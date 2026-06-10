Bitcoin 61.500 doların altına indi! Piyasada hangi riskler öne çıktı?

Kripto para piyasası, ABD’de bugün açıklanacak enflasyon verisi öncesinde baskı altında kalmayı sürdürdü. Mayıs ayında yaşam maliyetinin yüzde 4’ün üzerine çıkarak son üç yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının beklendiği aktarılırken, bu tablo yatırımcıların risk iştahını zayıflattı. Bitcoin de bu ortamda 61.500 doların altına geriledi ve hafta sonu bazı borsalarda 64.000 doların üzerine taşınan yükselişin önemli bölümünü geri verdi.

Bitcoin’de teknik görünüm zayıfladı

Piyasada dikkat çeken başlıklardan biri, Bitcoin’in uzun süredir yakından izlenen 200 haftalık basit hareketli ortalamanın da altına inmesi oldu. Bu seviye, teknik analizde uzun vadeli yön açısından önemli eşiklerden biri kabul ediliyor. FxPro Baş Piyasa Analisti Alex Kuptsikevich, son 11 yıllık verilerin bu ortalama çevresinde geçirilen sürenin ortalama 11 aya yaklaştığını ve bunun uzun soluklu bir ayı piyasasına işaret edebileceğini belirtti.

FxPro Baş Piyasa Analisti Alex Kuptsikevich, son 11 yılda 200 haftalık hareketli ortalama çevresinde geçirilen sürenin ortalama yaklaşık 11 ay olduğunu, bunun da çok uzun bir ayı piyasasına işaret edebileceğini söyledi.

Vadeli işlem cephesinde son 24 saatte toplam hacim yüzde 1,2 artarak 193 milyar dolara çıktı. Buna karşılık açık pozisyon büyüklüğü yüzde 1,5 düşüşle 102,27 milyar dolara indi. Tasfiyeler ise yüzde 38 sıçrayarak 418 milyon dolara ulaştı. Bunun 300 milyon doların üzerindeki kısmını uzun pozisyonlar oluşturdu. Bitcoin’in yeniden 61.000 dolar bölgesine yaklaşması, özellikle yükseliş yönlü işlemlerde baskının arttığını gösterdi.

Öte yandan Bitcoin vadeli işlemlerindeki açık pozisyon miktarı fiyat düşerken 712.000 BTC’den 728.000 BTC’ye yükseldi. Analistler, fiyat gerilerken açık pozisyonun artmasının yeni kısa pozisyonların açıldığına işaret edebileceğini ve yatırımcıların ilave düşüş ihtimaline göre konumlandığını değerlendiriyor.

Türev piyasalarda satış yönlü eğilim öne çıktı

Bu görünüm, negatif sürekli vadeli işlem fonlama oranları ve açık pozisyona göre düzeltilmiş 24 saatlik kümülatif hacim farkındaki zayıf seyirle de desteklendi. Bu göstergeler, satıcıların pasif bekleyen emirler yerine doğrudan piyasadaki alım emirlerine yöneldiğini ortaya koyuyor. Benzer tablo Solana, ether ve XRP tarafında da izlendi. Solana vadeli işlemlerinde açık pozisyon 69,58 milyon tokene çıkarak 5 Haziran’daki 71,57 milyonluk zirveye yaklaştı; ancak fonlama oranları ve hacim verileri burada da zayıf kaldı.

Opsiyon piyasasında da temkinli hava öne çıktı. Bitcoin’in 30 günlük zımni volatilite endeksi pazartesi günkü yüzde 45,8 seviyesinden yüzde 51,21’e yükseldi. ETH tarafında da benzer yönlü artış görüldü. Deribit’te kısa vadeli aşağı yönlü korunma amaçlı opsiyonlara olan talebin, yukarı yönlü alım opsiyonlarına göre daha yüksek olduğu aktarıldı.

Mini sözlük: Zımni volatilite, opsiyon fiyatlarına yansıyan beklenen oynaklığı ifade eder. Deribit ise kripto para opsiyon ve vadeli işlem piyasasında yoğun kullanılan başlıca türev platformlarından biridir.

Uniswap V4 verisindeki sıçrama gerçeği yansıtmadı

DeFi tarafında ise Uniswap V4’ün kilitli toplam varlık büyüklüğünün bir günde yüzde 350’den fazla artarak yaklaşık 2 milyar dolarlık giriş aldığı görüntüsü oluştu. Verilerin BNB Chain üzerinde yoğunlaştığı görüldü. İlk bakışta bu hareket büyük bir likidite göçüne işaret ediyor gibi görünse de, daha sonra tablonun farklı olduğu anlaşıldı.

CoinDesk’in aktardığına göre artışın kaynağı gerçek sermaye girişi değildi. Bir gün önce saldırıya uğrayan Humanity Protocol’ün H tokeninde sınırsız üretim yapılması, BNB Chain üzerindeki bir havuzda değersiz tokenların birikmesine yol açtı. Bu durum, gösterge panellerindeki dolar bazlı toplam değeri şişirdi ancak gerçek mevduat artışı anlamına gelmedi.

Piyasada alım bölgesi tartışması gündemde

Davranışsal analiz platformu Santiment, genel satış dalgasının tarihsel olarak alım bölgesi sayılabilecek seviyelere ulaştığını bildirdi. Şirket, zincir üstü ve piyasa davranışı verilerini izleyen bir analiz platformu olarak biliniyor. Buna göre 30 günlük MVRV göstergesi, son bir ayda alım yapan ortalama yatırımcının Bitcoin’de yüzde 10, etherde yüzde 12, Chainlink’te yüzde 9, XRP’de yüzde 8 ve Cardano’da yaklaşık yüzde 18 zararda olduğunu gösterdi. Kurum, Bitcoin, ether, Chainlink ve XRP için “makul alım”, Cardano için ise “güçlü alım” sınıflandırması yaptı.

Ayrıca zincir üstü kredi protokolü, 175 milyon dolarlık yatırım turunun ardından son 24 saatte yüzde 12 yükseldi. Paradigm, a16z crypto ve Ribbit Capital’in birlikte yönettiği bu turda Apollo ve VanEck de destekçiler arasında yer aldı. Token alımı yapısında kurgulanan anlaşmanın, protokole 2 milyar dolara kadar değer biçtiği belirtildi. Ancak token fiyatı daha sonra bu yükselişin bir bölümünü geri verdi.