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  •   XRP İçin Kıyamet Niteliğinde Gelişme! Dev Bir Destek Kaybetti! Dünyaca Ünlü CEO Serzenişte Bulundu!

XRP İçin Kıyamet Niteliğinde Gelişme! Dev Bir Destek Kaybetti! Dünyaca Ünlü CEO Serzenişte Bulundu!

Ripple-SEC davası sona yaklaşırken XRP çok büyük bir destek kaybına uğradı. Kripto para alanında önde gelen kişilerinden olan Ünlü CEO açıklama yaptı.
23:30
17 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Cardano’nun (ADA) kurucusu Charles Hoskinson, topluluktan gelen şiddetli saldırıları gerekçe göstererek artık Ripple ve yerel tokenı XRP hakkında konuşmayacağını açıkladı. Bu kararın Ripple üzerinde ne gibi etkiler yaratabileceği ise merak konusu olabilir.

Hoskinson Neden Bu kararı Aldı?

Hoskinson 16 Aralık’ta web yayını sırasında saldırılarla ilgili bir açıklama yaptı. Ona göre saldırılar, düzenleyici kurumla işbirliği yapmakla suçlandığı devam eden Ripple ve Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu (SEC) davasındaki duruşundan kaynaklanıyor.

Bu doğrultuda, Hoskinson daha önce konuya yakın kaynakların kendisine davanın 15 Aralık’ta sonuçlanacağını bildirdiğini ifade etmişti. Ancak, söylenilen sürede dava sonuçlanmadı ve Hoskinson, XRP topluluğu tarafından kendisini yalancı olmakla suçlayan saldırılara tekrar maruz kaldığını belirtti.

Ethereum’un (ETH) kurucu ortağı olarak da görev yapan Hoskinson, saldırıların yersiz olduğunu ve kendisinin Ripple’ın yanında yer aldığını kaydetti. Yıllar geçtikçe XRP topluluğuyla etkileşim kurmanın zorlaştığını, dolayısıyla genel olarak proje hakkında konuşmayı bırakma kararı aldığını belirtti.

Yalan söylemekle suçlandım ve trollük yapmakla suçlandım. XRP topluluğuyla nasıl etkileşim kuracağımı bilmiyorum, açıklamalarımın tarihsel olarak çok ölçülü ve destekleyici olduğunu düşünüyorum.

Dolayısıyla, ileriye dönük olarak, hiçbir koşulda XRP ile ilgili hiçbir soruyu yanıtlamayacağım. Projeden bahsetmeyeceğim; XRP davası çözüldükten sonra devam eden hiçbir şey hakkında konuşmayacağım. Gelecekte sorulursa bunu tartışmayacağım bile; sadece yorum yok diyeceğim.

Hoskinson’un Ripple Desteği Hakkında

Hoskinson, Ripple’ın kripto para sektörünü yaygınlaştırma girişimini desteklediğini ve XRP hakkında her yorum yaptığında tepki almaktan yorulduğunu belirtti. Hoskinson aynı zamanda, davaya dahil olmasıyla bağlantılı komplo teorilerinin anlamsız olduğuna dikkat çekerek, XRP’le ilgili yorum yapmanın sona ermesinin zamanının geldiğini belirtti.

XRP topluluğunun, SEC davasının kripto sektöründeki net düzenlemelerin eksikliği nedeniyle devam ettiğini belirten Hoskinson, sürekli saldırdığını ve token’ın bir menkul kıymet olmadığını savunduğunu belirtmişti.

Ekim ayında yapılan açıklamaya göre üzere Hoskinson, Ethereum’un bazılarının inandığı gibi, bazı komisyon üyelerinin bir şekilde büyük bir yolsuzluk dalgasına kapılmış olması nedeniyle bir geçiş yapmış olabileceğine dikkat çeken yorumundan kaynaklanan sürekli saldırılardan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Bu arada, hukuk uzmanları davanın olası sonucunu tahmin etmeye devam ederken hem XRP hem de SEC son sunumlarını gerçekleştirdi.

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