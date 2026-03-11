Strive, Bitcoin Hazinesinde Tesla’yı Geride Bıraktı

Kurumsal Bitcoin biriktiren şirketler arasında dikkati çeken bir değişim yaşandı. Strive, 11 Mart 2026 tarihi itibarıyla portföyünü 13.311 BTC seviyesine çıkararak Tesla’nın önüne geçti ve dünya genelinde en büyük onuncu kurumsal Bitcoin sahibi oldu. Tesla’nın cüzdanında ise güncel olarak 11.509 BTC bulunuyor ve bu miktar 2025 yılından bu yana değişmiyor.

İki Şirketin Yolculuğu ve Strive’ın Yükselişi

Tesla, Şubat 2021’de Bitcoin yatırımıyla dikkat çekmişti. O dönem bilançosunda 43.200 BTC açıklayan şirket, Temmuz 2022’de bu varlıkların yaklaşık %75’ini satarak portföyünü 11.509 BTC’ye düşürdü. O günden beri şirket mevcut bakiyesini değiştirmedi. Buna karşın Strive, Bitcoin piyasasına yeni adım atmasına rağmen agresif birikim stratejisiyle kısa sürede Tesla’yı geride bırakmayı başardı.

Strive’ın yükselişinde en kritik hamle, 2026 başında Semler Scientific’in hisse takası yoluyla tamamen satın alınması oldu. Bu işlemle Strive’ın portföyüne tek seferde 5.000’den fazla BTC eklendi. Mart 2026’daki 179 BTC’lik satın alım ise toplam bakiyeyi 13.311 BTC’ye ulaştırdı ve böylece Tesla’nın önüne çıkıldı.

Strive’ın Farklılaşan Stratejisi

Strive’ın üst yönetiminde yer alan Matt Cole, şirketin performansını geleneksel finansal getiri yerine “her bir hisse başına düşen Bitcoin miktarı” ile ölçen bir yaklaşım tercih ediyor. Şirketin hedefi, ASST kodlu her bir hisseye karşılık gelen Bitcoin miktarını zaman içinde artırmak olarak öne çıkıyor. Böylece Bitcoin’in dolar fiyatı değişse bile, hisse başına Bitcoin oranının büyümesini esas alıyorlar.

Strive’ın Bitcoin alımları iki ana finansman kaynağı üzerinden gerçekleşiyor. SATA isimli imtiyazlı hisse senetleri, yıllık %12,75 temettü getirisi sağlıyor. Bu yapı, doğrudan Bitcoin satın almak yerine hazine altyapısından gelir elde etmek isteyen kurumsal yatırımcıların ilgisini çekiyor. Ayrıca ikincil sermaye arttırımları yoluyla sağlanan ek kaynaklar da doğrudan Bitcoin alımlarında kullanılıyor.

Semler Scientific’in devralınmasıyla birlikte portföye önemli miktarda borç da eklenmişti. Ancak Strive, 5 Mart itibarıyla bu borcun yaklaşık %92’sini ödemiş durumda ve Nisan 2026’ya kadar tamamen borçsuz kalmayı hedefliyor. Bu adım, Bitcoin fiyatındaki olası düşüşlerin şirketin mali yapısını sarsma riskini de azaltıyor.

Küresel Sıralamadaki Güncel Durum

BitcoinTreasuries verilerine göre, 70.349 dolar seviyesindeki Bitcoin fiyatıyla kurumsal hazinelerde yoğunlaşma dikkati çekiyor. Listenin zirvesinde 738.731 BTC ile Strategy bulunuyor; bu miktar, listedeki ilk on yedi şirketin toplamından fazla. Strive, 13.311 BTC ile onuncu sırada yer alıyor. Hemen üzerinde CleanSpark ve Hut 8 gibi şirketler bulunuyor ve bunlar arasında yalnızca birkaç yüz BTC’lik farklar var.

Tesla ise mevcut pozisyonuyla on ikinci sıraya gerilerken, 2021’de yapılan büyük Bitcoin alımından sonra portföyde değişiklik yapılmadı. Son tabloya göre, Strive gibi kısa sürede büyük bir Bitcoin hazinesi oluşturan yeni şirketler, pasif duran şirketleri hızla geride bırakabiliyor.