan yatırımcılar açısından kritik önemde” değerlendirmesini yaptı.

HBAR fiyatı 0,10 dolar seviyesine yakın

Piyasa verilerine göre Haber yazıldığı sırada Hedera 0,09678 dolar seviyesinden işlem gördü. Son 24 saatlik bantta en düşük 0,09231 dolar, en yüksek 0,09944 dolar fiyat aralığı kaydedildi. HBAR’ın toplam piyasa değeri 4,20 milyar dolar olurken, son bir günde işlem hacmi 116,87 milyon dolara ulaştı. Dolaşımdaki toplam arz 43,37 milyar adet ve bu verilerle platformda 37. sırada yer aldı. CryptoAppsy verilerine göre HBAR güncel olarak 0,09678 dolardan işlem görüyor.

Token’ın mevcut fiyatı, 15 Eylül 2021’de kaydedilen 0,57 dolarlık tarihi zirvenin oldukça altında. Güncel seviyede HBAR, bu rekorun halen yüzde 82,98 gerisinde bulunuyor. Son fiyat hareketine bakıldığında ise alıcılar 0,09 dolarlık bölgeyi sağlam taban haline getirmeye çalışıyor. Eğer fiyat kısa süre içinde 0,10 dolar üzerine çıkarsa, haftalık grafikteki dönüş yapısı daha geniş yatırımcı ilgisi çekecek gibi görünüyor.

Kısa vadeli hareketler ve piyasa değerlendirmeleri

Scient takma adlı analist, HBAR’ın kısa vadede önemli bir kontrol seviyesini yukarı kırmasıyla fiyat hareketinin olumlu bir görünüme büründüğünü ifade etti. Analiste göre HBAR, kısa süreli bir mini aralığın tepesini geçti ve bir süredir yatay seyreden fiyat yapısından çıkmayı başardı. Grafikte de yukarıya yönelik hedef kutusu gösterilirken, fiyatın tekrar aralığın üst sınırını test etmesiyle ilgili pozisyon değişikliklerinin de izleneceği belirtildi.

Bu yaklaşım, CRYPFLOW’un daha uzun vadeli analizleriyle de uyum gösteriyor. Bir yanda makro yapıdaki genişleme beklentisi öne çıkarken, diğer yandan kısa vadeli mini kırılımın yükselişin ilk evresine destek olabileceği vurgulanıyor.

Son olarak ALLINCRYPTO, kripto piyasasında süregelen stablecoin standartları tartışmasına dikkat çekerek, Hedera ile birlikte LINK, XRP ve QNT tokenlarının Bank of England’la bağlantılı değerlendirmelerde öne çıktığını aktardı. Ancak HBAR adına şu an için ana odak, teknik göstergelerin işaret ettiği yukarı yönlü hareketin kalıcı olup olmayacağı yönünde şekilleniyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

