Altcoin Balinası Milyonlarca Dolarlık Alım Açıkladı, 2025’in Son Müjdelerinden

Özet

  • BitMine geçen hafta 44.463 ETH aldı.
  • 4,11 milyon ETH tutan şirket halen 1 milyar dolarlık nakde sahip ve BMNR ABD’nin en çok işlem gören 47 hissesi arasında.
  • MAVAN (Made in America VAlidator Network) ürünü Mart ayına kadar piyasaya sürülecek. Şirket ETH stake ile günde ortalama 1 milyon dolar kazanç öngörüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

Kripto paraların küresel ölçekte yaygınlaşmasıyla birlikte bu yıl rezerv şirketlerinin sayısının arttığını gördük. Haziran ayı itibariyle Ethereum odaklı şirketler doğdu ve devamında SOL, BNB, HYPE gibi altcoinleri biriktiren şirketler hayatımıza girdi. Ancak bu heyecan kısa sürdü çünkü piyasalardaki dalgalanma onların nakde ulaşımını güç hale getirdi. Fakat en büyükler halen ayakta.

İçindekiler
1 BitMine Ethereum Alımı
BitMine Ethereum Alımı

En büyük kurumsal altcoin rezerv şirketi olan BitMine bugün yeni alımını açıkladı. Strategy’nin ardından en büyük şirket olan BMNR tüm Ethereum arzının %5’ini elde tutma hayaliyle Haziran ayında birikime başladı. Bugün geldiği noktada artık hedefine daha da yaklaşmış durumda.

4,11 milyon ETH tutan şirket halen 1 milyar dolarlık nakde sahip ve BMNR ABD’nin en çok işlem gören 47 hissesi arasında. 4.110.525 ETH büyüklüğündeki rezervin ortalama maliyeti 2.948 dolara geriledi. Şirket ETH arzının %3,41’ini elinde tutuyor ve MAVAN staking çözümünün Mart ayına kadar piyasaya sürüleceğini açıkladılar.

Tom Lee bugünkü açıklamasında şunları söyledi;

“Takvim yılının son tatil haftalarına girerken piyasa aktivitesi yavaşlama eğilimindedir. Bitmine, geçen hafta 44.463 ETH ekledi ve biz de dünyanın en büyük ETH alıcısı olmaya devam ediyoruz. Yıl sonu vergi kaybıyla ilgili satışlar, kripto ve kripto hisse senedi fiyatlarını aşağı çekiyor ve bu etki 26 Aralık’tan 30 Aralık’a kadar en yüksek seviyeye ulaşıyor, bu nedenle piyasaları bu durumu göz önünde bulundurarak yönlendiriyoruz.”

MAVAN (Made in America VAlidator Network) ürünü Mart ayına kadar devreye alınacak ve şirketin günlük 1 milyon dolar stake geliri elde etmeyi hedefliyor.

ETH son duyurudan etkilenmese de BMNR alıcı konumunda olmasaydı fiyatın muhtemelen son aylarda daha da düşeceği açık. Devasa alımlarla ETH piyasasının destekleyen şirket negatif havanın etkisini zayıflatıyor.

Ethereum (ETH)

ABD piyasaları negatif ve tatil haftası olmasının da etkisiyle grafiklerde sıkıcılık hakim. Alıcılar zayıfken aylardır devam eden satışların getirdiği yük tamamen ortadan kalkmış değil. Ocak ayı harika bir dönem olmayacak ve bu konuda uzun süredir uyarılarımızı paylaşmıştık yatırımcılar da yeni yıla hazırlık için risklerini azaltmayı tercih etti.

Ocak faiz kararına tam 30 gün kaldı ve iyi gelen enflasyon raporuna rağmen indirim beklentisi %20’nin altına indi. Bu durum faizlerin Ocak ayında sabit kalacağını gösteriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
