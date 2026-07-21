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Stellar (XLM)

Stellar ağında RWA hareketliliği artarken XLM dirençte kalıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Stellar, gerçek zamanlı ağ verilerini sunan yeni paneli kullanıma açtı.
  • 📊 Yeni görünüm, ağdaki RWA büyümesini ve $XLM çevresindeki etkinliği daha görünür hale getirdi.
  • 📉 XLM 0.2154 dolar direncinin altında kalırken 0.1845 dolar desteğini korudu.
  • 🧭 Temmuz boyunca 220 milyon dolar civarında kalan TVL, ağ aktivitesindeki istikrarı destekledi.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Stellar ağında gerçek dünya varlıklarına odaklanan hareketlilik, Allium destekli yeni gösterge panelinin devreye alınmasıyla yeniden öne çıktı. Yeni panel, kullanıcıların ağ verilerini gerçek zamanlı izlemesine imkan tanıyor. Aktif adresler, akıllı sözleşme işlemleri, ücretler ve RWA verileri bu panel üzerinden takip edilebiliyor.

İçindekiler
1 Yeni panel RWA verilerini öne çıkardı
2 Teknik görünümde 0.2154 dolar seviyesi izleniyor
3 Zincir üstü verilerde istikrar korunuyor

Yeni panel RWA verilerini öne çıkardı

Stellar, paylaştığı duyuruda ağ etkinliğinin artık gerçek zamanlı olarak izlenebildiğini açıkladı. Duyuruda özellikle RWA piyasa değerinin zaman içindeki gelişimine dikkat çekildi. Bu görünüm, ağ üzerinde daha fazla tokenleştirilmiş finansal varlık ihraç edildiğine işaret ediyor. Böylece Stellar’ın kullanım alanı yalnızca ödeme odaklı yapının ötesine taşınmış görünüyor. Stellar, açık kaynaklı bir blokzincir ağı olarak sınır ötesi ödemeler ve varlık transferleri için kullanılıyor.

Mini sözlük: RWA, gerçek dünya varlıklarının blokzincir üzerinde tokenleştirilmiş temsilini ifade eder. Bu kapsama tahvil, fon, alacak veya benzeri finansal varlıklar girebilir.

Stellar, Allium tarafından hazırlanan yeni panelle kullanıcıların aktif adreslerden akıllı sözleşme işlemlerine ve ücret verilerine kadar ağdaki hareketliliği gerçek zamanlı izleyebileceğini, ayrıca RWA tarafında ihraççı bazında piyasa değeri görünümüne erişilebildiğini duyurdu.

Ağ tarafındaki bu gelişme, fiyatın yatay seyrettiği bir dönemde geldi. XLM, haber sırasında 0.1878 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Son 24 saatteki düşüş ise yüzde 0.21 ile sınırlı kaldı.

Teknik görünümde 0.2154 dolar seviyesi izleniyor

Grafik verileri, XLM için 0.2154 dolar civarında güçlü bir direnç bölgesine işaret ediyor. Buna karşılık 0.1845 dolar seviyesi temmuz boyunca birkaç kez korundu. Bu desteğin üzerinde kalındığı sürece mevcut sıkışma yapısı geçerliliğini sürdürüyor.

On Balance Volume göstergesi yaklaşık 37.09 milyar seviyesinde bulunuyor ve yukarı eğilimini koruyor. Bu görünüm, fiyatın son dönemde yatay seyretmesine rağmen alım baskısının tamamen zayıflamadığını gösteriyor.

GöstergeSeviye
Direnç0.2154 dolar
Destek0.1845 dolar
Anlık fiyat0.1878 dolar
OBV37.09 milyar

Zincir üstü verilerde istikrar korunuyor

DefiLlama verilerine göre Stellar’ın kilitli toplam varlık değeri temmuz boyunca 220 milyon dolar civarında kaldı. Aktif adres sayısı da önceki aylara kıyasla yüksek seyrini sürdürdü. Bu tablo, fiyat ivmesi yavaşlasa da ağdaki kullanıcı katılımının canlı kaldığını ortaya koyuyor.

CoinGlass verileri ise haziranda görülen tasfiye dalgalarının son haftalarda belirgin biçimde zayıfladığını gösteriyor. Kaldıraçlı pozisyonların azalması, fiyat hareketlerinin zorunlu kapanışlardan çok spot piyasa talebiyle şekillenmesine zemin hazırlıyor.

XLM 0.2154 doların üzerine çıkarsa alım iştahı yeniden güç kazanabilir. Buna karşılık 0.1845 doların altına inilmesi mevcut piyasa yapısını zayıflatabilir.

Şimdilik XLM belirgin bir kırılım üretmedi. Buna rağmen büyüyen RWA ekosistemi, dengeli ağ etkinliği ve daha sakin piyasa yapısı, yatırımcıların önümüzdeki günlerde destek ve direnç bölgelerine vereceği tepkiyi daha önemli hale getiriyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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