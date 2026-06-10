XLM’de 24 saatte %6 düşüş geldi! Kritik seviyelerde neler yaşandı?

Stellar’ın yerel tokeni XLM, kısa vadeli grafikte teknik analizde yakından izlenen bir sinyal üretti. İki saatlik grafikte 50 periyotluk hareketli ortalamanın 200 periyotluk hareketli ortalamanın altına inmesiyle birlikte ölüm kesişimi oluştu. Piyasa şimdi fiyatın bu yapının ardından hangi yöne evrileceğine odaklanmış durumda.

Yükseliş sonrası ivme zayıfladı

Bu görünüm, XLM’de mayıs ayı sonunda görülen sert yükselişin ardından ortaya çıktı. Token, DTCC’nin Stellar blokzinciri üzerinde genişleme planına ilişkin haberlerin etkisiyle mayıs sonuna doğru %103 değer kazanmıştı. DTCC, Wall Street’te takas ve saklama altyapısında merkezi rol oynayan büyük bir finansal piyasa kuruluşu olarak biliniyor.

İki saatlik grafikte 50 hareketli ortalamanın 200 hareketli ortalamanın altına inmesi, XLM için kısa vadeli ölüm kesişimini teyit etti.

Ancak bu yükseliş kalıcı olmadı. XLM, 30 Mayıs’ta 0,297 dolara çıktıktan sonra geri çekildi ve kısa vadeli grafiklerde satış baskısı belirginleşti. Haber yazıldığı sırada token son 24 saatte %6 düşüşle 0,184 dolara gerilerken, haftalık kayıp %18’e ulaştı. Bu geri çekilmede, kripto piyasasının kritik ekonomik veriler öncesinde genel olarak zayıf seyretmesi de etkili oldu.

Öne çıkan destek ve direnç bölgeleri

Fiyattaki düşüşle birlikte Stellar, günlük grafikte 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 0,188 doların altına indi. Teknik görünümde bir sonraki önemli eşik, günlük 50 hareketli ortalama olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin korunamaması halinde fiyatın mevcut işlem aralığının daha alt bandına dönmesi gündeme gelebilir.

Buna karşılık, 0,188 dolar üzerindeki kalıcı bir toparlanma, fiyatın önce 0,21 doları test etmesine yol açabilir. Bu seviyenin aşılması durumunda piyasanın yeniden 0,27 ile 0,29 dolar aralığını gündemine alabileceği değerlendiriliyor.

Protocol 27 takvimi netleşti

Stellar geliştiricileri, ağın bir sonraki güncellemesi olan Protocol 27 için önemli tarihleri de paylaştı. Stellar Core kararlı sürümü 5 Haziran’da yayımlandı. RPC ve Galexie sürümlerinin 10 Haziran’da çıkması bekleniyor. SDK sürümleri için 5 ile 11 Haziran arası işaret edilirken, Horizon sürümü için 12 Haziran tarihi öne çıktı. Test ağının 18 Haziran’da, ana ağ yükseltme oylamasının ise 8 Temmuz’da yapılması planlanıyor.

Güncellemenin dikkat çeken başlıklarından biri, özel hesaplar için kimlik doğrulama yetki devri özelliği oldu. CAP-0071-01 olarak anılan bu mekanizma, akıllı sözleşme tabanlı hesapların kimlik doğrulama mantığını başka adreslere devredebilmesine imkan tanıyor.

Mini sözlük: Kimlik doğrulama yetki devri, bir hesabın işlemleri onaylama yetkisini belirli kurallar dahilinde başka bir adrese bırakabilmesini sağlayan teknik yapıdır. Bu yaklaşım, özellikle akıllı sözleşme hesaplarında daha esnek güvenlik ve yetkilendirme senaryoları kurulmasına yardımcı olur.

Kuantum güvenli yapı hedefi

Geliştiriciler ayrıca Stellar için Quantum Preparedness Plan adlı programı duyurdu. Plan, ağı kuantum güvenli kriptografiye taşımayı amaçlıyor. Yol haritasına göre 2027 sonuna kadar her Stellar hesabının, yerel bir protokol güncellemesiyle aynı adresi ve aynı geçmişi koruyarak kuantum güvenli bir imzalayıcı ekleyebilmesi bekleniyor.

Kurumsal cüzdanların ise 2026 içinde Soroban sözleşme hesapları üzerinden kuantum güvenli imzalama yapısına geçebilmesi öngörülüyor. Bu takvim, ağın hem teknik güncellemeler hem de uzun vadeli güvenlik hazırlıkları açısından yoğun bir döneme girdiğine işaret ediyor.