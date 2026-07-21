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STABILCOIN

TRON ağı son bir yılda 9,7 milyar dolarlık stabilcoin büyümesi kaydetti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 TRON ağı son bir yılda 9,7 milyar dolarlık stabilcoin büyümesi kaydetti.
  • 💸 Büyümenin merkezinde, düşük ücretli transferlerde kullanılan $USDT yer aldı.
  • 🌍 TRON, gelişen pazarlarda sınır ötesi ödemeler için daha düşük maliyetli bir seçenek olarak öne çıktı.
  • 🧭 Düzenleyiciler, stabilcoin işlemlerinin tek bir ağda yoğunlaşmasını yakından izliyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

TRONDAO, son bir yılda 9,7 milyar dolarlık stabilcoin piyasa değeri artışıyla blokzincir ağları arasında öne çıktı. Bu artış, ağın özellikle düşük işlem ücretleri ve yüksek kapasitesi sayesinde dijital dolar transferlerinde daha geniş kullanım alanı bulduğunu gösterdi.

İçindekiler
1 USDT büyümenin merkezinde yer aldı
2 Gelişen pazarlarda kullanım alanı genişledi
3 Fırsatlarla birlikte riskler de izleniyor

USDT büyümenin merkezinde yer aldı

Ağdaki genişlemenin büyük bölümü USDT kaynaklı gerçekleşti. Zincir üstü veri platformları DefiLlama ve CoinMarketCap verilerine göre TRON, bir dönem Ethereum dışındaki ağlar arasında en yüksek stabilcoin hacimlerinden birine ulaştı. TRON üzerindeki USDT transferleri, sınır ötesi ödemeler ile borsa işlemlerinde yoğun biçimde kullanılmayı sürdürdü.

TRONDAO, son bir yılda 9,7 milyar dolarlık stabilcoin piyasa değeri artışıyla tüm ağlar arasında ikinci sıraya yerleşti.

TRONDAO, TRON ağının yönetişim yapısını yürüten merkeziyetsiz otonom organizasyon olarak faaliyet gösteriyor. Ağın işlem ücretlerinin centin küçük bölümleri seviyesinde kalması ve transferlerin çok kısa sürede tamamlanabilmesi, kullanıcıların özellikle düşük maliyetli alternatiflere yönelmesinde etkili oldu.

MetrikTRON
Son 1 yıldaki stabilcoin piyasa değeri artışı9,7 milyar dolar
Büyümenin ana kaynağıUSDT
Öne çıkan kullanım alanıSınır ötesi ödemeler ve borsa transferleri

Gelişen pazarlarda kullanım alanı genişledi

TRON, özellikle gelişen pazarlarda hem kurumsal kullanıcılar hem de bireysel yatırımcılar için dikkat çeken bir seçenek haline geldi. Ethereum ana ağında USDT işlemlerinin daha pahalı ve daha yavaş kalabildiği dönemlerde, TRON daha düşük maliyetli bir kanal olarak tercih edildi.

Borsa çekim maliyetlerinin düşmesi de bu tabloyu destekledi. Düzenleyici kurumlar ise stabilcoin işlemlerinin önemli bölümünün tek bir ağda yoğunlaşmasını yakından izliyor. Bu durum, Katman 1 ağları arasındaki rekabetin yalnızca teknik kapasiteyle değil, stabilcoin likiditesi üzerinden de şekillendiğine işaret ediyor.

Fırsatlarla birlikte riskler de izleniyor

Kullanımdaki yükseliş, makroekonomik dalgalanma dönemlerinde zincir üstü dolar varlıklarına yönelik talebin artmasıyla da örtüşüyor. Aynı zamanda şirketlerin blokzincir tabanlı çözümlere daha fazla yönelmesi, bu eğilimi destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Artan kullanım, zincir üstü dolar varlıklarına olan talebin yükseldiği bir döneme denk gelirken, tek bir stabilcoine bağımlılık ve ağın merkezileşme riski de tartışılıyor.

Buna karşılık, tek bir stabilcoine bağımlılık ve ağ yapısındaki merkezileşme riskleri de gündemde kalmayı sürdürüyor. Uyum süreçleriyle ilgili olası soru işaretleri, düzenleyici çerçevenin daha fazla önem kazanmasına neden oluyor.

Önümüzdeki dönemde TRONDAO’nun, düzenlemelere uyumlu ihraççılarla iş birliklerini sürdürmesi ve DeFi protokollerindeki rolünü genişletmesi bekleniyor. Bu genişleme, stabilcoinlerin yalnızca ödeme ve transfer aracı olarak değil, daha kapsamlı finansal kullanım alanlarında değerlendirilmesine de zemin hazırlayabilir.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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