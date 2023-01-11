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Analist “Not Edin” Diyerek Ralli Yapacak 3 Altcoin’i Paylaştı!

Yakından takip edilen kripto para analisti Cantering Clark, Decentraland (MANA) ve iki altcoin büyük ralliler için hazırlandığını söyledi.
08:13
11 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yakından takip edilen kripto para analisti Cantering Clark, Decentraland (MANA), ApeCoin (APE) ve Frax Share’in (FXS) büyük ralliler için zemin hazırladığını iddia ederek yatırımcılara seslendi.

MANA’da Short Squeeze Yükselişi

Anonim kripto para analsiti Cantering Clark, 155 binden fazla Twitter takipçisine metaverse protokolü Decentraland’ın kısa bir short squeeze gösterdiğini ve daha fazla yukarı yönde hareket için sinyal verdiğini iddia ederek şunları belirtti:

GameFi ve metaverse rallisi. Tahmin etmem gerekirse, MANA, Barry ile ilgili bir grup short (açığa satış) ve hedge etiketlenmeden önce OI’nin (Açık Faiz) normalde olduğunun neredeyse iki katı olduğu göz önüne alındığında, yukarı yönde daha da şiddetli olma potansiyeline sahip. Bu short squeeze daha çok yakıtı var.

Bir short squeeze, aradaki farkı cebe indirmek için daha düşük bir fiyata satma umuduyla bir varlığın birimlerini belirli bir fiyattan borç alan ancak fiyatı ticaret önyargılarının aksine hareket ettikçe trader2ların varlıkları geri almak zorunda kaldıklarında gerçekleşir.

Bu yazının hazırlandığı sırada MANA, bu ayın en düşük seviyesi olan 0,295 dolardan yüzde 38’in üzerinde bir yükselişle 0,41 dolardan işlem görüyor.

APE’de Yüzde 60’lık Yükseliş Beklentisi

MANA’nın ardından APE’ye geçen Cantering Clark, Bored Ape Yacht Club topluluğunun yerel token’ının önündeki direnci kırdıktan sonra muhtemelen yukarı doğru devam etmesini beklediğini söyleyerek “Haftalık grafikte 4,30 doları aşan bir kapanış şu anda sadece 30 dakika kala gerçekleşiyor. Metaverse ve GameFi ralliye devam edecekse, APE yelkenlerinde rüzgarı yakalar.” dedi.

APE bu yazının hazırlandığı sırada 4,52 doalrdaydı. Analistin 7,20 dolarlık hedefine doğru bir hareket, APE için yaklaşık yüzde 60’lık bir yukarı yönde potansiyel harekete işaret ediyor.

FXS’deki Dip Oluşumu

Cantering Clark, son olarak stablecoin protokolü Frax’ın yönetim token’ı olan FXS’nin sağlam bir dip yapmış gibi göründüğünü ve bir kırılım için hazırlanıyor olabileceğini belirterek “FXS’in tekrar bir teklif aldığını görüyorum ve bu üç günlük grafikte granit bir dip var. Bu kırılım üzerine bahse giriyorum ve buna göre pozisyon alıyorum.” dedi.

Bu yazının yazıldığı sırada FXS 5,53 dolardan el değiştiriyor.

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