Hedera (HBAR) Fiyatı 2026 Görünümünde Uzun Vadeli Potansiyel Tartışılıyor

Hedera’nın yerel tokenı HBAR, son dönemde dalgalı bir seyir izledikten sonra 0,09 dolar seviyesinde dengelenmiş durumda. Teknik göstergeler, kısa vadede belirgin bir hareket görülmemesine rağmen, bu seviyenin güçlü bir taban oluşturduğuna işaret ediyor. Analistler ise mevcut fiyat hareketlerinin sürdürülebilir bir toparlanmanın başlangıcı olup olmayacağı konusunda farklı görüşlere sahip.

Uzun Vadeli Fiyat Potansiyeline Yönelik Analist Yorumları

Analistlerin sosyal medyadaki son açıklamaları Hedera’nın uzun vadedeki teknolojik konumlanmasını yeniden gündeme getirdi. Amerika Birleşik Devletleri’nin bir gün Hedera’nın hashgraph tabanlı teknolojisine geçebileceği ve ağ mimarisinin sektör için ‘en iyilerden’ biri olduğu yorumu öne çıktı. Hashgraph modeli, klasik blokzincir altyapısından farklı olarak yönlendirilmiş döngüsüz grafik (DAG) yaklaşımıyla öne çıkıyor. Bu yapı sayesinde hızlı, güvenli ve ölçeklenebilir bir ağ altyapısı oluşturuluyor. Hashgraph mimarisinin özellikle kurumsal ve kuruluşa yönelik uygulamalarda kullanılmaya uygun olduğu aktarılıyor.

ALLINCRYPTO, Hedera’nın mimari avantajlarının ileride devlet kurumları ya da büyük işletmeler tarafından değerlendirilebileceğini savundu.

Bir başka analist olan COSMIC, Hedera’nın mevcut piyasa yapısının ciddi bir eğilime işaret ettiğini belirtirken, olası bir uzun vadeli pozisyon için 0,05 dolar seviyesini referans gösterdi. HBAR fiyat grafiği, uzun bir süre aşağı yönlü bir eğilimin hakim olduğunu ortaya koyuyor. Son fiyat hareketleri ise tarihsel olarak destek görevi gören alt trend çizgisine yakın seyrediyor. Bu tür alanlarda, satış baskısı zayıfladığında genellikle bir yön değişimi gözleniyor.

Güncel Piyasa Verileri ve Fiyat Hareketleri

Hedera’nın toplam piyasa değeri yaklaşık 4,11 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Dolaşımdaki HBAR adeti yaklaşık 43,3 milyar. Son 24 saatte HBAR fiyatı yaklaşık 0,09490 dolar seviyesinde işlem görüyor ve bu dönemde fiyat yüzde 0,02 oranında geriledi. Gün içi en düşük fiyat 0,09485 dolar, en yüksek fiyat ise 0,09873 dolar ile dar bir fiyat aralığına işaret ediyor. Piyasa, 0,09 dolar seviyelerinde sıkışmış görünüyor. Günlük işlem hacmi ise 104,78 milyon dolar civarında seyrediyor.

HBAR’ın şu anki değeri, 15 Eylül 2021’de ulaşılan 0,57 dolarlık tarihî zirvenin oldukça altında. Bu, tüm dijital varlık piyasasında son yıllarda gözlenen genel geri çekilme ile ilişkilendiriliyor. HBAR fiyatının 0,09 – 0,10 dolar bandında kalması ise, alıcıların bu seviyedeki psikolojik desteği korumaya çalıştığını gösteriyor.

Teknik Göstergeler Konsolidasyona İşaret Ediyor

Piyasa değeri grafiği, açılışta 4,12 milyar dolar ile başlayıp 4,16 milyar dolara ulaştıktan sonra 4,04 milyar dolara inerek 4,13 milyar dolarda dengelendiğine işaret ediyor. Bu hareket, aşağı yönlü baskının ardından hafif bir toparlanmaya işaret ediyor.

20 günlük basit hareketli ortalama, güncel piyasa değeri olan 4,22 milyar dolar seviyesine yakın ve yükseliş durumunda kısa vadeli direnç hattı olarak değerlendiriliyor. Teknik göstergeler ise Bollinger Bantlarının üst çizgisinin yaklaşık 4,44 milyar dolar seviyesinde olduğunu, bunun da daha geniş bir direnç alanı oluşturduğunu gösteriyor. Alt Bollinger Bandı ise 4 milyar dolar düzeyinde konumlanarak son dönemdeki en düşük seviyelerle uyum sağlıyor.

Momentum göstergeleri, fiyatın kısa vadede yatay kaldığına işaret ediyor. Chaikin Money Flow verisi yaklaşık -0,09 seviyesinde ve son istikrar ortamına rağmen, sermaye akışının hala satıcılar yönünde olduğunu yansıtıyor. Tüm teknik yapı birlikte değerlendirildiğinde; piyasanın 4,00 – 4,44 milyar dolar piyasa değeri aralığında sıkıştığı ve fiyatın 0,095 dolar bandında yönsel bir hareket öncesinde dengede kaldığı görülüyor.