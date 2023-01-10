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Piyasa değerine göre en değerli 8. kripto para birimi olan Cardano (ADA), Ocak 2023’ün ilk haftasında muazzam bir fiyat artışı yaşadı. Bu hareket, özellikle de birçok altcoin 2022’den devreden kayıplarını hala sürdürdüğü için ADA için çok parlak oldu.

ADA Balinaları Dalgalarla Yüzleşiyor

Fiyat artışı piyasadaki kayda değer bir güçle bağlantılı o da ADA balinaları. Popüler kripto para piyasası platformlarından olan Santiment, satıcılardan gelen geri dönüş sinyallerinin tespit edildiğini bildirdi.

ADA sahiplerinin 2022 yılının Kasım ve Aralık aylarında yarım milyondan fazla ADA token’ını elden çıkardığı, ancak elden çıkarılan coin’lerin kayda değer bir kısmını tekrar ellerinde tutmaya başladıkları görülüyor.

Santiment tarafından kısa süre önce şu şekilde bit tweet paylaşıldı:

Cardano bu saatlerde mini bir dalgalanmanın tadını çıkarıyor ve 1 milyon ila 100 milyon $ADA tutan adresler, bir fiyat kırılmasını izlemek için ana doğrulayıcı olabilir. 2022’nin son 2 ayında 568,4 milyon coin elden çıkarıldıktan sonra, 2023’e başlamak için 217,2 milyon $ADA geri eklediler.

Bu geri çekilmeyi tetikleyen ve ona itici kuvvet olduğu bilinen bir faktör olmasa da, Santiment’in önceki bir raporunda vurgulandığı gibi yatırımcı davranışı, neler olabileceğine dair fikir veriyor olabilir.

Görünüşe göre, 10.000 ila 1.000.000 ADA tutan yatırımcılar, varlık biriktirerek 2019 ayı piyasası sırasında yatırımcıların sergilediği davranışları taklit ediyordu. Bu model, 2021’in son dönemlerinde ADA’nın fiyatı 1,3 dolara ulaştığında durakladı ve bu kişiler ADA’nın fiyatı 0,33 dolar olana kadar ADA’nın net satıcılarına dönüştü. En sonunda ise 2022’nin son iki ayında fiyat daha da düştü.

Santiment, yatırımcıların neden bu yolu seçmiş olabileceklerini açıkladı ve şu anda ortaya çıkmakta olan bir model olan birikim yoluyla piyasaya geri dönme olasılığına işaret etti.

Bu durum, bu yatırımcıların ADA’nın potansiyeli konusunda temkinli olabileceklerini ve ellerindeki varlıkları sattıklarını gösteriyor. Bu yatırımcıların gelecekte tekrar agresif bir şekilde birikim yapmaya karar verip vermeyeceklerini görmek ilginç olacak.

Piyasa Oyuncuları Nasıl Bir Yol İzliyor Olabilir?

Birçok piyasa oyuncusunun toplu olarak kripto para piyasasının benimsenmesinde bir artış kaydedileceğini öngördüğünü belirtmek gerekiyor. Bunun nedeni olarak ise Amerika Birleşik Devletleri’nin bu yıl yaşaması beklenen ekonomik durgunluk gösteriliyor.

Bu nedenle, piyasa oyuncuları enflasyona karşı korunmak için ADA gibi kripto paralarda bulunan varlıklarını artırıyor olabilirler. Ancak, ADA’nın balinalar tarafından mevcut birikiminin arkasındaki eleme faktörünün bu olup olmadığı kesin değil.

Bu arada, bu raporun hazırlandığı sırada ADA 0,314 dolardan işlem görüyordu. ADA’nın şu anda 2023’teki performansı oldukça etkileyici. Varlık son yedi gün içinde %29’un üzerinde artış gösterdi ve geçen yıl 29 Aralık’tan bu yana her gün olumlu bir fiyat artışı kaydetti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.