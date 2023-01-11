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  •   Terra Luna İçin Kritik Gelişme! Bu Kadar Büyük Bir Vazgeçiş Olmamıştı! Ne Anlama Geliyor?

Terra Luna İçin Kritik Gelişme! Bu Kadar Büyük Bir Vazgeçiş Olmamıştı! Ne Anlama Geliyor?

Terra Luna kripto dünyasında büyük sıkıntılar yaşattı. Bu sıkıntılar büyük kripto çöküşüyle sonuçlandı ve konunun yankıları sürmeye devam ediyor.
12:00
11 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

TerraUSD ve bağlı şirketlerine karşı açılan bir toplu davanın davacıları Pazartesi günü davalarından gönüllü olarak vazgeçtiler. Matthew Albright, diğerleri adına Terraform Labs (TFL), Pte Limited ve diğer bağlı şirketlere karşı Ağustos 2022’de New York Güney Bölgesi Mahkemesinde dava açmıştı.

3AC, Çöküş İçin FTX’i Suçluyor

Davacılar, sanıkların UST stablecoin ve LUNA’yı yanlış bir şekilde tanıttığını belirtmişti. Bunun yanı sıra kişilerin coin’i manipüle ettiğini de iddia etmişlerdi. Başarısız kripto hedge fonu Three Arrows Capital’in (3AC) kurucu ortaklarından Zhu Su, 10 Ocak’ta bir tweet aracılığıyla toplu davadan gönüllü olarak vazgeçildiğini duyurdu.

Davanın baş davacısı Matthew Albright, mahkemede davalılara karşı davanın gönüllü olarak reddedildiğini belirten bir bildirimde bulundu. Davalılar arasında Terraform Labs, Do Kwon, Delphi Digital Consulting, Luna Foundation Guard (LFG), Jump Trading, Nicholas Platias ve diğer üç kişi yer alıyordu.

Albright ve diğer davacılar TerraUSD ve diğer davalıları UST, LUNA ve diğer ilgili coinleri yanlış tanıtmakla suçladı. Davaya göre, sanıklar Terraform Labs’ten elde ettikleri kârı kişisel hesaplarına aklarken, kripto paraların istikrarını yanlış bir şekilde yansıttılar.

Dava, 3AC’nin kurucu ortağı Zhu Su’nun FTX ve Alameda Research’ün kripto piyasasını manipüle ettiğine dair Kasım ayında attığı tweet’lerle de bağlantılı olabilir. Zhu, FTX’in UST’nin çöküşüyle sonuçlanan bir komplonun parçası olduğunu iddia etti.

Three Arrows Capital krizden kötü etkilendi ve Terraform Labs’a ciddi şekilde maruz kalması nedeniyle kısa bir süre sonra iflas etti. Zhu Su ve TerraUSD’nin kurucusu Do Kwon, daha önce UST ve LUNA’nın çöküşü için Genesis ve Alameda Research’ü suçlamıştı.

Bununla birlikte, TerraUSD ve katılımcıları, halen aktif olan iki başka toplu dava ile uğraşıyor. Davaları Bragar Eagle and Squire, P.C. hukuk firması ile menkul kıymetler ve tüketici hakları dava firması Scott + Scott açmıştı.

TerraUSD Çöküşünün Nedeni Hack Mi?

Tüm bu durumların yanı sıra çöküşle ilgili soruşturmalar da devam ediyor. FatmanTerra 6 Aralık’ta attığı bir tweet’te, TFL’nin UST’nin bir hack saldırısı yaşadığı yönündeki iddialarının yanlış olduğunu iddia etmişti. FatmanTerra, TerraUSD çöküşündeki bulmacanın ayrılmaz bir parçası olmuştu ve bir yılı aşkın bir süredir firmanın çöküşü hakkında haber yapmakta.

Twitter kullanıcısı, TerraUSD’nin kurucusunun adalete teslim edilmesi konusunda kripto topluluğuna oluyor. Fatman’ın tweetine göre, Terraform Labs patlamadan birkaç gün önce açık piyasaya 450 milyon doların üzerinde UST satışı gerçekleştirdi.

Fatman, Singapur merkezli bir kripto borç verme platformu olan Hodlnaut’un iflasını keşfeden anonim bir araştırmacı olan Cycle_22’nin verilerine atıfta bulundu. Veriler, TFL’nin çöküşten birkaç gün önce milyonlarca UST’yi satmaya başladığını ortaya koydu.

Fatman’a göre, bu kadar kısa bir süre içinde bu miktarda UST’nin satılması, stabilcoin’in likiditesini azalttı ve sabitini zayıflattı.

UST satımı ve TFL tarafından Degenbox aracılığıyla çıkarılan 2,7 milyar dolar çöküşü katkıda bulundu. Fatman, Do Kwon ve Terraform Labs’ın ekosistemden fiziksel olarak dolarlar çekerek UST’nin geri alımını imkansız hale getirdiğini ima etti.

Twitter kullanıcısına göre, denetim LFG tarafından Jump Crypto’ya gönderilen 47,000BTC’yi hesaba katmadı. Bu açıklama, Güney Koreli savcılardan kaçmaya devam eden TFL ve Do Kwon aleyhindeki kanıtları daha da artırdı.

Bu arada, LUNA son 24 saat içinde %12,79’luk bir fiyat artışı yaşadı ve 1,56 dolardan işlem görmeye devam ediyor. LUNA’nın fiyat rallisi, 2.0 zincirinde devam eden gelişmeler sırasında gerçekleşti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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