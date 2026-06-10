Solana’da 15’lik toparlanma sinyali öne çıktı! Daha büyük hedefte hangi seviyeler konuşuluyor?

Solana, kısa ve uzun vadeli teknik göstergelerin aynı dönemde dikkat çekici sinyaller üretmesiyle analistlerin odağına yerleşti. Son değerlendirmelere göre, kısa vadede 77 dolar bölgesine doğru bir toparlanma ihtimali izlenirken, daha geniş ölçekte Elliott Wave analizine dayanan senaryoda 430 ila 780 dolar aralığı öne çıkıyor.

Kısa vadeli görünümde kritik eşik

Piyasaya ilişkin son analizlerde, Solana için kritik bir dönemece girildiği belirtiliyor. Analistler, fiyatın dip bölgesini teyit edip etmeyeceğini ve buradan yeni bir yukarı yönlü hareket başlatıp başlatamayacağını yakından izliyor.

Ali Martinez’in paylaştığı değerlendirmeye göre, Solana’nın 3 günlük grafiğinde yeni bir TD Sequential alım sinyali oluştu. Bu görünüm, son düşüşün ardından satış baskısının zayıflıyor olabileceğine işaret ediyor.

Ali Martinez’in analizine göre bu sinyalin doğrulanması halinde Solana, mevcut yaklaşık 66,58 dolar seviyesinden 77 dolardaki direnç bölgesine doğru ilerleyebilir. Bu da kısa vadede yaklaşık yüzde 15’lik bir yükseliş alanına işaret ediyor.

Grafikte Solana’nın art arda gelen düşüş mumlarının ardından TD 9 alım sinyali ürettiği görülüyor. Varlık şu anda 60 dolar desteğinin üzerinde işlem görürken, ilk önemli direnç 72 dolar civarında, bir sonraki hedef bölge ise 77 dolar seviyesinde bulunuyor.

Mini sözlük: TD Sequential, teknik analizde trendin gücünü kaybettiği ve olası yön değişiminin gündeme gelebileceği noktaları saptamak için kullanılan bir göstergedir. Alım kurulumu tamamlandığında düşüş eğiliminin zayıfladığı düşünülebilir, ancak fiyat hareketiyle ek teyit aranır.

Daha geniş tabloda 430 ila 780 dolar aralığı

More Crypto Online tarafından paylaşılan analiz ise daha uzun vadeli bir çerçeve sunuyor. Elliott Wave teorisi ve Fibonacci uzatma seviyelerine dayanan çalışmada, Solana için ilk büyük boğa piyasası hedef bölgesi 430 ila 780 dolar aralığında hesaplanıyor.

Analize göre Solana, uzun süren düzeltme evresinin ardından daha büyük bir dalga yapısı içinde ilerliyor olabilir. Bu senaryoda alt sınır yaklaşık 431 dolar, üst sınır ise 785 dolar civarında konumlanıyor.

More Crypto Online, bu hedeflerin henüz ön değerlendirme niteliği taşıdığını, çünkü mevcut düzeltme dalgasının nihai dip seviyesinin henüz teyit edilmediğini belirtti. Bu nedenle 430 ila 780 dolar aralığının kesin bir fiyat tahmini olarak değil, çalışma bölgesi olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

Bununla birlikte grafikte, yukarı yönlü kırılma öncesinde farklı aşağı yönlü senaryoların da masada olduğu görülüyor. Öne çıkan destek alanları 49 ila 32 dolar aralığında yer alırken, daha karmaşık bir düzeltme halinde geri çekilmenin 17,50 dolara kadar uzayabileceği değerlendiriliyor.

Analistler, Solana’nın mevcut düzeltme yapısını tamamlayıp yeni bir impulsif yükseliş başlatması halinde güçlü bir yukarı potansiyelin oluşabileceğini aktarıyor. Ancak hem kısa vadeli alım sinyalinin hem de uzun vadeli dalga yapısının güven kazanması için fiyatın destek bölgelerinde tutunması ve sonraki hareketlerle teyit vermesi gerekiyor.