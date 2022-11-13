Fiyatı hızla düşen altcoin hard fork ile değerlenebilecek mi? FTX onlar için nasıl bir risk teşkil ediyor?

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FTX çöküşü birçok kripto para projesini ve şirketini olumsuz etkiledi. Kayıp yüzde 50’leri çoktan aştı. Binance CEO’su bu süreci bir temizlik olarak isimlendiriliyor ancak piyasadan silinen değer şimdiden 200 milyar doları aştı. Süreçte ayakta kalmak isteyen bazı projeler FTX ile bağlarını koparmak için çeşitli şeyler deniyor.

Serum (SRM) Hard Fork

Solana geliştiricileri, FTX tarafından geliştirilen token likidite merkezi Serum’u, FTX’teki bir hack saldırısında ele geçirilmiş olabileceği ihtimalinin ardından forkluyor. FTX sistemlerinden para çekenin kim olduğu henüz bilinmiyor ancak borsadan 400 milyon dolardan fazla para çalındı. Üstelik bu saldırı iflas başvurusundan kısa süre önce yapıldı. Birçok Solana geliştiricisi, saldırının FTX tarafından geliştirilen ve Solana blockchainindeki birçok uygulama tarafından kullanılan iyi bilinen bir protokol olan Serum’u da tehlikeye atmış olabileceğinden şüpheleniyor.

Solana’nın kurucusu Anatoly Yakovenko, geliştiricilerin bugün Serum’un kodunu çatallamak ve FTX’in katılımı olmadan protokolü devam ettirmek için çalıştıklarını açıkladı. Geliştiricilerin Serum’un başka bir versiyonuna ihtiyacı var çünkü orijinali yalnızca FTX’teki biri tarafından kontrol edilen ve Serum DAO tarafından kontrol edilmeyen özel bir anahtar aracılığıyla güncellenebiliyor. FTX’in hacklenmesinin bir sonucu olarak, bu anahtar tehlikeye girmiş olabilir. Hacklenmese bile artık FTX Kurucusu SBF güven vermiyor.

Serum (SRM) Alınır Mı?

Solana kurucusu Yakovenko tarafından dikkat çekilen risk ve FTX’in elindeki SRM Tokenler zaten fiyatın önemli ölçüde düşmesini sağladı. Mango Max adlı takma adlı bir geliştirici, Serum fork çabalarına liderlik ettiğini söyledi ve durumla ilgili bir açıklama yayınladı.

“Serum programının güncelleme anahtarı kendi kuruluşu tarafından değil, FTX’e bağlı özel bir anahtar tarafından kontrol ediliyordu. Şu anda hiç kimse bu anahtarı kimin kontrol ettiğini ve dolayısıyla serum programını güncelleme ve muhtemelen kötü amaçlı kod dağıtma gücüne sahip olup olmadığını doğrulayamıyor”.

Solana’daki en büyük DEX toplayıcı borsası olan Jupiter, güvenlik endişeleri nedeniyle Serum’un likiditesini kullanmayı durdurduğunu kullanıcılara bildirdi. Jupiter, “Yükseltme yetkilileriyle ilgili güvenlik endişeleri nedeniyle birkaç saat önce Project Serum’u bir likidite kaynağı olarak kapattığımızı teyit ederek, tüm entegratörlerimizi de aynı şeyi yapmaya teşvik ettik” dedi. Diğer projeler Magic Eden, Mango Markets ve Phantom da likidite için Serum’a güvenmeyi bırakacaklarını ve güvenlik endişeleri göz önüne alındığında kullanımını duraklattıklarını söyledi.

Fakat hard fork yapılsa bile SRM Token için dolaşım arzı toplamın sadece %3’ü yani fiyatın gelecekte bugün olduğundan daha iyi bir sevide olma ihtimali zayıf görünüyor. Ancak hard fork ile FTX’in elindeki arz yeni protokolde sıfıra eşitlenirse bu durum fiyat performansını iyileştirebilir. Yine de yatırımcıların belirsizlik ortadan kalkana kadar temkinli davranması lehine olabilir.