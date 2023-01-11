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Önde gelen akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’un (ETH) 2023’ün ilk çeyreğinde yayına girmesi planlanan Şanghay güncellemesi, ETH protokolüne staking’i getirecek. Güncelleme, Lido (LDO) gibi staking protokolleri için önemli bir büyüme katalizörü olma potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor.

Şanghay Güncellemesi

Mevcut konum itibariyle Ethereum stake edildiğinde, geri almanın bir yolu yok. Bununla birlikte, yaklaşan Şangay güncellemesiyle, stake edilen Ethereum’u geri çekme yeteneğine en yüksek öncelik verilecek. Bu durum Beacon Chain’in Aralık 2020’de yayına girmesinden bu yana Ethereum’larını stake eden uzun vadeli holder’lar için riski en aza indireceği öne sürüldü.

Yazı kaleme alındığında ETH’nin staking oranı Binance Coin (BNB) , Cardano (ADA) ve Solana (SOL) gibi diğer protokollere kıyasla daha düşük. Bununla birlikte, Şangay güncellemesinde staking’in tanıtılması, ETH’nin staking oranını artırmaya yardımcı olabilir. Ayrıca bu durum Lido ve diğer staking protokolleri için olumlu bir gelişme olabilir.

Lido’da artan ETH sayısı, daha fazla kullanıcının protokolün sunduğu staking fırsatlarından yazının kaleme alındığı tarih kadar yararlandığını gösterdi. Ancak Lido yıllık yüzde oranında (APR) bir düşüş gözlemledi. Bu durum staking ödülleri kazanmak isteyen kullanıcılar için protokolün çekiciliğini etkileyebilir.

LDO Verileri!

Bununla birlikte Messari’ye göre Lido, geçtiğimiz dönemde hem toplam gelirde (% -18,80) hem de kullanıcılarda (% -24,17) düşüş yaşadı. Toplanan gelir 25.39 milyon dolar ve bireysel kullanıcı sayısı 11.017. Tüm olumsuz gelişmelere rağmen LDO token’a olan ilgi arttı. Bu durum artan LDO için MVRV oranı ile gösterildi ve yazı kaleme alındığında holder’ların token’larını satmaları halinde kar elde edebileceklerini gösterebilir. Ayrıca uzun/kısa farkı birçok kısa vadeli yatırımcının kâr elde ettiğini gösterdi, bu durumda satış baskısının daha yüksek olduğu anlamına gelebilir.

LDO’nun azalan hızının da gösterdiği gibi, token’ın etkinliği de azaldı. Böylece LDO’nun alım satım sıklığında bir gerileme yaşandı. Genel olarak Şanghay güncellemesi, ETH’nin staking oranını artırarak ve protokole daha fazla kullanıcı çekerek Lido üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir. Ayrıca ağdaki azalan APR ve faaliyet, Lido’nun piyasalardaki konumunu korumak için ele alması gereken endişe alanlarından biri olabilir.