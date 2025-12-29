Şartlara Ayak Uydurun, Kripto Paralarda Rüzgarı Arkanıza Almanın Yolu

Kripto Para

  • Capriole Investment'ın talep metriği son 2 haftada BTC talebinin oldukça hızlı biçimde azaldığını söylüyor.
  • Mv_Crypto: Coinbase BTC Premium tersine dönmeyi reddediyor. Long pozisyonlar için çok dikkatli olun.
  • Düşüş psikolojisinde kalan ve kısa vadeli trade disiplinini koruyan yatırımcılar dar aralıktaki dalgalanmayı kazanca çeviriyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Aylardır vadeli işlemlerde yüksek kaldıraçlı işlem yapan yatırımcılar her iki yöne yüksek volatilitenin kurbanı oldu. Ancak short pozisyon sahipleri daha fazla kazanç umuduyla av oldu, long pozisyon alanlarsa artık dipten dönüşün başladığına inandığı için en büyük kaybı yaşayanlar oldu. Peki kripto paralarda ayak uydurmanız gereken şartlar neler?

Bitcoin Talebi Negatif

ETF kanalında ilgi zayıf ve uzun süredir net çıkışlar görülüyor. Yıllık bazdaysa 2024 toplam girişlerinin epey altında bir yıllık kapanış yaşıyoruz. Ekim ayından bugüne Bitcoin’in görünür talebi çok zayıf ve artık en dip seviyede negatife de indi. Capriole Investment’ın talep metriği son 2 hafta hızla talebin azalmasıyla Pazartesi günü -3.491 BTC’ye gerilediğini gösteriyor.

21 Ekim tarihinden bugüne böylesi zayıflık görülmemişti. Hem yılsonu olması hem de Ocak ayına dair endişeler ilgiyi büyük ölçüde baltaladı. Talep erise bile 6 Kasım tarihinden son dibe kadar pozitifti ve zayıf da olsa ilgi vardı.

Kripto Para Stratejisi

Böylesi durumlarda kazanç elde etmenin yolu kalabalıkları doğru izlemek olabilir. Örneğin Coinbase Premium Endeksi son 2 hafta içinde keskin biçimde düştü. 11 Aralık tarihinde 0’ın üzerindeyken artık eksi değer alıyor. ABD’li bireysel yatırımcıların ilgisizliği her yükselişin satış fırsatı olarak görülmesinden kaynaklanıyor. Onları izleyen yatırımcılar aylardır her yükselişi açığa satış için giriş fırsatı olarak görüp kazanç elde etti.

Aynı anda dipten dönüş heyecanıyla yükselişi dipte yakalamak isteyenlerin sürekli acı çektiğini de gördük. Mv_Crypto son değerlendirmesinde şunları yazdı;

“Coinbase BTC Premium tersine dönmeyi reddediyor. Hala koyu kırmızı çubuklar basıyor, bu da ABD’deki satış baskısının henüz ortadan kalkmadığını gösteriyor. Her sıçrama satılıyor. Bu metrik düzelene kadar, long pozisyonlara yaklaşırken aşırı dikkatli olunması gerekiyor. Rüzgara karşı koymayın.”

Mevcut şartlar altında rüzgarı arkanıza almanın yolu kısa vadeli pozisyonlar almak olabilir. Özellikle mütevazi kazançlar hedefleyen ve stratejisine sadık kalan yatırımcılar için düşüş psikolojisinde günlük işlemler almak uzun süredir kazançlı hale geldi. Yükseliş elbette bir noktada başlayacak tıpkı geçmişte olduğu gibi. Fakat en dibi veya en tepeyi yakalamak zar atmaktan farksız ve eğer yükselişle pozisyon almaya kararlıysanız ikna edici hareketler görmelisiniz.

Coinbase premium endeksinin sürekli pozitif kalmaya başlaması, 98 bin dolar direncinin kalıcı olarak kırılması ve haber akışında yukarı yönlü kırılmanın teyidi, hacim artışları gibi şeyler dipten olmasa da erken aşamada yükselişi özellikle altcoinlerde yakalamanın yolu olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
