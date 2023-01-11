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Milyarder Mike Novogratz, 2022 yılı içerisinde yaşanan büyük bir gerileme sonrasında kripto para ekosisteminde zorlukların olduğunu, ancak bu durumun kripto para birimlerini ortadan kalkmasına neden olmayacağını belirtti.

“Hayatta Kalma Yılı”

Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz CNBC ile yaptığı yeni bir röportajda, 2023 yılının geçtiğimiz yıl içerisinde yaşanan birçok piyasa kargaşasından sonra hayatta kalmaya odaklanma yılı olduğunu ileri sürdü. Milyarder yatırımcı açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

2022, büyüme stokları ve kripto para ekosistemi için büyük bir yıkım oldu. Ve bununla ilgili her şey özellikle de büyük maliyet ve gelir düşüşü olan büyüme, birçok kripto para biriminin yaptığı gibi geriledi.

Mike Novogratz ayrıca kripto para piyasalarında hakim olan ayı piyasası nedeniyle yaklaşık 1.000 çalışanını işten çıkardığını açıklayan Coinbase’i de ele aldı. Uzman isim, CEO Brian Armstrong ve şirketin kripto para borsasını finansal olarak sağlıklı tutmak için doğru bir karar verdiğini ileri sürdü. Milyarder yatırımcı açıklamalarında şunları söyledi:

Bence Coinbase’deki Brian (Armstrong), her mantıklı CEO gibi doğru olanı yapıyor. Kripto para için görünüm korkunç değil ama harika da değil. Daha önce sahip olmadığımız düzenleyici ters rüzgârlarımız var. Anlatıyı iyileştirmek ve yeniden inşa etmek için zamanımız var ve böylece insanlar maliyetleri düşürecek ve bu geçiş döneminde hayatta kalacak… Kripto çökmüyor. İlginç olan Bitcoin ve Ethereum’un fiyatının son birkaç aydır oldukça sabit kalması. Aslında son birkaç gün içinde yükseldi. Bence mevcut konumda oldukça temiz bir pazar.

“Kripto Para Faaliyetlerimizi Arttırıyoruz!”

Uzman isim Mike Novogratz aksiliklere rağmen şirketi Galaxy’nin, yakın zamanda Teksas’ta bir Bitcoin (BTC) madenciliği operasyonu satın alması da dahil olmak üzere kripto para alanındaki çalışmalarını ikiye katlamaya devam ettiğini belirterek konuşmasının sonunda şunları vurguladı: