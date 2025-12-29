Kripto Para

2026’da Yükselişin Başladığını Nasıl Anlayacağız?

Özet

  • ETF akışlarının tersine dönmesi, Coinbase Premium'un toparlanması ve 90-92 bin dolardaki direnç aralığının kazanılması 2026 yükselişi için şart.
  • Jelle aylık kapanışın 90.360 dolar üzerinde olması halinde Ocak ayına Bitcoin'in güzel başlamasını bekliyor.
  • Faibik: BTC, alçalan genişleyen kama formasyonundan yukarı yönlü kırılmanın eşiğinde. Ocak yükseliş ayı olabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

2025 artık bitti sayılır ve grafiklerde harika sonuçlar görmesek de uzun vadede meyvelerini toplayacağımız birçok büyük gelişme yaşadık. Trump’ın göreve gelmesinin ardından ABD’nin kripto paralar üzerindeki baskısı kırıldı ve daha da önemlisi regülasyonların devreye alınmaya başlaması bankaları, büyük finans kurumlarını da kripto paralara çekiyor. Peki önümüzdeki yıl yükselişin başladığına nasıl ikna olacağız?

İçindekiler
1 Kripto Para Yükselişi 2026
2 Analist Tahminleri

Kripto Para Yükselişi 2026

Öncelikle görmemiz gereken şey istikrarlı ETF çıkışlarının tersine dönmesi. 2024 yılı sonundaki seçimler ETF girişlerinin devasa seviyelere ulaşmasını sağladı. Bu yıl 2024’ü geçmeyi hedeflesek de gümrük vergisi tartışmaları, savaşlar, faiz indirimlerinin gecikmesi gibi onlarca sebep hayallerin suya düşmesine neden oldu.

Eğer 2026 yılında ETF girişleri yeniden hızlanırsa bu durum yükselişin gerçekten başladığına inanmamız için ilk gerekçe olacak. İkinci önemli gerekçe Coinbase Premium Endeksin yani ABD’li bireysel yatırımcı talebinin pozitife dönmesi olacak.

Üçüncü büyük detay artık dirence dönüşen 90 bin doların kalıcı olarak aşılması. 15 Aralık tarihinden bugüne tam 4 kez bu bölgede retle karşılaşan boğaların 84 bin dolar direncini koruması pozitif fakat 90-92 bin dolar bandının kalıcı olarak kazanılması momentumun boğalar lehine değiştiğini gösterecek.

Boğa bayrağının hedefi 75 bin dolar ve altı ancak direncin aşılması son aşağı yönlü kırılmanın boşa düşmesini sağlayacak.

Analist Tahminleri

Jelle takma isimli kripto para analisti son değerlendirmesinde aşağıdaki grafiği paylaşarak gizli yükseliş sapması potansiyeline işaret etti. Eğer buradaki yukarı yönlü kırılma teyit edilirse 2026 başında yükseliş için iyi bir zemin oluşabilir.

“Burada potansiyel gizli yükseliş sapması oluşuyor. Ayı yeşil renkle bitirmesi gerekiyor – 90.360 doların üzerinde kapanırsa işimiz tamam. Parmaklarımızı çapraz tutuyoruz.”

Captain Faibik takma isimli analist ise sekiz saatlik grafikte alçalan genişleyen kama formasyonunun üst trend çizgisine dikkat çekti. Formasyondaki kırılma 122 bin dolara uzanan yeni bir zirveye kapı aralayabilir ve Ocak ayı yükseliş ayı olabilir.

BTC, alçalan genişleyen kama formasyonundan yukarı yönlü kırılmanın eşiğinde…!! Kırılma başarılı olursa, Ocak ayı yükseliş eğilimli bir ay olabilir…”

Elbette bir de hayatın gerçekleri var. Yüksek Mahkeme tarife kararı günler sonra ve MSCI tarafından kripto para rezerv şirketlerinin fon olarak sınıflandırılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Bu iki büyük gelişme son haftalarda yatırımcıların daha fazla satış yapmasına neden oldu ve olaylar gerçekleştiği sırada grafiklerin ne ölçüde bunlardan etkilendiğini göreceğiz. Yani Ocak düşüş eğilimli ancak sürpriz yönünü kaybetmemiş bir ay olacak. Mayıs ayı yaklaştıkça Fed’in gevşemesinin fiyatlanmaya başlaması ve seçim ekonomisinin kripto paraları desteklemesini umabiliriz.

Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
