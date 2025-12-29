Satanlar Belli, Yön Belli: Kriptoda Bu 3 Grafik Neler Olabileceğini Söylüyor

Bitcoin 88 bin doları geri almaya çalışırken altcoinler kırmızıya boyanmış durumda. Yatırımcılar için 2025 son çeyrek hiç de bekleneni vermedi ve artık umutlar epey azaldı. 2026 öncesinde on-chain uzmanların güncel piyasa beklentilerini inceleyeceğiz. Kripto para yatırımcılarını şimdi ne bekliyor?

ABD Kripto Para Satıyor

Coinbase Premium endeksi uzun süredir risk iştahının zayıfladığını gösteriyor. Her yükseliş denemesinin başarısızlıkla sonuçlanması ABD merkezli yatırımcıların fiyatı istikrarlı şekilde baskılamasıyla ilgili. BTC 90 bin doların üzerine birçok deneme yapsa da ABD satışlarıyla yön yine aşağı çevrildi.

On-chain analisti anlcnc1 bu eğilimin devam etmesi halinde 81 bin dolara uzanan daha derin bir düzeltme görebileceğimizi düşünüyor.

“Bitcoin tarafında Coinbase premium endeksinden gördüğümüz gibi 89-90K aralığına gelen her yükselişi ABD tarafı satıcı olarak baskılamaya devam ediyor. Gece gelen 90K denemesinden sonra yine aynı baskı olmuş. Bart şeklinde testere devam ediyor ve bu şekilde olması hoş değil çünkü her yükselişte bu baskı devam ederse bir yerden sonra 81-82K seviyesini tekrar test ettirmek için zorlayacaklardır. Sağlıklı kalıcı fiyat hareketleri için Coinbase Premium’ın pozitife dönüp güçlü bir momentum göstermesi gerekiyor.”

Uzun Vadeli Yatırımcı Satışları

Son aylarda kripto para piyasalarını en fazla yoran şeylerin başında uzun vadeli yatırımcı satışları geliyordu. On-chain analisti Anıl son 15 gündüz uzun vadeli Bitcoin arzının yeniden toparlanma eğilimin gösterdiğini ve bunun pozitif olduğunu söylüyor. Eğer ABD cephesindeki satış motivasyonu yıl sonunun noktalanmasıyla törpülenirse artan uzun vadeli yatırımcı birikimi kripto paralarda toparlanmanın önünü açabilir. Orta vadede aşağıdaki grafik kripto para yatırımcıları için olumlu.

Türev Piyasaları ve Bitcoin

Bugün öğleden önce başlayan hareket birkaç saat içinde BTC fiyatının 3 bin dolar artmasına neden oldu. Bu hareketlilik büyük ölçüde türev piyasalardaki ilgiden kaynaklanıyor. Açık pozisyonlar aniden 2 milyar dolar arttı. Ancak CryptoQuant analisti Darkfost yatırımcıları uyarıyor.

“Bu durumda, hareket genellikle kısa süreli olur. Kaldıraçlı pozisyonlar geçici olma eğilimindedir ve bu da genellikle piyasanın sürdürülebilir bir yükseliş eğilimi için sağlıklı bir temel oluşturmasını engeller.”