Bitcoin 66 bin dolar eşiğine dayandı! Sıradaki hareket piyasaya ne anlatıyor?

Bitcoin, 60 bin doların altına sarkan son düşüşün ardından kritik bir destek bölgesinde tutunmayı sürdürürken, piyasada gözler şimdi 65 bin ile 66 bin dolar aralığına çevrildi. Analistlere göre kısa vadeli yön, fiyatın yukarıdaki likidite alanlarını aşıp aşamayacağına bağlı olacak.

Uzun vadeli destek bölgesi izleniyor

Son satış dalgasında şubat dip seviyesinin bulunduğu 60 bin dolar civarının altı test edildi. Buna karşın Bitcoin daha sonra toparlandı ve haftalık grafikte hem 200 günlük hareketli ortalamanın hem de 200 üssel hareketli ortalamanın üzerinde kalmayı başardı. Piyasada bu iki gösterge, önceki yükseliş döngülerindeki düzeltmeler sırasında önemli destek alanları olarak izleniyor.

Daan Crypto Trades, Bitcoin’in şubat dibini temizledikten sonra tepki verdiğini ve haftalık 200 hareketli ortalama ile 200 üssel hareketli ortalamanın üzerinde kalmasının yapının korunması açısından önemli olduğunu belirtti.

Verilere göre Bitcoin yaklaşık 63 bin 200 dolar seviyesinde işlem görürken, haftalık 200 hareketli ortalama 62 bin dolar civarında, haftalık 200 üssel hareketli ortalama ise 68 bin 800 dolar yakınında bulunuyor. Son tepki alımı, alıcıların bu uzun vadeli trend göstergelerinde hala devrede olduğuna işaret etti.

Mini sözlük: Üssel hareketli ortalama, son fiyat hareketlerine daha fazla ağırlık veren bir trend göstergesidir. Likidite ısı haritası ise piyasada yoğun alım satım emirlerinin hangi fiyat bölgelerinde biriktiğini görselleştiren bir araç olarak kullanılır.

64 bin ile 66 bin dolar bandı öne çıkıyor

Bununla birlikte analistler, mevcut toparlanmanın henüz teyit edilmiş bir güçlenmeye dönüşmediği görüşünde. Daan Crypto Trades, haftalık 200 hareketli ortalamanın altına yaşanabilecek belirgin bir kırılmanın aşağı yönlü riski artırabileceğini, böyle bir senaryoda 48 bin ile 50 bin dolar bandının bir sonraki büyük destek alanı olarak öne çıkabileceğini aktardı.

Kaz ise Bitcoin’in 61 bin dolar çevresindeki talep bölgesinden tepki verdiğini ve şimdi 65 bin ile 66 bin dolar arasında biriken likiditeye yöneldiğini söyledi. Analiste göre bu bölge, uzun pozisyonlar için kar alım alanı olarak izleniyor. Ancak piyasa iç dinamikleri güç kazanmazsa 64 bin dolar yakınında daha temkinli davranılabileceği ifade edildi.

Kaz, fiyatın şu anda iki güçlü likidite alanı arasında sıkıştığını, yukarıda 65 bin ile 66 bin dolar bandının, aşağıda ise 58 bin ile 60 bin dolar aralığının belirleyici olabileceğini değerlendirdi.

Gözler veri akışı ve oynaklık riskinde

Likidite ısı haritası, piyasanın iki tarafında da dikkat çekici kümelenmeler bulunduğunu gösteriyor. Yukarı yönlü senaryoda 65 bin ile 66 bin dolar aralığı öne çıkarken, aşağıda 58 bin ile 60 bin dolar bölgesi önemli bir başka çekim alanı olarak izleniyor.

Önümüzdeki dönemde ABD enflasyon verisi ve 10 Haziran tarihi de olası oynaklık tetikleyicileri arasında gösteriliyor. Analistlere göre piyasa, büyük makroekonomik gelişmeler öncesinde sert hareket ettikten sonra yön değiştirebiliyor. Bu nedenle son toparlanmaya rağmen Bitcoin’in kalıcı bir yükseliş oluşturmadan önce yeniden alt destekleri test etme ihtimali yakından takip ediliyor.