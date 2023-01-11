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Kritik Gelişme! ABD’den Binance’a Onay Çıktı!

Kripto para borsası Binance'ın ABD kolu Binance US, kripto borç ve faiz platformu Voyager Digital'in bazı varlıklarını satın almak için verdiği teklifle kazandığı anlaşmayı sonlandırmaya bir adım daha yaklaştı.
09:15
11 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para borsası Binance‘ın ABD kolu Binance US, kripto borç ve faiz platformu Voyager Digital’in bazı varlıklarını satın almak için verdiği teklifle kazandığı anlaşmayı sonlandırmaya bir adım daha yaklaştı.

Mahkemeden Analaşmaya Onay

New York Güney Bölgesi iflas mahkemesinden ABD Bölge Yargıcı Michael Wiles, 10 Ocak’ta yapılan duruşma sırasında Voyager Digital‘in varlıklarını satmak için önerilen anlaşmanın çeşitli yönlerini açıklayan açıklama beyanlarını onayladı. Wiles, tam onay için anlaşma üzerinde çalışan avukatlardan bazı revizeler yapmasını talep etti. Mart ayında bir başka onay duruşmasına konu olacak anlaşma için Voyager Digital’in alacaklılarının çoğunluğunun onayı gerekecek.

İflas eden Voyager Digital, başlangıçta platformun varlıklarının satışı konusunda FTX ile anlaşmış ancak Sam Bankman-Fried’in kripto para borsasının 2022’nin Kasım ayında çökmesinin ardından teklif süreci yeniden başlatılmıştı. Binance.US, Aralık ayında verdiği 1 milyar dolarlık yeni teklifi ile kazanan taraf olmuştu.

Voyager Digital’i temsil eden Kirkland & Ellis avukatlarından Joshua Sussborg, duruşmanın başında yaptığı açıklamada Binance US ile anlaşmanın ilerletilmesinin Voyager Digital’in alacaklılarının faydasına olacağını belirterek “Müşterilerimizin  kripto paralarını geri almaları geciktirmek istemiyoruz. Daha da önemlisi, bağımsız bir kendi kendine tasfiyeye de çok sıkı bir şekilde baktık. Kendi kendine tasfiye açık artırmalarının müşterilerimizin cebine en fazla parayı koyacak bir seçenek olmadığını gördük.” dedi.

Başta SEC Olmak Üzere ABD’li Kurumlardan İtiraz Gelmişti

Binance US ile Voyager Digital arasında yapılan anlaşmaya ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), eyalet düzenleyicileri, ABD Kayyum ofisi ve özel taraflardan itiraz gelmişti.

ABD’deki Yabancı Yatırımlar Komitesi (CFIUS) de geçen yıl iflas başvurusunda bulunan kripto borç ve faiz platformu tarafından yapılan anlaşmaları gözden geçireceğini söyledi. ABD Bölge Yargıcı Michael Wiles, bu konuların “bugün için gerçekten konu dışı” olduğunu belirtti.

Duruşma sırasında Voyager Digital adına konuşan Kirkland & Ellis ortağı Christine Okike, avukatların SEC ve New Jersey eyaleti tarafından yapılan itirazları bugünün amaçları doğrultusunda çözdüklerini ifade ederek “Borçlular, Binance US üzerinde durum tespiti yaptığımızı ve Binance US’nin mali durumunun borçlulara ödenmesi gereken maksimum tutar olan 35 milyon dolara kadar nakit ödeme yapmak için elinde yeterli nakit olduğunu gösterdiğini belirtiyor.” dedi.

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